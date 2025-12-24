Qui ajoute que la formule hybride est partie pour simposer comme norme
Le télétravail à temps plein pourrait bien appartenir au passé à moins que les personnes lancées sur cette formule et visées par une mise à lécart possèdent des compétences spécialisées. Le PDG de Randstad pense en droite ligne avec cet état de choses quun retour à la norme des cinq jours par semaine au bureau ne sera pas possible. La formule hybride est partie pour simposer comme une norme. Cest dailleurs ce qui ressort des résultats dune enquête de KPMG selon laquelle les dirigeants qui pensent que les employés de bureau seront de retour à leur poste de travail cinq jours par semaine dans un avenir proche font désormais partie d'une petite minorité.
Les dirigeants qui pensent que les employés de bureau seront de retour à leur poste de travail cinq jours par semaine dans un avenir proche font désormais partie d'une petite minorité. Il s'agit d'un revirement complet par rapport à leur position en 2023, lorsque 62 % des chefs d'entreprise interrogés prédisaient que le travail à domicile prendrait fin d'ici 2026. À l'époque, 90 % des PDG avaient même admis qu'ils étaient si déterminés à faire revenir le personnel dans leurs tours verticales qu'ils adoucissaient la situation en accordant des augmentations de salaire, des promotions et des affectations favorables à ceux qui se montraient le plus souvent à l'extérieur.
Les patrons font désormais marche arrière : Près de la moitié des PDG ont conclu que l'avenir du travail est hybride, contre 34 % en 2023. Qui plus est, une part non négligeable des chefs d'entreprise ne se contentent pas de travailler à domicile le vendredi, ils vont encore plus loin et abandonnent complètement la journée de travail. KPMG a constaté qu'un tiers des PDG étudient la faisabilité d'une semaine de quatre jours dans leur entreprise.
De précédentes études arrivent à la conclusion que le télétravail à temps plein ne fonctionne pas pour toutes les catégories de travailleurs
Selon le rapport d'étude, la pandémie ne devait pas signer "la mort du bureau", comme certains l'avaient suggéré, tout comme le travail à domicile ne devait pas non plus faire entièrement partie du passé. Le rapport avait mis en avant que de nombreux travailleurs ne souhaitent pas la fin du télétravail, car ils apprécient la liberté et la flexibilité que le travail à domicile leur procure. En droite ligne avec cet état de choses, le rapport avait indiqué que « la solution pour l'avenir est un modèle hybride structuré qui reconnaît que le travail à domicile ne fonctionne pas à long terme pour la plupart des emplois, tout en offrant une certaine flexibilité aux travailleurs ». Autrement dit, au moment de la publication du rapport, la formule hybride était bien partie pour être le mode de travail dominant à l'avenir.
« [Une chose] plus dommageable que les effets du travail à domicile sur les individus est ce qu'il fait aux équipes », a-t-elle déclaré. Le rapport explique à ce propos que le travail à distance brise souvent les mécanismes qui permettent à une équipe de travailler ensemble de manière créative. Selon le rapport, le meilleur travail créatif se produit lorsqu'une équipe est dans un état de fluidité, c'est-à-dire lorsqu'elle concentre son attention collective sur un seul problème, ce que l'on appelle le "flux d'équipe". Mais le télétravail à temps plein rendrait plus difficile l'engagement de chacun dans la résolution de ce problème.
Les données à disposition nétablissent pas que les employés sont plus productifs au bureau quen télétravail
Ces développements font suite à de précédents qui remettent en question le positionnement des employeurs selon lequel les employés sont plus productifs au bureau. Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, sinstalle sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi sagit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En dautres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd une firme de marketing basée au Royaume-Uni répond aux questions.
Létude dInvitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur lensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir sils se considèrent productifs tout au long dune journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. Daprès les résultats de létude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par laffirmative. Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h.
Daprès lenquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail cest parce quils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux 47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités 45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues 38 % ; préparation de boissons chaudes 31 % ; pauses cigarettes 28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée 27 % ; manger par petits bouts 25 % ; faire de la nourriture au bureau 24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis 24 % ; recherche d'un nouvel emploi 19 %. Bref, un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail.
87 % des participants de lenquête de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude dune équipe de luniversité du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données dun logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance pendant une période prolongée.
Les chercheurs ont examiné les données technologiques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey. Ils ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué pendant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cette conclusion suggère que le travail à distance n'a pas d'impact négatif sur la productivité des personnes lancées sur la formule télétravail.
Et vous ?
Que pensez-vous de la formule de travail hybride ? Partagez votre expérience en la matière en tant que développeur informatique
Que pensez-vous de la mention de la baisse de productivité comme raison pour les employeurs dimposer les retours au bureau ?
