Un employé sourd de Tesla licencié après s'être plaint que la chaleur perturbait le fonctionnement de ses appareils auditifs, l'entreprise appartenant à Elon Musk ayant refusé de prendre en compte son handicap

Tesla est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires à usage domestique ou à l'échelle du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes.
Elon Musk a rejoint le constructeur automobile Tesla en tant qu'investisseur de la première heure en 2004 et en est devenu le PDG et l'architecte produit en 2008. Depuis, l'entreprise est devenue un leader dans le domaine des véhicules électriques. Elon Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, Twitter et xAI. Musk est la personne la plus riche du monde depuis 2021 ; en octobre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 500 milliards de dollars.
Tesla a fait l'objet de poursuites judiciaires, de boycotts, de contrôles gouvernementaux et de critiques journalistiques, en raison d'allégations de multiples cas de représailles contre des lanceurs d'alerte, de violations des droits des travailleurs telles que le harcèlement sexuel et les activités antisyndicales, de défauts de sécurité ayant entraîné des dizaines de rappels, de l'absence d'un service de relations publiques et de déclarations controversées de Musk, notamment des promesses excessives concernant la technologie d'aide à la conduite de l'entreprise et le calendrier de lancement des produits.
Récemment, Tesla fait face à un nouveau procès après qu'un employé sourd a été licencié alors qu'il s'est plaint que la chaleur perturbait le fonctionnement de ses appareils auditifs. Hans Kohls, un technicien sourd de l'usine Gigafactory au Texas, a intenté un procès contre Tesla, alléguant que l'entreprise l'avait licencié en violation de l'ADA après qu'il ait demandé à être transféré du département de moulage à haute température, où ses appareils auditifs ne fonctionnaient plus en raison de la chaleur extrême.
La plainte porte sur les conditions de travail extrêmes qui règnent dans le département de moulage de la Gigafactory du Texas, où l'aluminium en fusion atteint des températures supérieures à 660 °C. Kohls, un technicien très apprécié, affirme que la chaleur intense a provoqué un dysfonctionnement de ses appareils auditifs, le rendant incapable d'entendre les signaux de sécurité, les alarmes et les alertes essentiels.
Selon la plainte, Kohls a demandé à être muté du département de moulage vers un poste vacant pour lequel il était qualifié et dans lequel il avait déjà excellé, en vertu de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Au lieu d'engager une discussion sur les aménagements possibles, l'entreprise détenue par Elon Musk l'aurait licencié. L'avocat de Kohls, Andrew Rozynski, a déclaré que les faits de l'affaire étaient « flagrants et troublants », affirmant que la demande de son client était élémentaire.
La plainte affirme que Kohls, qui a obtenu son diplôme du prestigieux programme de formation Tesla START avec la mention très bien (note de 95,7 %), a été délibérément affecté au département de moulage sans être informé que les conditions de chaleur dépassaient largement les niveaux industriels standard. En outre, la plainte allègue que Tesla a menti sur la disponibilité des postes vacants que Kohls aurait pu occuper, ayant précédemment travaillé avec succès dans des départements plus frais tels que la validation des véhicules et l'unité d'entraînement.
Kohls demande à être réintégré à un poste approprié au sein de Tesla, en plus d'une rémunération anticipée, d'un rappel de salaire, d'une indemnisation pour perte de salaire, d'avantages sociaux et de dommages-intérêts compensatoires et punitifs importants, affirmant que les actions de Tesla lui ont causé une grave détresse émotionnelle, de l'anxiété et de l'humiliation, en violation de l'ADA et du code du travail de l'État du Texas.
Cette situation rappelle l'histoire de Cristina Balan qui était une étoile montante au sein de Tesla jusquen 2014. Mais après avoir soulevé un problème de sécurité concernant un défaut de conception susceptible d'affecter le freinage des voitures en 2014, elle affirme que la direction est devenue hostile et qu'elle a perdu son emploi. En 2024, Cristina a remporté un procès pour licenciement abusif.
Ces deux affaires soulèvent des questions éthiques importantes sur la manière dont les entreprises traitent les allégations internes et les préoccupations des employés. La transparence et la communication ouverte sont essentielles pour maintenir la confiance non seulement au sein de lentreprise mais aussi avec ses clients et le public.
Source : L'avocat de Kohls, Andrew Rozynski
