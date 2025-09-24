ce qui menace de fragiliser l'ensemble de son économie
Seattle sest imposée ces vingt dernières années comme un centre névralgique de la technologie, portée par Amazon et Microsoft. Cette croissance a profondément façonné léconomie locale et attiré des milliers de travailleurs dans le secteur technologique. Depuis 2023, cette dynamique sest enrayée. Amazon et Microsoft ont supprimé à eux seuls plus de 46 000 postes, soit environ 85 % de lensemble des licenciements de la région. La dépendance de Seattle à ces géants, qui emploient près de 40 % de la main-duvre technologique locale, rend la ville particulièrement vulnérable. Les travailleurs licenciés se tournent désormais vers des emplois non qualifiés.
La région métropolitaine de Seattle était autrefois principalement connue comme le berceau de Starbucks, de Boeing et de la musique grunge. Puis au cours des dernières décennies, elle s'est transformée en un grand pôle technologique grâce à la croissance rapide de géants comme Microsoft et Amazon. Les travailleurs du secteur technologique, riches en actions, ont acheté de belles maisons, faisant grimper les valeurs immobilières et les recettes fiscales.
Les vétérans des deux entreprises ont lancé leurs propres startups, attirant des investisseurs en capital-risque, et de petites entreprises ont vu le jour pour répondre aux besoins d'une classe sociale en plein essor, celle des techniciens en pleine ascension sociale. Des géants de la technologie tels que Google et Apple ont ouvert des bureaux à Seattle afin de tirer parti de ce vivier de talents. La branche américaine de Nintendo s'est installée dans la région.
Aujourd'hui, ce cercle vertueux vacille. Le bain de sang de l'emploi met en péril cet essor technologique. Le recul de l'emploi dans le secteur technologique se fait sentir dans toute l'économie de Seattle. Les dépenses dans le commerce de détail et la restauration sont en baisse dans les quartiers populaires. Le taux de vacance des immeubles commerciaux atteint un niveau record, les bureaux construits pour répondre à l'essor économique restant inoccupés.
Licenciements massifs dans le secteur IT à Seattle et ralentissement
Sous l'impulsion d'Amazon et de Microsoft, les entreprises de Seattle ont procédé à plusieurs vagues de licenciements ces dernières années, touchant des dizaines de milliers d'employés. Amazon a enregistré en 2024 sa toute première baisse annuelle de l'emploi dans l'État de Washington. Microsoft n'a embauché que 3 000 employés aux États-Unis depuis 2022, alors que sa capitalisation boursière a pratiquement doublé au cours de cette période.
Microsoft et Amazon ont licencié plus de 46 000 employés depuis 2023, selon la plateforme Layoffs.fyi, qui suit les réductions d'effectifs. Cela représente 85 % des licenciements effectués par les entreprises technologiques de la région de Seattle. Les réductions d'effectifs opérées par Amazon et Microsoft, suivies par d'autres entreprises technologiques locales telles qu'Expedia et Redfin, ont eu des répercussions sur les autres secteurs d'activité de Seattle.
Seattle n'est pas la seule ville où les entreprises technologiques sont passées de l'embauche à la réduction des effectifs au cours des dernières années. Ce qui la distingue, c'est le degré de dépendance de l'économie locale à l'égard de deux acteurs. Amazon et Microsoft, avec Boeing, sont les plus grands employeurs privés de l'État de Washington. À eux deux, ces géants emploient près de 40 % de la main-d'uvre technologique de la région de Seattle.
En comparaison, Google (Alphabet) et Meta Platforms, deux des plus grandes entreprises technologiques de la baie de San Francisco, représentent près de 15 % de la main-d'uvre technologique de la région. La région de Seattle se classe au deuxième rang derrière San Francisco en matière de pourcentage de développeurs de logiciels et d'autres travailleurs technologiques employés dans le secteur, une donnée qui montre à quel point la technologie est centrale dans l'économie des cols blancs.
