Ce n'est plus un emploi de rêve, 75 % des jeunes diplômés US se détournent de Google et de Meta et préfèrent travailler dans les hôpitaux plutôt que chez les géants de la technologie de la Silicon Valley

Désillusion à l'égard de l'industrie technologique

Un accent sur la stabilité et l'objectif

Les implications plus larges pour l'industrie technologique

L'avenir du travail est en train d'être réécrit



Ce changement survient alors que les signes de désillusion se multiplient au sein même des géants de la technologie. Au début de l'année, un rapport a révélé que Google avait proposé de l'argent à certains de ses employés qui n'étaient pas « profondément engagés » dans sa mission pour qu'ils démissionnent. L'entreprise a confirmé avoir mis en place le programme de « départ volontaire » pour certains employés de ses équipes produits qui ne s'alignent pas sur les objectifs de la division ou qui éprouvent des difficultés avec les exigences d'un travail hybride ou avec leur rôle. Cette initiative fait suite au licenciement de 1 000 travailleurs par Google en janvier 2024, puis à l'annonce de la suppression de 12 000 emplois.Pendant des décennies, les géants de la technologie tels que Google, Amazon et Apple ont été considérés comme le summum de l'aspiration professionnelle pour les jeunes travailleurs. Cependant, des enquêtes récentes révèlent un contraste saisissant. Selon une étude menée par la National Society of High School Scholars (NSHSS), rapportée par Forbes, une part importante de la génération Z s'est désintéressée des entreprises technologiques et ne les considèrent plus comme des employeurs idéaux. De nombreux diplômés se méfient de plus en plus de l'instabilité de l'industrie technologique, marquée par des licenciements très médiatisés, une rotation du personnel et des préoccupations croissantes quant aux effets de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) sur la sécurité de l'emploi futur.L'un des principaux facteurs à l'origine de cette évolution est la crainte de perdre son emploi à mesure que les technologies d'IA remplacent les travailleurs humains. Ce malaise est aggravé par le rythme rapide des changements au sein des entreprises technologiques, qui ont souvent conduit à des suppressions d'emploi brutales. Autrefois considérée comme l'industrie idéale pour les jeunes professionnels, la réputation du secteur technologique en matière de sécurité et de croissance à long terme est en train d'être réévaluée.En outre, les récents licenciements très médiatisés dans des entreprises qui s'enorgueillissaient autrefois des avantages offerts à leurs employés et d'une culture du travail progressiste ont mis en évidence la volatilité du secteur. Pour de nombreux jeunes chercheurs d'emploi, le message est sans équivoque : Le rêve technologique n'est plus une garantie de stabilité.Pour de nombreux jeunes, l'attrait des emplois technologiques bien rémunérés a diminué au profit d'industries qui offrent une plus grande stabilité et un sens plus clair de l'objectif. Selon une étude réalisée par Networks Trends, 76 % des étudiants ont déclaré que la stabilité de l'emploi était leur principale préoccupation lorsqu'ils choisissaient une carrière, devant d'autres facteurs tels que le salaire ou la réputation de l'entreprise. La même étude a également mis en évidence l'intérêt croissant pour les domaines de la santé tels que la médecine, les soins infirmiers et les services sociaux. Pour ces diplômés, travailler dans le secteur de la santé n'offre pas seulement la sécurité de l'emploi, mais aussi la possibilité d'avoir un impact tangible sur la vie des gens, un aspect qui semble de plus en plus précieux sur le marché de l'emploi incertain d'aujourd'hui.Cette évolution n'est pas purement économique ; elle est profondément existentielle. La pandémie de COVID-19, la sensibilisation accrue à la santé mentale et l'importance croissante accordée par la culture à l'empathie et à la communauté ont recadré le sens de la réussite. Les carrières dans la médecine, les soins infirmiers, la santé publique et la thérapie sont désormais considérées non seulement comme des « valeurs sûres », mais aussi comme des appels moraux et émotionnels. Elles offrent ce que la