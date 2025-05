Caravane de Shawn K



D'ingénieur logiciel à livreur : les ravages de l'IA dans le secteur technologique

Le secteur de la technologie fait face à des vagues de licenciements massifs

Envoyé par Shawn K Envoyé par



Avant que l'IA n'entre en scène il y a trois ans, j'entamais déjà une transition de contributeur individuel à responsable de l'ingénierie. J'ai d'abord essayé d'accueillir mon licenciement avec beaucoup de positivité et d'enthousiasme pour l'opportunité qu'il m'offrait de passer à un rôle de gestionnaire. Le premier ou les deux premiers mois de ma recherche, je n'ai ciblé que des postes d'EM ou des postes d'IC haut de gamme. N'ayant jamais exercé de fonction EM spécifique sur mon CV, bien que qualifié, je me suis heurtée à un véritable mur de briques.



Je n'ai pas suscité le moindre intérêt. À contrecœur, j'ai abaissé un peu la barre et j'ai recommencé à postuler pour des postes correspondant exactement au même niveau que ceux pour lesquels j'avais déjà une expérience avérée, mais à un salaire légèrement supérieur à celui que j'avais auparavant. J'ai obtenu un ou deux entretiens qui ressemblaient à de l'intimidation et de la condescendance, mais la plupart du temps, rien.





