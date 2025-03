Dell supprime 10 % de son personnel pour la deuxième année consécutive :

ses effectifs ont diminué de 25 000 personnes en l'espace de deux ans

Année Effectifs 2020 134 000 2021 124 000 2022 133 000 2023 133 000 2024 120 000 2025 108 000

L’impact de l’IA sur l’emploi



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 239 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les licenciements de cette année auraient donc pu être pires, car ils ont été moins importants que ceux de l'année dernière et inférieurs à l'objectif estimé de 12 500 suppressions de postes qu'un initié de Dell a communiqué en août 2024 pour annoncer une série de licenciements.Dans toutes les entreprises, certains membres du personnel décident de partir de leur propre chef, et les entreprises technologiques réduisent souvent les équipes qui travaillent sur des produits plus anciens. Il n'est donc pas judicieux de supposer que les licenciements sont la seule raison de la réduction des effectifs de Dell. Il serait également insensé de supposer que nombre d'entre eux n'étaient pas le résultat de licenciements, Dell ayant admis en septembre 2024 que son utilisation croissante de l'IA l'avait aidée à supprimer des emplois.Il convient également de mentionner que l'année dernière, Dell aurait annoncé aux employés qui travaillent à distance qu'ils ne pourront pas bénéficier d'une promotion, certains soupçonnaient alors un stratagème pour réduire les effectifs En mars 2024, Dell a annoncé à ses employés qu'ils devraient être au bureau trois jours par semaine. Puis en septembre 2024, l'entreprise a demandé à son équipe de vente mondiale et à certains autres départements , tels que la fabrication et l'ingénierie, de revenir à temps plein. Lors de l'annonce, cette décision était qualifiée de changement significatif par rapport aux pratiques de travail à distance adoptées pendant la pandémie de COVID-19.En février, le PDG de l'entreprise, Michael Dell, a annoncé un nouveau changement de politique concernant le travail hybride et le travail à distance. Dell Technologies exigera de tous les employés vivant à moins d'une heure d'un bureau qu'ils retournent au bureau cinq jours par semaine, à partir du 3 mars . L'annonce précise également que le modèle de travail hybride serait supprimé à cette date. Les employés qui habitent loin d'un bureau seront toujours autorisés à travailler à distance.L'entreprise a souligné l'importance de la collaboration en personne, affirmant que même avec les technologies de pointe, l'interaction humaine directe reste le moyen le plus efficace de communiquer et de résoudre les problèmes rapidement. La décision a été prise après que la direction a observé les effets positifs de l'augmentation du travail en personne, notamment l'amélioration de la collaboration et de l'énergie au bureau.Pour mémoire, voici l'évolution des effectifs de Dell au cours des six dernières années.Ces chiffres excluent le personnel employé par VMware, mais semblent inclure le personnel de Secureworks parce que l'accord de Dell pour vendre cette opération à Sophos a été conclu après la période examinée dans le formulaire 10-K. Les effectifs de Dell sont donc probablement déjà inférieurs à ceux indiqués dans le formulaire 10-K.Sophos a procédé à environ 300 licenciements quelques jours après avoir pris le contrôle de Secureworks.L’intelligence artificielle continue de jouer un rôle majeur dans la suppression d’emplois dans le secteur technologique. Alors que les entreprises investissent dans l’automatisation et l’efficacité, certaines fonctions traditionnelles deviennent obsolètes.Aussi, comme dans le cas de nombreux licenciements récents dans le monde de la technologie, l'IA a une fois de plus joué un rôle dans la perte d'emploi. En juin, Cisco a lancé un fonds d'un milliard de dollars pour investir dans des startups spécialisées dans l'IA et a réalisé 20 acquisitions et investissements dans ce domaine au cours des dernières années. La réduction des coûts contribue à compenser ces investissements importants, et les craintes que les retours sur investissement dans l'IA ne soient pas à la hauteur de l'argent injecté dans l'industrie n'arrangent pas les choses.L'entreprise se concentre également sur un partenariat avec Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le cadre duquel les solutions de réseau Ethernet spécialement conçues par Cisco et Team Green seront vendues par l'intermédiaire des canaux de distribution mondiaux de Cisco et Team Green.« L'IA change fondamentalement notre façon de travailler et de vivre, et l'histoire a montré qu'un changement de cette ampleur va exiger des entreprises qu'elles repensent et réarchitecturent leurs infrastructures », a déclaré Chuck Robbins, président et PDG de Cisco. « Le renforcement de notre partenariat avec NVIDIA va permettre aux entreprises de disposer de la technologie et de l'expertise dont elles ont besoin pour construire, déployer, gérer et sécuriser les solutions d'IA à grande échelle ».« Les entreprises du monde entier s'empressent de transformer leurs activités avec l'IA générative », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « En travaillant étroitement avec Cisco, nous facilitons plus que jamais l'obtention par les entreprises de l'infrastructure dont elles ont besoin pour bénéficier de l'IA, la force technologique la plus puissante de notre époque ».Source : formulaire 10-K de Dell Comment Dell peut-elle équilibrer la réduction des coûts avec le besoin de conserver une force de travail talentueuse pour maintenir sa position sur le marché ?Quelles sont les alternatives possibles pour Dell afin de réorganiser ses équipes sans recourir à des suppressions massives de postes ?Les employés licenciés par Dell ont-ils des perspectives de reconversion réelles dans un secteur technologique de plus en plus orienté vers l'automatisation et l'IA ?La réduction des effectifs dans le secteur technologique est-elle une tendance durable ou une solution temporaire face à des périodes d'incertitude économique ?