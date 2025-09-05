OpenAI prévoit de lancer l'année prochaine une nouvelle plateforme d'emploi basée sur l'IA afin d'aider les employeurs à trouver des candidats possédant des compétences en IA.

OpenAI annonce la mise en place de la plateforme OpenAI Jobs. La plateforme OpenAI Jobs proposerait des candidats compétents et expérimentés à tous les niveaux, ainsi que des opportunités pour tous ceux qui souhaitent mettre leurs compétences à profit. Cette plateforme utilisera l'IA pour aider à trouver les correspondances entre les besoins des entreprises et les compétences des travailleurs. En outre, OpenAI annonce les certifications OpenAI pour que les recruteurs puissent avoir la certitude que les candidats maîtrisent réellement l'IA.
Chaque fois que les gens parlent de l'IA, l'une des premières questions qui se sont posées est : « Qu'est-ce que cela va changer pour mon emploi ? » ou « Quel sera l'impact sur mon entreprise ? ». Selon OpenAI, l'IA ouvrira plus d'opportunités à plus de personnes que n'importe quelle autre technologie dans l'histoire. Elle aiderait les entreprises à fonctionner plus efficacement, donnera à chacun le pouvoir de transformer ses idées en revenus et créera des emplois qui n'existent même pas aujourd'hui. Mais l'IA sera également source de perturbations. Les emplois seront différents, les entreprises devront s'adapter, des travailleurs postés aux PDG, devrons apprendre à travailler différemment.
OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation de premier plan dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille de grand modèles de langage GPT.
Dans ce contexte, OpenAI annonce travailler avec un large éventail d'organisations, allant de grands employeurs comme Walmart et John Deere à des cabinets de services professionnels comme Boston Consulting Group et Accenture, en passant par la plateforme de recherche d'emploi et de recrutement Indeed, des organisations communautaires comme la Texas Association of Business et le Bay Area Council, et des gouvernements d'État comme le bureau du gouverneur du Delaware, afin d'aider chacun à tirer parti des opportunités offertes par l'IA.
Selon OpenAI, ces futures initiatives donneront à un plus grand nombre d'utilisateurs l'accès à l'IA . En outre, elle assurera que ces personnes savent comment utiliser l'IA pour être plus productives, façonner le monde qui les entoure et contrôler leur propre destin de manière innovante.
Tout d'abord, ils travailleraient à la mise en place de la plateforme OpenAI Jobs. Si vous êtes une entreprise qui cherche à embaucher un employé compétent en IA, ou si vous avez simplement besoin d'aide pour une tâche spécifique, trouver la bonne personne peut s'avérer aléatoire. La plateforme OpenAI Jobs proposerait des candidats compétents et expérimentés à tous les niveaux, ainsi que des opportunités pour tous ceux qui souhaitent mettre leurs compétences à profit. Cette plateforme utilisera l'IA pour aider à trouver les correspondances entre les besoins des entreprises et les compétences des travailleurs.
OpenAI note que cette plateforme ne servira pas uniquement aux grandes entreprises pour attirer davantage de talents. Elle comportera une section dédiée à aider les entreprises locales à être compétitives et les gouvernements locaux à trouver les talents en IA dont ils ont besoin pour mieux servir leurs administrés.
L'autre initiative d'OpenAI porte sur les certifications OpenAI. L'idée est que les recruteurs puissent avoir la certitude que les candidats maîtrisent réellement l'IA. Des études montrent que les travailleurs maîtrisant l'IA sont plus précieux, plus productifs et mieux rémunérés que ceux qui ne possèdent pas de compétences en IA. C'est pourquoi, au début de l'année, ils ont lancé l'OpenAI Academy, une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite qui a permis à plus de 2 millions de personnes d'accéder aux ressources, aux ateliers et aux communautés dont elles ont besoin pour maîtriser les outils d'IA.
OpenAI annonce également développer l'Academy en proposant des certifications pour différents niveaux de maîtrise de l'IA, depuis les bases de l'utilisation de l'IA au travail jusqu'aux emplois personnalisés liés à l'IA et à l'ingénierie rapide. Nous utiliserons bien sûr l'IA pour enseigner l'IA : tout le monde pourra se préparer à la certification dans le mode Étude de ChatGPT et obtenir la certification sans quitter l'application. Les entreprises pourront également l'intégrer à leurs propres programmes d'apprentissage et de développement.
OpenAI s'engage à certifier 10 millions d'Américains d'ici 2030 en partenariat avec Walmart. Voici les déclarations de John Furner, PDG, Walmart U.S, sur le sujet : « Chez Walmart, nous savons que l'avenir du commerce de détail ne sera pas défini par la technologie seule, mais par les personnes qui savent l'utiliser. En proposant directement à nos collaborateurs une formation à l'IA, nous mettons entre leurs mains la technologie la plus puissante de notre époque, leur donnant ainsi les compétences nécessaires pour réécrire les règles du jeu et façonner l'avenir du commerce de détail. » OpenAI conclut en affirmant lancer ces nouvelles initiatives dans le cadre de sonengagement envers les efforts de la Maison Blanche visant à développer les connaissances en matière d'IA.
Cette annonce intervient alors que des rapports montrent qu'OpenAI accorde une prime de 1,5 million dollars à certains de ses employés. Le PDG Sam Altman explique que ces primes sont dues à « l'évolution du marché » des talents en IA. Elle concerne les chercheurs et ingénieurs logiciels de quelques organisations, notamment dans les domaines de l'ingénierie appliquée, de la mise à l'échelle et de la sécurité. Cette prime intervient alors que la guerre des talents s'intensifie dans le secteur. Meta se montre très agressif sur ce plan et a réussi à débaucher des talents d'OpenAI, proposant des primes de 100 millions de dollars à la signature. Il pousse ses concurrents à réagir afin de conserver leurs experts en IA.
Source : OpenAI
