Meta licencie des développeurs de jeux VR sur fond de perte de 4,97 milliards de $ de Reality Labs, plus de 100 employés licenciés sont impliqués dans le développement de jeux sur le casque VR Quest



Meta, la société mère de Facebook, continue d’investir massivement dans la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR), nécessaire pour soutenir le métavers naissant, à travers sa division Reality Labs. Cependant, ces efforts se traduisent par des pertes financières conséquentes. Pour le quatrième trimestre de 2024, Reality Labs a enregistré une perte opérationnelle de 4,97 milliards de dollars tout en générant des ventes de 1,1 milliard de dollars, s’inscrivant dans une tendance de dépenses lourdes sans rentabilité immédiate.Face à cette situation, Meta a procédé à une nouvelle série de licenciements au sein de sa division Reality Labs, l'équipe à l'origine de son ambitieuse avancée dans les technologies de réalité virtuelle et mixte. Selon le Financial Express, plus de 100 employés ont été licenciés, en particulier ceux impliqués dans Oculus Studios, l'équipe interne de développement de jeux responsables des titres sur le casque de réalité virtuelle Quest.Parmi les plus touchés figurent les développeurs de Supernatural, un jeu de fitness VR que Meta avait acquis pour plus de 400 millions de dollars. Ce jeu, qui a fait l'objet d'un procès antitrust intenté par le gouvernement américain, voit son équipe de développement considérablement réduite. Au moment de l'acquisition, les autorités de régulation américaines ont tenté de bloquer l'achat, mais Meta a réussi à défendre sa démarche.Comme le rapporte le Financial Express, Tracy Clayton, porte-parole de Meta, a commenté la restructuration en déclarant : "" Clayton a également souligné que Meta restait engagé envers les bases d'utilisateurs de Quest et de Supernatural, en ajoutant : "Un message partagé sur le groupe Facebook officiel de Supernatural a rendu hommage au personnel sortant, déclarant que leurs efforts avaient été "Ces suppressions d'emplois interviennent alors que les Reality Labs de Meta continuent de subir des pertes importantes. Les licenciements coïncident également avec la deuxième semaine du procès antitrust en cours de Meta. La Federal Trade Commission (FTC) a accusé l'entreprise d'utiliser les acquisitions pour supprimer la concurrence dans le domaine des réseaux sociaux. Parmi les messages privés présentés au tribunal figure un courriel de 2012 du PDG Mark Zuckerberg citant l'acquisition d'Instagram comme une mesure visant à "neutraliser un concurrent". Daniel Karon, avocat spécialisé dans les recours collectifs antitrust, avait alors commenté : "Fait intéressant, Meta a annoncé en février 2025 un projet de création d'un nouveau département chargé du développement de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle (IA). Le nouveau projet relèvera de l'unité existante Reality Labs, malgré les pertes de la division. Meta déclarait que la nouvelle équipe se concentrerait sur la recherche et le développement impliquant des "". Ajoutant : ": Financial ExpressPensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur la situation de Meta ?