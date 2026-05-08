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Cloudflare, Inc. est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, qui fournit une gamme de services Internet, notamment des services de réseau de diffusion de contenu (CDN), de cybersécurité dans le cloud, de protection contre les attaques DDoS et d'enregistrement de noms de domaine accrédités par l'ICANN. Les services de l'entreprise agissent principalement comme un proxy inverse entre les visiteurs d'un site web et l'hébergeur d'un client, améliorant ainsi les performances et protégeant contre le trafic malveillant.Cloudflare a été fondée en 2009 par Matthew Prince, Lee Holloway et Michelle Zatlyn. La société est entrée en bourse à la Bourse de New York en 2019 sous le symbole boursier NET. Cloudflare a depuis élargi son offre pour inclure l'edge computing via sa plateforme Workers, un résolveur DNS public (1.1.1.1) et un service de type VPN appelé WARP. Ces dernières années, l'entreprise a intégré l'intelligence artificielle (IA) à son infrastructure, en rachetant des sociétés telles que Replicate et en lançant des outils pour gérer les bots et les scrapers basés sur l'IA. Selon W3Techs, Cloudflare est utilisé par environ 21,3 % de tous les sites web sur Internet en janvier 2026. L'entreprise a connu d'importantes pannes mondiales fin 2025, qui ont perturbé les services de grandes plateformes à l'échelle internationaleRécemment, Cloudflare annonce que l'entreprise va licencier 20 % de ses effectifs, devenant ainsi la dernière entreprise technologique en date à annoncer d'importantes réductions d'effectifs alors qu'elle recourt de plus en plus à des outils basés sur l'IA. L'entreprise de San Francisco, spécialisée dans la performance web et la cybersécurité, a déclaré qu'elle allait se séparer de 1 100 personnes. «», ont déclaré le directeur général Matthew Prince et la directrice des opérations Michelle Zatlyn à leurs employés dans un e-mail. «C'est la dernière entreprise technologique en date à annoncer des licenciements massifs, alors que les professionnels du secteur adoptent de plus en plus l'utilisation d'agents IA pour effectuer des tâches telles que la génération de code plus rapide. Coinbase a annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs de 14 %, soit environ 700 employés. PayPal prévoit quant à elle de supprimer 20 % de ses effectifs. D'autres entreprises telles que Meta, Block et Oracle ont annoncé des licenciements cette année. De janvier à avril, les employeurs du secteur technologique américain ont annoncé 85 411 suppressions d'emplois, soit une hausse de 33 % par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré le cabinet de reclassement et de coaching de cadres Challenger, Gray & Christmas.Dans un e-mail publié sur son blog, Cloudflare a indiqué qu'au cours des trois derniers mois, son utilisation de l'IA avait bondi de plus de 600 %. Les employés occupant divers postes dans l'ingénierie, les ressources humaines, la finance et le marketing exécutent «», et l'entreprise doit se préparer « de manière réfléchie » à l'« ère de l'IA agentique », précise l'e-mail.Les dirigeants de Cloudflare ont ajouté que lentreprise espérait éviter de nouveaux licenciements massifs. «», indique le-mail.Lentreprise estime que les indemnités de licenciement et autres coûts liés à la restructuration sélèveront entre 140 et 150 millions de dollars pour 2026. Cloudflare na pas précisé combien de ces suppressions de postes concerneront son bureau de San Francisco. Selon son site web, lentreprise possède des bureaux dans dautres régions du monde, notamment en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. En décembre, Cloudflare comptait 5 156 employés.Cloudflare a annoncé ces suppressions demplois le jour même où elle a publié ses résultats du premier trimestre. Le chiffre daffaires de lentreprise a bondi de 34 % en glissement annuel pour atteindre 639,8 millions de dollars au premier trimestre. Elle a enregistré une perte nette de 22,9 millions de dollars. Mais les prévisions de la société pour le deuxième trimestre ont déçu les attentes de Wall Street. Cloudflare prévoyait un chiffre d'affaires compris entre 664 et 665 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui était inférieur aux 666 millions de dollars anticipés par Wall Street. L'action Cloudflare a chuté d'environ 18 % pour s'établir à 209 dollars par action dans les échanges après la clôture.Voici l...