Que pensez-vous de la formule de travail hybride ? Partagez votre expérience en la matière en tant que développeur informatique Que pensez-vous de la formule de travail hybride ? Partagez votre expérience en la matière en tant que développeur informatique

Que pensez-vous de la mention de la baisse de productivité comme raison pour les employeurs dimposer les retours au bureau ? Que pensez-vous de la mention de la baisse de productivité comme raison pour les employeurs dimposer les retours au bureau ?

0 0

J'ai déjà pu m'exprimer à titre personnel sur le sujet et pour moi, c'est une bénédiction. Aussi bien au niveau des conditions de travail et de son environnement, mais également parce que ça me permet de travailler avec ma machine et mes outils. Quand on est développeur, on a déjà un peu d'autonomie sur sa machine de travail mais les personnes dont l'informatique n'est pas le métier, par contre, se retrouvent souvent contraintes d'utiliser en entreprise un outil que non seulement elles n'aiment pas, mais qui est bien souvent mal fichu sans possibilité d'y changer quoi que ce soit.Évidemment, cela dépend beaucoup de la localité, du métier et des personnes elles-mêmes. Lorsque l'on vit en famille dans un petit appartement et que l'on habite en ville, le télétravail peut ressembler au confinement du Covid. Lorsque l'on habite en grande banlieue dans un habitat plus spacieux et que le principal problème est les quatre heures de RER par jour, c'est naturellement tout le contraire.C'est du flan. La majorité des télétravailleurs travaillent plus longtemps quand ils sont dans leur propre zone de confort. Évidemment, quand on revient au bureau avec ses collègues et qu'on se retrouve en environnement de travail, avec les outils et la stimulation qui va avec, on a l'impression d'en faire plus mais ça ne dure pas. C'est un peu comme un premier jour de classe. Dès que la routine et la fatigue s'installe, les inconvénients reprennent le dessus.En revanche, c'est une menace fréquemment employée dès que le marché se retourne et qu'une compression du personnel doit être abordée. Spécialement lorsqu'une compagnie fusionne avec une autre. Annoncer à l'avance la fin du télétravail est un moyen relativement facile d'espérer 10% à 30% de démissions volontaires en fonction du climat de la boîte. Tant que le marché du travail se porte bien, les dirigeants essaient de ne pas se tirer une balle dans le pied immédiatement. Quand les nuages s'amoncellent à l'horizon, cela permet de voir rapidement ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi.En ce sens, que l'on approuve ou désapprouve le procédé, je pense que cela va devenir un bon indicateur de la santé d'une économie.