L'IA ne donne pas les résultats escomptés et certains projets tournent au fiasco

Shawn K (son nom de famille légal complet ne comporte qu'une seule lettre), ingénieur logiciel, a récemment partagé son expérience avec la communauté. Les licenciements dans le secteur de la technologie n'ont rien de nouveau pour lui. L'ingénieur logiciel a déclaré avoir perdu son emploi une première fois après la crise financière de 2008, puis une seconde fois lors de la pandémie, mais à chaque fois, il s'est retrouvé sur pied quelques mois plus tard.Mais lorsqu'il a été licencié de son dernier emploi l'année dernière, l'ingénieur logiciel de 42 ans s'est rapidement rendu compte que cette fois-ci, c'était différent : la révolution de l'industrie technologique par l'IA était en train de se dérouler sous ses yeux. L'IA remplace déjà certains rôles des développeurs.Malgré deux décennies d'expérience et un diplôme en informatique, il a décroché moins de 10 entretiens sur les quelque 800 candidatures qu'il a envoyées depuis un an. Pire encore, certains de ces rares entretiens se sont déroulés avec un agent d'IA plutôt qu'avec un humain. « Je me sens super invisible. Je ne me sens pas vu. J'ai l'impression d'être filtré avant même qu'un humain n'entre dans la chaîne », a-t-il déclaré lors d'une interview avec Fortune.Beaucoup craignent que l'IA accapare les emplois des développeurs. Shawn K, quant à lui, affirme que son expérience est le début d'un « raz-de-marée de catastrophes sociales et économiques ». Dans un billet de blogue sur son Substack, il a écrit : « le grand déplacement est déjà bien entamé ». Ses déclarations font échos aux propos du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, selon lequel l'IA se chargera de toutes les tâches de codage d'ici l'année prochaine.Le dernier emploi de Shawn K était dans une société spécialisée dans le métavers, un domaine qui était annoncé comme la prochaine grande révolution technologique, mais qui a été en partie éclipsé par la montée en puissance de l'IA générative. Les promesses du métavers ont poussé Facebook à changer son nom en Meta, puis à injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la technologie. Le résultat n'a été rien d'autre que des pertes colossales.Vivant désormais dans une petite caravane au centre de New York, sans aucune piste pour un nouvel emploi dans la technologie, Shawn K a dû se tourner vers des stratégies créatives pour joindre les deux bouts et essayer de remplacer une fraction de son ancien salaire de 150 000 $.Entre ses recherches incessantes d'un nouvel emploi, la consultation de sa boîte aux lettres électronique et ses recherches sur les dernières nouveautés en matière d'IA, il livre des commandes DoorDash et vend des articles ménagers au hasard sur eBay, comme un vieil ordinateur portable. Au total, cela ne représente que quelques centaines de dollars. Shawn K a également envisagé de retourner à l'école dans le but d'obtenir un certificat technique.Il a aussi pensé à obtenir son permis de conduire CDL, mais ces deux possibilités ont été rayées de sa liste en raison de la barrière financière élevée à l'entrée. L'expérience de Shawn K peut en choquer certains, étant donné que le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a toujours considéré l'ingénierie logicielle comme un domaine sûr avec une croissance rapide , mais des histoires comme la sienne pourraient bientôt devenir de plus en plus courantes.Lors d'un entretien au début de l'année, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que d'ici septembre, l'IA écrira 90 % du code. « En outre, dans environ douze mois, nous pourrions nous trouver dans un monde où l'IA écrira essentiellement tout le code », a-t-il déclaré au Council on Foreign Relations.D'après les données de Layoffs.fyi, une plateforme qui suit les licenciements dans le secteur de la technologie, en 2024, plus de 150 000 travailleurs de la technologie ont perdu leur emploi, et jusqu'à présent, en 2025, ce nombre a dépensé 50 000. « Cela arrivera à tout le monde en temps voulu, et nous sommes déjà en retard pour proposer une véritable solution dans la société afin d'éviter les pires effets », a écrit Shawn K dans son billet de blogue.Le 12 mai 2025, Microsoft a annoncé la suppression d'environ 6 000 postes dans l'ensemble de l'entreprise . Les données de l'État de Washington, siège de Microsoft, représentent environ un tiers du total. Selon des documents de l'État examinés par Bloomberg, l'ingénierie logicielle a été de loin la catégorie d'emploi la plus importante à recevoir des avis de licenciement. L'ingénierie logicielle représente plus de 40 % des quelque 2 000 postes supprimés.Pour certains, il s'agit d'un signal d'alarme qui appelle à des discussions sur l'avenir du travail. « Le débat sur le remplacement des emplois par l'IA est encore considéré comme quelque chose qui arrivera dans un avenir vague plutôt que comme quelque chose qui est déjà en cours », a écrit Shawn K.Bien que Shawn K soit au chômage depuis plus d'un an, il n'a pas perdu espoir et n'en veut pas forcément à l'IA de l'avoir remplacé, et se qualifie toujours de « maximaliste de l'IA ». « Si l'IA peut légitimement faire un meilleur travail que moi, je ne vais pas m'asseoir ici et me sentir mal à l'aise parce qu'elle m'a remplacé et qu'elle n'a pas la touche humaine », a déclaré Shawn K. Toutefois, il critique sévèrement la stratégie actuelle des entreprises.Selon Shawn K, il est frustrant de constater que les entreprises utilisent l'IA pour économiser de l'argent en supprimant des emplois, plutôt que de tirer parti de son pouvoir et d'accueillir des travailleurs cyborgs. Les Big Tech licencient de plus en plus et redirigent les ressources vers des projets centrés sur l'IA.« Je pense qu'il y a un problème où les gens sont coincés dans l'ancienne mentalité des entreprises : si je peux faire le même travail que 10 développeurs avec un seul développeur, réduisons simplement l'équipe de développeurs au lieu de dire, oh, bien, nous avons une équipe de 10 développeurs, faisons 1 000 fois le travail que nous faisions avant », a-t-il déclaré. Mais il existe des doutes sur la capacité de l'IA à remplacer efficacement les développeurs.L'adoption massive de l'IA dans les entreprises bouleverse profondément le rapport de la génération Z à l'éducation supérieure. Une étude récente révèle une tendance inquiétante : un nombre croissant de jeunes diplômés estiment désormais que leur parcours universitaire a été une perte de temps et d'argent, face à une IA de plus en plus compétitive sur le marché du travail. Les jeunes diplômés de la génération Z expriment un désarroi croissant En outre, ces derniers mois, le moral s’est effondré dans les rangs de la technologie. Les géants du secteur (Meta, Amazon, Microsoft…) ont lancé d’importantes vagues de réductions d’effectifs, semant l’inquiétude chez les employés survivants. Anciennement choyés par de généreux avantages, ces professionnels se retrouvent à travailler plus et à craindre de figurer sur la prochaine liste de licenciement. Les chiffres illustrent l'ampleur du phénomène.Pourtant, l'IA peine à tenir ses promesses dans les entreprises. 