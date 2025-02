Plusieurs entreprises ont déjà pris des mesures similaires

Google explique sa décision à ses employés

Google abandonne son objectif d'embaucher davantage d'employés issus de groupes historiquement sous-représentés, dernier exemple en date d'une entreprise revenant sur ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion.Pendant des années, Google a été l'une des entreprises les plus actives dans la promotion de politiques plus inclusives à la suite des manifestations contre les meurtres de George Floyd et d'autres Noirs américains perpétrés par la police en 2020. Cette année-là, le PDG Sundar Pichai s'est fixé pour objectif d'augmenter de 30 % la portion « dirigeants issus de groupes sous-représentés » d'ici à 2025 (un objectif atteint en 2022). Cette ambition a été annoncée après la mort de George Floyd et les manifestations « Black Lives Matter » qui ont suivi et qui ont conduit les entreprises américaines à s'engager à augmenter la représentation des minorités ethniques au sein de leur personnel. À l'époque, environ 96 % des dirigeants américains de Google étaient blancs ou asiatiques, et 73 % des dirigeants mondiaux étaient des hommes.En 2021, Google a commencé à évaluer les performances de ses dirigeants en matière de diversité et d'inclusion au sein des équipes, après qu'une éminente responsable de la recherche sur l'intelligence artificielle eut déclaré que l'entreprise l'avait brusquement licenciée après qu'elle eut critiqué ses efforts en matière de diversité. En 2024, Melonie Parker, responsable de la diversité chez Google, a déclaré dans une interview à la BBC que l'entreprise avait atteint 60 % de ses objectifs quinquennaux.Mais tout cela est désormais relégué au passé.Les employés du géant de la technologie ont été informés par courriel mercredi qu'il abandonnait les objectifs d'embauche et revoyait d'autres politiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.Google a également supprimé une ligne figurant dans les précédents rapports annuels de la SEC, selon laquelle l'entreprise « s'engage à faire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion une partie de tout ce qu'elle fait ». Elle figurait dans ses rapports de 2021 à 2024.Les Noirs et les Latinos sont depuis longtemps sous-représentés dans l'industrie technologique. Le rapport de Google sur la diversité de 2024 indique que 5,7 % de ses employés américains sont noirs et 7,5 % sont latinos. Quatre ans plus tôt, ces chiffres étaient respectivement de 3,7 % et 5,9 %.Google a déclaré qu'elle évaluait la possibilité de continuer à publier des rapports annuels sur la diversité, comme elle le fait depuis 2014. L'évaluation fait partie d'un examen plus large des subventions, des formations et des initiatives liées à la DEI, y compris celles qui, selon le courriel, « soulèvent des risques ou n'ont pas l'impact que nous espérions ».Google a également déclaré qu'il examinait les récentes décisions de justice et les ordres exécutifs du président Trump visant à freiner la DEI au sein du gouvernement et des entrepreneurs fédéraux. L'entreprise « évalue les changements à apporter à nos programmes pour les mettre en conformité », selon le courriel.Le mois dernier, Meta Platforms, propriétaire de Facebook, a supprimé l'équipe chargée de superviser ses efforts en matière de diversité et a mis fin à ses objectifs de représentation pour les entretiens et l'embauche de femmes et de minorités. La vice-présidente des ressources humaines de Meta, Janelle Gale, a déclaré aux employés que « le paysage juridique et politique entourant les efforts de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis est en train de changer ».Dans un courriel interne adressé à des membres du personnel le 16 décembre 2024, Candi Castleberry, vice-présidente d'Amazon chargée des expériences et technologies inclusives, a expliqué que l'entreprise est en train de « mettre fin à des programmes et matériels obsolètes » dans le cadre d'un réexamen plus large de centaines d'initiatives. Le courriel laisse entendre qu'après un examen interne, Amazon n'est pas satisfait des résultats obtenus jusqu'ici.C'est ainsi qu'Amazon a annoncé à ses employés qu'elle met fin à certaines de ses initiatives en matière de diversité . Elle a supprimé de son site web la phrase « la diversité, l'équité et l'inclusion sont bonnes pour les affaires », tout en conservant d'autres références à la diversité et à l'inclusion.Plusieurs entreprises ont été visées par des propositions d'actionnaires visant à mettre fin aux efforts de DEI. Apple a recommandé aux actionnaires de rejeter une proposition du National Center for Public Policy Research, un groupe de réflexion conservateur, visant à mettre fin aux efforts d'inclusion et de diversité de l'entreprise.