Selon Gartner, l'IA deviendra incontournable dans les services informatiques d'ici à 2030 et permettra aux organisations d'automatiser les tâches qui étaient autrefois réservées aux débutants. Il s'agit d'un énième rapport qui prédit la disparition des emplois de premier échelon au profit de l'IA. Mais cette prévision soulève une question plus importante : qu'adviendra-t-il de l'échelle de carrière traditionnelle qui permettait aux jeunes travailleurs de commencer dans une entreprise, d'y rester et de gravir tous les échelons jusqu'au poste de PDG ? Selon certains experts, l'IA pourrait marquer la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons.
Face à la transformation du marché de l'emploi par l'IA, Ryan Roslansky, PDG de LinkedIn, estime que les plans de carrière quinquennaux sont dépassés dans un contexte d'intelligence artificielle et de fluctuation de l'emploi, et recommande de se concentrer sur l'apprentissage et les expériences. S'appuyant sur les données de la plateforme, il prône des parcours agiles alliant compétences techniques et humaines pour un succès durable.
Ryan Roslansky est un entrepreneur américain qui occupe depuis juin 2020 le poste de directeur général (PDG) de LinkedIn. Il a rejoint LinkedIn en 2009 et a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Lynda.com pour 1,5 milliard de dollars en 2015, la plus importante acquisition de l'histoire de LinkedIn à l'époque. LinkedIn est un service américain de réseau social axé sur les affaires et l'emploi. La plateforme est principalement utilisée pour le réseautage professionnel et le développement de carrière, car elle permet aux demandeurs d'emploi de publier leur CV et aux employeurs de publier leurs offres d'emploi. En 2024, LinkedIn compte plus d'un milliard de membres inscrits provenant de plus de 200 pays et territoires.
Ryan Roslansky, PDG de LinkedIn, a un message sans détour pour les professionnels ambitieux : abandonnez vos plans de carrière sur cinq ans. Dans une récente interview, il a qualifié ces conseils traditionnels de « dépassés » et « un peu stupides », arguant que les changements technologiques rapides d'aujourd'hui rendent ces feuilles de route rigides impraticables. Selon lui, les jeunes travailleurs devraient privilégier l'apprentissage et la diversité des expériences plutôt que les trajectoires linéaires.
« Il est irréaliste de penser que vous pouvez prédire à quoi ressemblera votre travail dans cinq ans », a déclaré Roslansky à CNBC. Le dirigeant, qui a pris les rênes de LinkedIn en 2020 en pleine pandémie, fonde son opinion sur les vastes données de la plateforme concernant les tendances en matière d'emploi. LinkedIn, qui compte plus d'un milliard de membres, suit quotidiennement des millions de changements de carrière, révélant des tendances qui défient la planification traditionnelle.
La critique de Roslansky remet en cause un principe fondamental de la sagesse d'entreprise véhiculé depuis des décennies dans les livres sur le monde des affaires et les sessions de mentorat. Le plan quinquennal a gagné en popularité après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les carrières suivaient des parcours prévisibles dans des secteurs stables. Mais l'intelligence artificielle, le télétravail et la volatilité économique ont bouleversé ce modèle.
L'accélération du rythme des technologies remodèle les emplois
Les outils d'IA tels que ChatGPT automatisent les tâches routinières tout en créant une demande pour de nouvelles compétences en matière d'ingénierie rapide et d'éthique des données. Les données de LinkedIn montrent que les offres d'emploi mentionnant des compétences en IA ont augmenté 21 fois plus vite que les postes moyens entre 2019 et 2024. Roslansky exhorte les professionnels à « apprendre de nouvelles choses, essayer de nouvelles expériences » au lieu de se focaliser sur les promotions au sein d'un seul silo.
Ce changement reflète des forces économiques plus larges. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis rapporte que le travailleur moyen occupe 12 emplois au cours de sa vie, contre 7 en 1978. Les plateformes de travail à la demande et les contrats à durée déterminée fragmentent encore davantage les carrières, rendant difficile toute planification à long terme. Les initiés du secteur font écho à Roslansky. Satya Nadella, PDG de Microsoft, prône depuis longtemps une mentalité « tout apprendre » plutôt que « tout savoir ». Dans son livre « Hit Refresh », Nadella décrit comment l'état d'esprit axé sur la croissance stimule l'innovation chez les géants de la technologie.
Les compétences humaines perdurent malgré l'essor de l'IA
Roslansky souligne que si la maîtrise des technologies est essentielle, « l'empathie et la communication » restent irremplaçables. Le rapport 2025 Workplace Learning Report de LinkedIn, basé sur des enquêtes menées auprès de 1 600 cadres, classe les compétences relationnelles avant les compétences techniques pour les promotions. « L'IA ne remplacera pas le contact humain dans le leadership », note-t-il.
Les carrières zigzaguent désormais entre les fonctions. Un ingénieur logiciel peut se tourner vers la gestion de produits, puis vers l'éthique de l'IA. Le parcours de Roslansky en est un exemple : des ventes chez Yahoo à la direction des produits chez LinkedIn, en passant par des étapes intermédiaires. Il a rejoint l'entreprise en 2009, gravissant les échelons grâce à des postes alliant technologie et commerce. La carrière de Roslansky défie toute planification. Originaire de Memphis, il a vendu sa première entreprise à 23 ans, puis a gravi les échelons technologiques chez Bloomberg et Yahoo avant de rejoindre LinkedIn. La pandémie l'a propulsé au poste de PDG au milieu de l'année 2020, l'obligeant à prendre des décisions agiles dans un contexte d'essor du télétravail.
Le chiffre d'affaires de LinkedIn a atteint 15,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025, grâce aux abonnements premium et au recrutement optimisé par l'IA. Le graphique économique de la plateforme cartographie les flux de compétences, éclairant les conseils de Roslansky. Les récentes mises à jour intègrent l'IA pour des correspondances d'emplois personnalisées, contournant les hiérarchies obsolètes.
Les publications sur les réseaux sociaux amplifient le buzz. Les utilisateurs partagent des anecdotes sur des projets abandonnés en raison de licenciements ou de perturbations liées à l'IA, en taguant les remarques de Roslansky. Un recruteur dans le domaine technologique souligne que 40 % des embauches en 2025 provenaient de remaniements internes et non de recherches externes.
Changements pratiques pour les ambitieux
Pour faire face à l'incertitude, Roslansky conseille de se constituer un « portefeuille d'expériences ». Recherchez des missions stimulantes, des projets parallèles et des collaborations inter-équipes. L'algorithme de LinkedIn privilégie désormais les profils qui mettent en avant les compétences et les projets réalisés plutôt que les CV statiques.
Les entreprises s'adaptent également. Des sociétés du Fortune 500 comme Google offrent « 20 % de temps » pour des projets personnels, favorisant ainsi une croissance fortuite. Les plateformes de mobilité interne,...
