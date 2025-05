L'Union européenne lance une campagne pour attirer les scientifiques et les chercheurs avec des offres de subventions et de nouveaux plans politiques après le gel des financements par Donald Trump



Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par des universités européennes pour offrir l'asile scientifique aux chercheurs américains qui fuient les politiques de Donald Trump. En réponse à des politiques considérées comme portant atteinte à la liberté académique, l'université française d'Aix-Marseille a notamment lancé le programme "Safe Place for Science". D'autres universités européennes envisagent de prendre des mesures similaires pour soutenir les chercheurs américains touchés par les pertes d'emploi et les réductions de financement.« Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé qu'une des plus grandes démocraties du monde annulerait des programmes de recherche sous prétexte que le mot diversité figurait dans ce programme », a déclaré le président français Emmanuel Macron lors de l'événement "Choose Europe for Science" qui s'est tenu à Paris le 5 avril.« Personne n'aurait pu penser qu'une des plus grandes démocraties du monde supprimerait d'un coup la capacité de tel ou tel chercheur à obtenir des visas », a déclaré Emmanuel Macron. « Mais nous y sommes ».Sur la même scène de l'université de la Sorbonne, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la branche exécutive de l'UE mettrait en place un programme de « super-subventions » visant à offrir « une perspective à plus long terme aux meilleurs » dans ce domaine.Elle a précisé que 500 millions d'euros seraient avancés en 2025-2027 « pour faire de l'Europe un pôle d'attraction pour les chercheurs ». Cette somme serait injectée dans le Conseil européen de la recherche, qui dispose déjà d'un budget de plus de 16 milliards d'euros pour la période 2021-2027.Ursula Von der Leyen a déclaré que les 27 États membres de l'UE avaient l'intention « d'inscrire la liberté de la recherche scientifique dans la loi » au moyen d'un nouvel acte juridique. Alors que « les menaces augmentent dans le monde, l'Europe ne transigera pas sur ses principes », a-t-elle déclaré.Emmanuel Macron a déclaré que le gouvernement français ferait bientôt de nouvelles propositions pour renforcer l'investissement dans la science et la recherche.Le mois dernier, des centaines de chercheurs universitaires aux États-Unis ont vu leur financement par la National Science Foundation annulé pour se conformer à l'ordre du président américain Donald Trump de mettre fin au soutien à la recherche sur la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi qu'à l'étude de la désinformation.Plus de 380 projets de subventions ont été supprimés jusqu'à présent, notamment des travaux visant à lutter contre la censure d'internet en Chine et en Iran, ainsi qu'un projet de consultation des communautés autochtones pour comprendre les changements environnementaux dans la région arctique de l'Alaska.Certains ont mis fin à des subventions qui visaient à élargir la diversité des personnes étudiant les sciences, les technologies et l'ingénierie. Des scientifiques, des chercheurs et des médecins sont descendus dans la rue pour protester.Sans citer nommément l'administration Trump, Ursula von der Leyen a déclaré qu'il s'agissait d'une « gigantesque erreur de calcul » de porter atteinte à la recherche libre et ouverte.« Nous pouvons tous convenir que la science n'a pas de passeport, pas de sexe, pas d'ethnie, pas de parti politique », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que la diversité est un atout pour l'humanité et l'élément vital de la science. C'est l'un des atouts mondiaux les plus précieux et il doit être protégé ».La volonté d'Ursula Von der Leyen de promouvoir les opportunités en Europe dans le domaine de la science et de tirer profit des changements de politique des États-Unis s'accorde avec la façon dont elle a joué sur le potentiel des accords commerciaux avec d'autres pays depuis que Donald Trump a pris ses fonctions en janvier et a déclenché une guerre tarifaire le mois dernier.L'ancienne ministre allemande de la défense et médecin de formation a promis que l'UE s'attaquerait également à certains des obstacles auxquels les scientifiques et les chercheurs sont confrontés, notamment les formalités administratives excessives et l'accès aux entreprises.Emmanuel Macron a déclaré que la science et la recherche ne devaient pas « reposer sur les diktats de quelques-uns ».Il a précisé que l'Europe « doit devenir un refuge » pour les scientifiques et les chercheurs, et il s'est adressé à ceux qui se sentent menacés ailleurs : « Le message est simple. Si vous aimez la liberté, venez nous aider à rester libres, à faire de la recherche ici, à nous aider à devenir meilleurs, à investir dans notre avenir ».La récente campagne de l'UE fait suite à des préoccupations croissantes au sein de la communauté scientifique américaine. Une enquête de Nature a révélé que plus de 75 % des scientifiques américains envisagent de quitter les États-Unis , citant les politiques de Donald Trump comme une menace pour la recherche et l'innovation. Nombre d'entre eux considèrent l'Europe et le Canada comme des destinations privilégiées, des programmes tels que celui de l'université d'Aix-Marseille renforçant cette tendance.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'UE crédible ou pertinente ?