technologie ne peut de plus en plus offrir : un impact humain tangible.L'intérêt croissant pour les carrières dans le domaine de la santé ne se limite pas aux États-Unis. En Espagne, le nombre d'étudiants s'inscrivant dans des programmes de soins de santé et de services sociaux a connu une augmentation notable entre 2018 et 2024. Cette tendance mondiale est portée par les mêmes facteurs : le vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie, des demandes de soins de santé et la stabilité perçue des emplois dans les secteurs moins susceptibles d'être automatisés par l'IA.Face à l'augmentation de la demande de professionnels de la santé, le secteur des technologies pourrait se trouver confronté à de nouveaux défis pour attirer et retenir les meilleurs talents. Les entreprises qui ont autrefois prospéré grâce à la promesse de technologies de pointe et de salaires mirobolants devront peut-être aujourd'hui revoir leur approche du recrutement. Les jeunes diplômés sont de plus en plus à la recherche d'un travail qui leur offre non seulement des récompenses financières, mais aussi un sentiment d'accomplissement personnel et de stabilité à long terme.Pour les grandes entreprises technologiques, un remaniement cosmétique ne suffira donc pas. Il ne suffit plus d'offrir des salles de jeux, des stock-options et des cafétérias gastronomiques. Les diplômés d'aujourd'hui posent des questions plus difficiles : Quel est l'impact éthique de ce travail ? Mon emploi existera-t-il encore dans cinq ans ? Est-ce que je construis quelque chose qui sert le bien public, ou seulement les résultats financiers ?Si la tendance aux carrières dans le domaine de la santé se poursuit, la main-d'œuvre de demain pourrait connaître une évolution dans les secteurs de la technologie et de la santé. Pour les entreprises du secteur technologique, s'adapter à ces changements sera essentiel afin de maintenir leur position sur un marché de l'emploi compétitif. Cela signifie qu'elles doivent réorienter leurs missions au-delà de la rupture et du profit, investir dans la responsabilité sociale et créer des rôles qui promettent non seulement une progression, mais aussi un sens à la vie.De leur côté, les prestataires de soins de santé devraient bénéficier d'un regain d'intérêt de la part de la prochaine génération de professionnels, désireux d'apporter une contribution significative dans un secteur qui leur promet à la fois un but et la sécurité de l'emploi.Ce à quoi nous assistons n'est pas simplement un rejet d'un secteur, mais une redéfinition de l'ambition elle-même. Un emploi chez Google ne garantit plus le prestige ; il peut susciter des inquiétudes quant à l'épuisement professionnel, au caractère jetable ou à l'ambiguïté éthique. En revanche, un diplôme d'infirmière ou un rôle dans le domaine de la santé publique peuvent désormais symboliser le courage, la résilience et la pertinence sociale.Il ne s'agit pas du déclin d'un secteur, mais de l'essor d'un autre, d'une déclaration générationnelle selon laquelle le travail ne doit pas seulement être rentable, mais aussi utile. Si le début des années 2000 a été marqué par la montée en puissance de l'empire numérique, le milieu des années 2020 pourrait être considéré comme l'époque où de jeunes esprits ont choisi de soigner plutôt que de pirater.Les tensions chez Meta mettent en évidence les changements plus profonds qui se produisent au sein des grandes entreprises technologiques. En février dernier, le directeur technique de Meta a conseillé aux employés qui critiquaient les nouvelles politiques de l'entreprise de démissionner et « d'envisager de travailler ailleurs », après la suppression de son programme DEI et l'assouplissement des règles de modération des contenus. Ces remarques reflètent un changement culturel plus large que de nombreux anciens employés jugeaient de plus en plus en décalage avec leurs valeurs. Certains d'entre eux ont même qualifié Meta d' « entreprise technologique la plus cruelle ». National Society of High School Scholars (NSHSS) , ForbesQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude du NSHSS crédibles ou pertinentes ?Trouvez-vous ce changement dans le paysage professionnel des jeunes diplômés cohérent ou pertinent ?