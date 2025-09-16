Une récente enquête menée par PasswordManager.com a révélé les préoccupations croissantes des dirigeants d'entreprise américains concernant les risques pour la sécurité que représentent les employés de la génération Z. L'étude a révélé que les entreprises sont de plus en plus confrontées à des défis pour protéger leurs informations confidentielles, près de 47 % des dirigeants craignant que la génération Z divulgue intentionnellement des secrets d'entreprise sur les réseaux sociaux pour obtenir des « likes » ou créer du contenu. Plus de 18 % des entreprises ont déjà été victimes de fuites de données, ce qui incite nombre d'entre elles à renforcer leurs programmes de formation, voire à éviter d'embaucher des membres de la génération Z.
Cette inquiétude parmi les cadres supérieurs est renforcée par les tendances générales en matière d'embauche. Une récente enquête menée par la Hult International Business School a révélé que 37 % des employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z, arguant que l'éducation traditionnelle ne prépare pas suffisamment les jeunes travailleurs aux exigences modernes.
La nouvelle enquête de PasswordManager.com porte sur la façon dont les dirigeants d'entreprise perçoivent les employés de la génération Z (nés entre le milieu et la fin des années 1990 et le début des années 2010), notamment en ce qui concerne le traitement des informations sensibles de l'entreprise. Les résultats révèlent que de nombreux patrons s'inquiètent pour la jeune génération, près de la moitié des personnes interrogées estimant qu'elle pourrait divulguer des secrets pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux.
Le rapport s'appuie sur les réponses de 1 000 chefs d'entreprise américains et inclut à la fois les fuites intentionnelles et non intentionnelles. Plus de la moitié des personnes interrogées, soit 52 %, ont déclaré être très ou assez préoccupées par le risque que représente la génération Z en matière de sécurité.
19 % ont admis ne pas faire confiance aux employés de la génération Z pour ce qui est des informations confidentielles, tandis que 45 % ont déclaré que les jeunes employés étaient plus susceptibles que les autres générations de divulguer des informations confidentielles.
Près de la moitié, soit 47 %, pensent que les travailleurs de la génération Z pourraient intentionnellement divulguer des secrets en ligne pour obtenir des « likes » ou créer du contenu.
Gunnar Kallstrom, expert en systèmes d'information et en cybersécurité, explique qu'une partie du problème réside dans l'absence de politiques claires.
« Le problème est que les jeunes employés ne comprennent pas toujours parfaitement ce qui relève des informations sensibles, car les entreprises ne parviennent souvent pas à les définir clairement et à les contextualiser », précise Gunnar Kallstrom. « Si cela n'est expliqué qu'en termes généraux de conformité, cela peut sembler abstrait et sans rapport avec le travail quotidien. Sans exemples concrets, tels que le fait d'éviter les publications avec des badges, les photos d'écrans ou les détails de voyage sur les réseaux sociaux, les employés peuvent involontairement en dire trop. Ainsi, si les jeunes générations sont souvent qualifiées d'imprudentes, une grande partie du problème provient d'une orientation et d'une formation peu claires qui n'ont pas évolué pour s'adapter à leurs habitudes numériques. »
Une entreprise sur cinq affirme que ses employés de la génération Z ont divulgué des informations
L'enquête a également révélé que près d'un chef d'entreprise sur cinq (18 %) a déjà constaté des fuites d'informations de la part d'employés de la génération Z.
Parmi les exemples rapportés, environ 34 % des chefs d'entreprise affirment avoir vu des employés de la génération Z enregistrer des vidéos TikTok sur leur quotidien qui révélaient des informations sensibles, 29 % déclarent avoir vu des employés de la génération Z filmer devant des tableaux blancs ou des présentations stratégiques, et 28 % affirment que des employés de la génération Z ont partagé des extraits Zoom ou des captures d'écran de réunions confidentielles. 24 % ont vu des employés de la génération Z publier des démonstrations de produits en coulisses avant leur lancement, et 23 % déclarent que des employés de la génération Z ont utilisé des données réelles de clients dans des sketchs.
De plus, 41 % des chefs d'entreprise affirment que les employés de la génération Z ont colporté des ragots ou partagé des informations privées avec des personnes non autorisées. Un quart des chefs d'entreprise déclarent avoir vu des employés de la génération Z utiliser des logos, des contrats ou des bulletins de paie de l'entreprise dans des vidéos, et 25 % affirment que des employés de la génération Z ont publié en ligne des captures d'écran de conversations sensibles sur Slack ou Teams. Environ 23 % ont vu des employés de la génération Z partager des captures d'écran de leur boîte de réception comme « corporate cringe », et 21 % déclarent avoir vu des « vidéos de rage » dans lesquelles des informations privées étaient délibérément exposées.
Ces fuites ont entraîné une atteinte à la réputation dans 54 % des cas, une détérioration des relations avec les clients dans 52 % des cas, des problèmes juridiques dans 47 % des cas et des pertes financières dans 42 % des cas. Seuls 10 % affirment que la fuite n'a eu aucune conséquence grave.
« Les erreurs les plus courantes que j'ai observées chez les employés sur les réseaux sociaux et qui exposent des informations sensibles comprennent la publication de photos de badges d'identité, le partage d'images où l'on voit des écrans d'ordinateur et, d'après mon expérience dans l'armée, la divulgation d'informations liées à la sécurité opérationnelle, telles que des projets de voyage ou des déploiements à venir », explique Gunnar Kallstrom.
3 entreprises sur 10 évitent d'embaucher des membres de la génération Z pour des raisons de sécurité
Les entreprises réagissent à cette question de différentes manières. 58 % ont déclaré avoir renforcé la formation et la sensibilisation à la confidentialité, tandis que 18 % envisagent des mesures similaires.
De plus, près d'un tiers (30 %) des chefs d'entreprise ont déclaré éviter tout simplement d'embaucher des employés de la génération Z pour des raisons de sécurité.
« Les entreprises doivent former efficacement leurs jeunes employés à la sécurité et à la confidentialité. Pour ce faire, elles peuvent combler le fossé grâce à des formations sur mesure en matière de sécurité, des politiques modernisées et clairement rédigées, ainsi qu'un dialogue ouvert. Les entreprises doivent également disposer d'une politique d'utilisation acceptable bien définie. Les formations doivent être attrayantes, pratiques et régulièrement renforcées », explique Gunnar Kallstrom.
Les craintes exprimées par les chefs d'entreprise dans l'enquête de PasswordManager.com sont par ailleurs renforcées par les aspirations mêmes de la génération Z. Une étude Morning Consult a révélé que 57 % des membres de la génération Z aspirent à devenir des influenceurs, une proportion nettement supérieure aux 41 % enregistrés chez l'ensemble des adultes américains. Le fossé générationnel suggère un réalignement culturel vers des carrières fondées sur la visibilité en ligne, une ambition qui, selon de nombreux dirigeants, pourrait accroître les risques de divulgation publique d'informations confidentielles.
Source : Enquête de PasswordManager.com
