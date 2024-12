Les mouvements syndicaux dans la tech s’intensifient

Les syndicats et mouvements s'attendent à ce que cet élan se poursuive en 2025, alimenté par la volonté des travailleurs de préserver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle tout en revendiquant des conditions équitables. Les travailleurs pourraient tirer parti de politiques impopulaires, qui, selon une étude publiée en novembre, favorisent une « fuite des cerveaux ». Ce phénomène se produit lorsque des entreprises technologiques, adoptant des pratiques potentiellement aliénantes, risquent de perdre leurs talents les plus précieux. Cette situation est particulièrement critique dans des secteurs stratégiques comme l'IA et la cybersécurité, où les pénuries de main-d'œuvre qualifiée sont sévères.Des défenseurs ont confié à Ars que de telles politiques impopulaires ont historiquement alimenté les mouvements syndicaux, et que les récentes mesures concernant le retour au bureau (RTO) et l'intelligence artificielle ne font qu'intensifier ces dynamiques. Alors que de nombreux employés s'apprêtent à retourner sur site d’ici 2025, période où la surveillance des travailleurs pourrait s’accroître, ces experts anticipent une mobilisation accrue au sein des grandes entreprises technologiques.En août, Apple a conclu un accord dans son premier Apple Store syndiqué aux États-Unis, incluant une augmentation salariale modeste d’environ 10 % sur trois ans. Peu après, le National Labor Relations Board (NLRB) a jugé Amazon co-responsable des conditions de travail des chauffeurs de livraison syndiqués. En janvier, Google a également été contraint de négocier avec un syndicat représentant les contractuels de YouTube Music.Ces mouvements ont conduit à des avancées concrètes. En septembre, sous pression, Amazon a investi 2,2 milliards de dollars pour augmenter les salaires de ses employés d'entrepôt, marquant son plus grand investissement à ce jour. Plus récemment, des grèves ont perturbé Amazon durant la période cruciale des fêtes de fin d’année, alors même que l’entreprise enregistrait un chiffre d’affaires record de 170 milliards de dollars en 2023.Même Microsoft, pourtant perçu comme favorable aux syndicats, a été critiqué après avoir licencié 650 employés du secteur des jeux vidéo en 2024. Ces licenciements massifs ont incité certains travailleurs à se syndiquer, notamment 460 ingénieurs logiciels d’une filiale de jeux vidéo de Microsoft, qui ont rejoint le Communications Workers of America (CWA) après des négociations fructueuses au New York Times.Selon Tom Smith, cadre au CWA, les victoires obtenues par des groupes tels que la Tech Guild du New York Times et les travailleurs contractuels de Google influencent aujourd’hui une part croissante de l’industrie technologique. Les employés du secteur des jeux vidéo semblent particulièrement bien placés pour remporter de nouvelles victoires, en commençant par les filiales de Microsoft avant d’éventuellement toucher des studios indépendants.Des organisations comme le CWA, le TWC et le Tech Workers Union 1010 jouent un rôle clé en apportant un soutien continu aux mouvements syndicaux. Cette stabilité organisationnelle leur permet de consolider leurs acquis et de planifier leur expansion en 2025.Une enquête menée par Slack, en collaboration avec Qualtrics, révèle qu’ en France, 31 % des employés consacrent davantage de temps à paraître occupés qu’à accomplir un travail réellement productif, une tendance liée aux méthodes de mesure de la productivité. Réalisée entre février et mars 2023 auprès de 18 149 travailleurs de bureau et cadres dans neuf pays, l’étude met en lumière un désaccord entre cadres et employés sur la définition de la productivité.Les employés estiment que leurs managers valorisent des comportements tels que des horaires prolongés, la disponibilité le week-end, une réponse rapide aux courriels et la participation systématique aux réunions, au détriment de résultats concrets. Derek Laney, évangéliste technologique chez Slack, qualifie ce phénomène de « travail performatif », citant les réunions inutiles comme exemple. Les données montrent que l’Inde (43 %), le Japon (37 %) et Singapour (36 %) enregistrent les taux les plus élevés d’employés impliqués dans ce type d’activité, tandis que la France se classe quatrième avec 31 %.À l’opposé, les États-Unis et la Corée du Sud affichent les taux les plus faibles (28 % chacun). En matière de travail réellement productif, les taux les plus bas sont observés au Japon (63 %), à Singapour (63 %) et en Inde (57 %), soulignant l’impact des pratiques de travail sur l’efficacité globale.Un rapport récent de Women Impact Tech (WIT) révèle une baisse notable des salaires des travailleurs de la technologie dans la région de la baie de San Francisco, avec une diminution de 15 % entre 2022 et 2023, la plus forte parmi les pôles technologiques américains. Cette baisse, combinée à l'inflation, réduit le pouvoir d'achat des employés, aggravant leurs conditions de vie dans une région où le coût de la vie est le plus élevé aux États-Unis. Les suppressions d’emplois massives, touchant même des géants comme Meta, Apple et Google, ont exacerbé la situation, avec environ 40 000 postes supprimés depuis 2022. Les