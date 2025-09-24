Des employés licenciés ont choisi de créer leurs propres entreprises Des employés licenciés ont choisi de créer leurs propres entreprises

On vit une économie en K.Certains secteurs ralentie/s'effondre, d'autres monte.A chacun (entreprise comme salarié) d'aller vers la partie haute du K.Perso j'ai migré de dev c à admin système, puis cloud architecte puis directeur d'infra et aujourd'hui dans la fintech.Avec l'ia le besoin en développeur baisse, mais d'autres secteurs recrute tant dans la tech que ailleurs dans des domaines transverse.Il faut se former et pas hésiter à changer de secteur. On est plus à l'époque des boomers, vous ne ferez pas le même métier toute votre vie dans la même entreprise et pour certains dans le même pays.C'est la meilleur stratégie a faire, ne pas attendre et lancer son business.Le marché du luxe et de la premiumisation marche très bien depuis quelques années et les grosses structures font plutôt des produits standard/générique pas adapté aux niches. C'est des marchés à prendre pour l'auto entrepreneur/pme face a un mastodonte comme microsoft ou amazon.Au hasard une alternative à Power BI qui est puissant mais très complexe. On pourrait imaginer une version orientée esthétique et simplicité, ciblant des dirigeants qui veulent des dashboards élégants, prêts à lemploi.