« La proposition n'est pas nécessaire car Apple dispose déjà d'un programme de conformité bien établi », a déclaré l'entreprise aux investisseurs. Le conseil d'administration d'Apple a également déclaré que le plan de retrait du DEI « cherche de manière inappropriée à microgérer les programmes et les politiques de l'entreprise en suggérant un moyen spécifique de se conformer à la loi ». La proposition du NCPPR devrait être soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle d'Apple le 25 février.Par ailleurs, un certain nombre d'entreprises ont modifié ou supprimé de leurs rapports annuels les termes relatifs à la diversité.Maintenant que la fin des programmes DEI à travers l'Amérique est devenue une priorité absolue de l'administration Trump, Google indique dans le mémo des employés qu'il « évalue soigneusement » d'autres initiatives DEI à travers l'entreprise qui « soulèvent des risques » ou « ne sont pas aussi impactantes que nous l'avions espéré. »Voici le texte intégral de la note, qui est présentée sous forme de questions-réponses avec Cicconi :Avec les nouveaux décrets américains, les décisions de justice et les changements apportés par de nombreuses entreprises à leurs programmes DEl au cours des dernières semaines, nous avons rencontré Fiona Cicconi pour savoir comment Google envisageait la question.Tout d'abord, je tiens à préciser que nous nous sommes toujours engagés à créer un lieu de travail où nous recrutons les meilleures personnes partout où nous opérons, où nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir et où nous traitons tout le monde de manière équitable. C'est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre à l'avenir. Nos utilisateurs viennent de tous les coins des États-Unis et du monde, et nous les servons mieux lorsque nos employés le font aussi.Chaque année, nous examinons les programmes conçus pour nous aider à atteindre cet objectif et nous y apportons des changements. Et comme nous sommes un entrepreneur fédéral, nos équipes évaluent également les changements à apporter à nos programmes pour nous conformer aux récentes décisions de justice et aux décrets du gouvernement américain sur ce sujet. Par exemple, en 2020, nous avons fixé des objectifs ambitieux en matière de recrutement et nous nous sommes concentrés sur l'expansion de nos bureaux en dehors de la Californie et de New York afin d'améliorer la représentation. Nous continuerons à investir dans les États américains et dans de nombreux pays du monde, mais à l'avenir, nous n'aurons plus d'objectifs ambitieux.Melonie Parker et son équipe se chargeront d'évaluer de près et avec soin les programmes, les formations et les initiatives, et les mettront à jour si nécessaire, notamment ceux qui présentent des risques ou qui n'ont pas eu l'impact escompté. Elle travaillera avec les hauts responsables de l'entreprise.Bien qu'il y ait des changements, nos groupes centraux de ressources pour les employés resteront en place, tout comme notre travail avec les collèges et les universités, et notre travail de développement de produits pour aider tous nos utilisateurs et nos partenaires. Il s'agit là d'un travail vital pour notre entreprise et notre communauté de Googlers.Source : Google Pour ou contre les quotas de diversité à l'embauche ? Dans quelle mesure ?Les politiques de diversité sont-elles encore nécessaires aujourd’hui ou doivent-elles être réformées pour être plus inclusives et moins contraignantes ?Comment garantir un recrutement équitable sans imposer des quotas ou des objectifs chiffrés de diversité ?Existe-t-il des alternatives efficaces aux quotas de diversité pour favoriser l’inclusion dans les entreprises ?Que pensez-vous de la décision de Google de supprimer ses objectifs de diversité maintenant ? Quelles pourraient en être les motivations ?Peut-on considérer cette décision comme une conséquence de la montée des critiques contre les programmes DEI (Diversity, Equity, Inclusion) dans certaines sphères politiques et économiques ?