Impact des licenciements dans l'IT sur les autres secteurs d'activité
La faiblesse des salaires et de la taxe sur les ventes a contribué à un déficit prévu de 146 millions de dollars de recettes au cours des deux prochaines années. Les dépenses dans les restaurants et les commerces de détail sont en baisse dans les quartiers d'affaires et commerciaux entourant les campus d'Amazon et de Microsoft, le total des transactions ayant chuté de 7 % dans certaines zones populaires au cours de l'année dernière, selon les données de Square.
Au cours du premier semestre 2025, environ 450 restaurants ont fermé leurs portes à Seattle, soit environ 16 % du total. « À mi-parcours de l'année, nous avons déjà constaté autant de fermetures que nous en voyons habituellement en une année entière », a déclaré Anthony Anton, directeur général de la Washington Hospitality Association.
Les prix de l'immobilier sont stables et les ventes de maisons stagnent, même si des facteurs plus généraux jouent également un rôle. « Pendant longtemps, nous avons connu un véritable boom », a déclaré Kelly Fukai, qui a récemment occupé le poste de directrice générale de la Washington Technology Industry Association. « L'État était en plein essor. Seattle était en plein essor. Cela ne pouvait pas durer éternellement. Lorsque le vent a tourné, le choc a été assez violent ».
Juan Prado, chauffeur Uber, a gagné plus de 100 000 dollars en 2021, transportant souvent des passagers en ville pour des entretiens d'embauche et effectuant de fréquents trajets vers les bureaux des entreprises technologiques du centre-ville. Aujourd'hui, selon lui, la demande est beaucoup plus faible.
« Il y a des moments où vous pouvez être en ligne, et dans certaines zones, il n'y a rien ». Les entreprises technologiques de Seattle demandent beaucoup moins de placements qu'il y a quelques années, selon Noelle McDonald, vice-présidente senior de la société de recrutement Aquent, qui compte Amazon et Microsoft parmi ses clients. Les délais de recrutement se sont allongés et les postes vacants reçoivent environ 10 fois plus de candidatures.
Des perspectives sombres pour de nombreux travailleurs du secteur IT
Frank Shaw, directeur de la communication chez Microsoft, a déclaré que « le géant de logiciels continuera à faire tout son possible pour soutenir la croissance économique et promouvoir une bonne qualité de vie dans l'État de Washington, comme il l'a fait au cours des 50 dernières années ». Selon Frank Shaw, cet engagement de Microsoft inclut des centaines de millions de dollars investis dans les transports publics et les logements abordables.
Une porte-parole d'Amazon a déclaré que « l'entreprise a investi massivement dans la région du Puget Sound et est fière d'avoir contribué de manière significative à la croissance économique et à la vitalité de la région » en soutenant les logements abordables, les petites entreprises et d'autres initiatives.
Mais les perspectives sont sombres pour les travailleurs du secteur technologique, car les entreprises investissent dans des outils logiciels leur permettant de rationaliser leurs équipes. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'entreprise se tourne de plus en plus vers l'IA pour effectuer des tâches de codage et d'autres tâches autrefois réalisées par des humains. En juin 2025, Amazon a annoncé que ses effectifs vont diminuer à l'avenir.
Certains travailleurs licenciés se tournent vers des emplois non qualifiés
Une étude publiée en juin 2025 indique qu'un diplôme universitaire ne garantit plus un travail qualifié dans l'économie mondiale de l'emploi de plus en plus tournée vers l'IA. Le télétravail, qui était autrefois synonyme de liberté, enferme désormais les professionnels dans des cycles de sous-emploi numérique. Les professionnels de niveau intermédiaire se contentent de petits boulots pour survivre alors que les postes techniques restent hors de portée.
