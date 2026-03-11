Un rapport révèle que des esprits les plus brillants de la Chine rejoignent les secteurs industriels traditionnels, alors que le secteur manufacturier perd son image négative auprès des cols bleus. Alors que cette nouvelle tendance se dessine, le pays est prêt à intensifier sa concurrence avec les entreprises occidentales dans le secteur de la fabrication de pointe. L'année dernière, la Chine a dépassé les États-Unis en matière de scientifiques de haut niveau.
De nouvelles données publiées cette semaine par l'université Tsinghua révèlent une augmentation de près de 20 % du nombre de diplômés rejoignant les secteurs de l'industrie manufacturière et de l'énergie, ce qui témoigne d'un changement majeur dans les choix de carrière en Chine.
La finance et la tech ne font plus rêver les meilleurs diplômés ?
La forte augmentation observée dans la promotion 2025 de Tsinghua indique un regain d'intérêt pour les secteurs industriels traditionnels parmi les jeunes talents, ainsi que l'attrait des priorités stratégiques nationales. En 2024, le nombre de diplômés entrant dans les secteurs de la fabrication et de l'énergie a bondi de 11 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance suggère que la finance et la technologie ne font plus rêver, comme auparavant.
Parmi les principaux employeurs des diplômés de Tsinghua cette année figuraient des entreprises de premier plan dans les secteurs de la fabrication et de l'énergie, dont Huawei Technologies, BYD, State Grid Corporation of China, China National Nuclear Corporation et China North Industries Group Corporation.
Huawei est un géant mondial des équipements de télécommunications, tandis que State Grid gère le réseau électrique chinois et China National Nuclear Corporation est le leader de l'industrie nucléaire chinoise. BYD est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de véhicules électriques. (BYD est devenu l'un des concurrents les plus sérieux de Tesla en Asie et en Europe, alors que le groupe d'Elon Musk est en grande difficulté et peine à innover.
Pourquoi ce boom des talents dans les secteurs industriels traditionnels ? Alors que les industries s'orientent vers une production plus intelligente et plus écologique et que le secteur de l'énergie subit une transformation numérique et vers les énergies propres, de nouvelles opportunités attirent les meilleurs talents.
Même constat parmi les diplômés des autres écoles chinoises
Souvent comparée au MIT ou à Stanford, Tsinghua est largement considérée comme la meilleure université d'ingénierie de Chine et un vivier essentiel de talents pour les géants technologiques et industriels du pays. Cette tendance ne se limite pas à l'université la plus prestigieuse de Chine : à l'université des sciences et technologies de Huazhong, par exemple, environ 2 000 jeunes diplômés ont intégré le secteur des technologies de l'information.
Selon les données publiées par l'université des sciences et technologies de Huazhong, seulement 300 dans la finance et 240 dans la construction au cours de l'année dernière. À l'échelle nationale, la part des diplômés chinois entrant dans le secteur manufacturier est passée de 17,9 % en 2020 à 22,5 % en 2024, selon le South China...
