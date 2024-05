La situation vire à l'hécatombe chez Tesla. Alors que les employés de Tesla pensaient avoir échappé à la vague de licenciements massifs qui touche le secteur technologique depuis deux ans, ils ont perdu cette assurance après les mauvaises performances de l'entreprise au premier trimestre. Tesla a d'abord supprimé 14 000 emplois, soit 10 % de sa main-d'œuvre mondiale, avant de se lancer dans des réductions relativement plus modestes de ses effectifs. Bloomberg indique que les licenciements pourraient toucher jusqu'à 20 % de la main-d'œuvre mondiale de Tesla, soit un total de près de trente mille travailleurs.Le PDG Elon Musk a déclaré le mois dernier qu'il faut être "absolument intransigeant" en matière de réduction des effectifs. Tesla entame maintenant sa quatrième semaine de licenciements. De nouveaux employés ont signalé avoir été licenciés au cours du week-end et lundi. Plus d'une douzaine d'employés de Tesla se sont rendus sur LinkedIn lundi pour annoncer à leurs réseaux qu'ils n'ont désormais plus d'emploi. Le nombre exact d'employés concernés n'est pas connu. Si au moins un travailleur a déclaré avoir été informé directement par son supérieur, il est probable que de nombreux autres l'ont appris par courrier électronique.« Vous n'aurez plus besoin d'effectuer d'autres tâches et n'aurez donc plus accès aux systèmes et aux sites physiques de Tesla. Nous comprenons que cette nouvelle est difficile et nous nous engageons à vous soutenir tout au long de cette transition », indique un courriel partagé par un ancien employé de Tesla. La dernière série de licenciements semble avoir touché des travailleurs dans différents domaines : conseillers en service, travailleurs des ressources humaines, ingénieurs produits, ingénieurs en industrialisation, etc. Certains des travailleurs licenciés accusent Tesla de les avoir abandonnés "de bien des façons".« Après avoir vu mon équipe se réduire progressivement semaine après semaine depuis la mi-avril, j'ai reçu ce dimanche après-midi le redoutable courriel "Hello Employee" », peut-on lire dans un message publié sur LinkedIn par un ancien employé de Tesla. Un autre écrit : « Hier soir, Elon Musk m'a intégré au groupe des personnes concernées par les licenciements massifs, ce qui m'a coûté ma carrière, mes prestations de santé et mon équilibre mental. Il suffit en effet d'un simple courriel pour nous faire prendre conscience de la façon dont nous étions jetables en tant qu'employés ». Un autre article indique également :« Nous avons des familles, des petits dont on compte sur nous pour subvenir à leurs besoins. #TESLA & #elonmusk nous ont laissé tomber de bien des façons ». Musk a déclaré le mois dernier que l'entreprise devait être réorganisée tous les cinq ans. Il a précisé que "les employés qui travaillent sous la direction de cadres qui ne passent pas le test de l'excellence, de la nécessité et de la fiabilité seraient licenciés". Après les déclarations de Musk, Tesla a licencié fin avril de nombreux cadres, dont Rebecca Tinucci, directrice principale de la recharge des véhicules électriques, et la totalité de l'équipe de 500 personnes qu'elle dirigeait.Daniel Ho, un vétéran de Tesla qui a travaillé pendant dix ans en tant que directeur des programmes de véhicules électriques et des initiatives de nouveaux produits, quitte également la société avec son équipe. Par ailleurs, la plupart des membres de l'équipe chargée de la politique publique, dirigée par l'ancien responsable de la politique et du développement commercial Rohan Patel (qui a quitté Tesla lors d'une précédente vague de licenciements), sont également licenciés. Ces dernières suppressions d'emplois s'inscrivent dans les plans de Musk pour faire face à une année qui s'annonce manifestement terrible pour Tesla.Tesla traverse l'une des situations financières les plus difficiles depuis des années, avec une baisse des ventes et des bénéfices de 55 % d'une année sur l'autre. Le constructeur automobile est confronté à une concurrence accrue, tant aux États-Unis qu'en Chine, et doit aussi faire face à une baisse de la demande de véhicules électriques dans le monde. Cependant, Musk a commencé à minimiser l'activité de Tesla sur le marché des véhicules électriques. Musk tente de positionner Tesla en tant que leader dans le domaine des véhicules autonomes et a promis de dévoiler un robotaxi entièrement autonome dans le courant de l'année.En raison des difficultés de Tesla, des offres de stages d'été ont été révoquées quelques semaines avant leur date de début. Selon certains rapports, au moins six cadres de haut niveau ont déjà démissionné ou prévoient de le faire dans le courant de l'année, dont l'ancien vice-président principal du groupe motopropulseur et de l'énergie, Drew Baglino, et la directrice principale des ressources humaines pour l'Amérique du Nord, Allie Arebalo.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des licenciements massifs chez Tesla et qui touchent même les cadres ?Elon Musk est-il en mesure de tenir sa promesse de livrer un robotaxi autonome dans le courant de l'année ?Quels impacts ces licenciements massifs pourraient avoir sur Tesla, notamment sur sa capacité à innover ?