Selon le rapport, des « spécialistes qualifiés » recherchent activement des emplois non qualifiés, notamment dans les domaines de la saisie de données, du service client et de l'assistanat, même si 62,75 % des demandeurs d'emploi ont suivi des études supérieures. Ils sont en concurrence avec l'IA pour ces postes.
Par exemple, près du siège social de Microsoft à Redmond, le café Five Stones a publié une offre d'emploi pour un barista il y a quelques mois et a commencé à recevoir des CV de « candidats qui mentionnaient Microsoft et d'autres entreprises technologiques ». Les candidats avaient généralement un master et une expérience dans le domaine du graphisme ou du marketing, parfois à des postes de haut niveau dans les entreprises technologiques.
Ils postulaient à des emplois chez Five Stones qui leur auraient rapporté le salaire minimum de Redmond, soit 16,66 dollars par heure. Five Stones explique n'avoir pas encore embauché ces nouveaux candidats, car le café donne la priorité aux baristas débutants plus traditionnels, comme les lycéens.
Des employés licenciés ont choisi de créer leurs propres entreprises
Raed Jarrar a quitté Ottawa en 2012 pour un emploi chez Microsoft. Lui et sa femme ont eu deux enfants et ont acheté une maison. Puis, en mai 2025, Microsoft a licencié Raed Jarrar lors d'une réunion vidéo de cinq minutes avec les ressources humaines. En 2022, alors qu'il était encore employé chez Microsoft, il a fondé une entreprise de location d'outils, de jeux et d'articles pour bébés comme plan de secours. C'est désormais sa principale source de revenus.
Hadi Alhussieni, 24 ans, est travailleur indépendant depuis que Sony a fermé ses portes à la fin de l'année dernière et licencié tous les employés du studio de jeux vidéo où il travaillait. Il crée actuellement son propre jeu, appelé FPS Chess, et tente de vendre son appartement à Bellevue, dans la banlieue Est de Seattle, avec l'intention d'investir le produit de la vente dans son entreprise. « Tout le monde est inquiet », a déclaré Hadi Alhussieni.
Les données du cabinet de conseil en emploi Challenger, Gray and Christmas montrent une forte augmentation des licenciements en juillet 2025, près de la moitié d'entre eux étant liés à l'IA et aux « mises à jour technologiques ». Dans le secteur technologique, plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie.
L'avenir du travail peut sembler décourageant pour la génération Z, car les jeunes diplômés continuent de peiner à trouver un emploi, en partie parce que les entreprises pensent pouvoir confier à l'IA les tâches qui étaient réservées aux débutants. Et le constat sur le terrain est frappant. Selon une étude, 89 % des employeurs évitent d'embaucher de jeunes diplômés et 37 % d'entre eux préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z.
Conclusion
Le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie ralentit et les perspectives se réduisent considérablement pour des travailleurs qui bénéficiaient autrefois d'avantages de toute sorte. Les entreprises allongent leurs processus de recrutement, augmentent les exigences en matière de compétences, annulent des offres d'emploi et utilisent des outils d'IA pour filtrer les candidatures, éliminant ainsi de nombreux candidats avant même une évaluation humaine.
La réduction des effectifs a fait perdre rapidement aux employés le pouvoir dont ils jouissaient pendant la pandémie, lorsque les emplois étaient nombreux et que les entreprises se disputaient les talents. Aujourd'hui, les travailleurs du secteur informatique sont confrontés à une charge de travail beaucoup plus importante, à davantage de responsabilités et à une crainte persistante pour la sécurité de leur emploi et leurs perspectives.
Dans la région métropolitaine de Seattle, si certains salariés se reconvertissent vers dautres secteurs ou créent leurs propres startups, le marché du travail reste tendu. La progression de lautomatisation et de lIA renforce lidée que les grands groupes technologiques auront besoin de moins demployés, même en cas de reprise. La ville, autrefois en plein essor technologique, se retrouve aujourdhui contrainte de sadapter à une nouvelle ère de croissance plus limitée.