travailleurs licenciés se retrouvent sur un marché de l’emploi moins favorable et doivent accepter des rémunérations plus faibles.Le rapport souligne également que les talents en intelligence artificielle restent très prisés, bénéficiant de salaires élevés malgré la tendance générale. Cependant, des inégalités persistantes, notamment entre les sexes, aggravent l’impact de cette baisse. Paula Bratcher Ratliff, présidente de WIT, note que les femmes, représentant environ 28 % de la main-d'œuvre technologique, subissent particulièrement cette diminution en raison de l’écart salarial de 14 à 16 % avec leurs homologues masculins.Les témoignages de travailleurs, comme celui de Krista DeWeese, illustrent les difficultés rencontrées : après un licenciement en 2016, elle n’a pas retrouvé une rémunération équivalente malgré une expérience significative. Parallèlement, les salaires des PDG des entreprises technologiques continuent de croître de manière disproportionnée, certains recevant des rémunérations dépassant plusieurs centaines de fois le salaire médian de leurs employés.Pour atténuer l’impact de ces baisses, certaines entreprises proposent des salaires moindres en échange d’une flexibilité accrue, permettant aux employés de travailler à distance et de s’installer dans des régions moins coûteuses. Cependant, cette tendance peut s’avérer ambivalente : si le télétravail offre de nouvelles opportunités, il accroît également la concurrence à l’échelle nationale et internationale. Malgré ces défis, Ratliff reste optimiste, espérant une amélioration future dans ce qui demeure la capitale mondiale de la technologie.Les travailleurs africains jouent un rôle central dans l’essor de l’intelligence artificielle, mais souvent au prix de conditions de travail éprouvantes et de salaires dérisoires. Mercy, basée à Nairobi, et Anita, en Ouganda, illustrent cette réalité. Mercy, modératrice de contenu pour Meta, est confrontée à des vidéos traumatisantes, dont celle d’un accident impliquant son propre grand-père, et doit traiter un ticket toutes les 55 secondes sous une surveillance stricte. Anita, annotatrice de données, subit une pression intense pour des projets technologiques, tout en étant mal rémunérée et privée de soutien émotionnel ou de sécurité d’emploi.Ces tâches critiques, telles que la modération de contenu ou l’annotation de données, exposent les travailleurs à des images explicites et choquantes, laissant des séquelles psychologiques graves. Avec jusqu’à 1 000 tickets à traiter par jour, ces emplois mènent parfois à des dépressions, des ruptures familiales, voire des tentatives de suicide. Un ancien modérateur a décrit les politiques de l’entreprise comme plus oppressantes encore que le travail lui-même. Dans certains centres de modération, les employés, bouleversés par des vidéos de décapitations, ont un accès limité à des conseillers non qualifiés, avec seulement 30 minutes de pause hebdomadaire pour le bien-être mental.L’externalisation de ces tâches par des entreprises comme Meta ou OpenAI à des sous-traitants dans des pays en développement, souvent pour moins de 2 dollars de l’heure, soulève des questions sur l’équité et la responsabilité sociale. Ces travailleurs, essentiels pour améliorer la sécurité des technologies et des plateformes numériques, opèrent dans des conditions précaires, tandis que les entreprises poursuivent des économies à court terme.En Afrique, la situation est particulièrement critique. Sama, sous-traitant de Meta à Nairobi, emploie des modérateurs chargés de filtrer des contenus violents ou illégaux pour Facebook. Ces employés dénoncent des conditions qu’ils qualifient de « torture », évoquant un traumatisme mental persistant et une répression systématique de leurs revendications pour de meilleures conditions de travail. Des témoignages, comme celui de Nathan Nkunzimana, modérateur de contenu exposé à des scènes insoutenables, illustrent les conséquences humaines de cette industrie. Aujourd’hui, Nkunzimana et 200 anciens collègues poursuivent Meta et Sama en justice pour ces abus.Cette problématique met en lumière une tension majeure entre les avancées technologiques et les droits humains. Si les produits que nous utilisons quotidiennement – des réseaux sociaux aux chatbots – dépendent de ces travailleurs invisibles, leurs conditions de travail demeurent souvent inhumaines. Les grandes entreprises technologiques continuent de s’appuyer sur des fournisseurs concurrents pour réduire leurs coûts, malgré les critiques croissantes. Ces pratiques soulignent l’urgence d’une réforme pour garantir des normes de travail équitables, tout en préservant les progrès technologiques.Bien que les licenciements demeurent une menace majeure, les mandats de retour au bureau (RTO) posent également des défis significatifs. Ces politiques affectent particulièrement les employés à distance, souvent réticents à abandonner l’équilibre vie privée/vie professionnelle qu’offre le télétravail. Les recherches suggèrent que ces mesures pourraient nuire à la rétention des meilleurs talents.Amazon illustre bien cette problématique. En 2024, l’entreprise a annoncé que ses employés devraient revenir au bureau cinq jours par semaine dès l’année suivante. Un sondage sur Blind, une plateforme où les employés discutent anonymement de leurs entreprises, a révélé qu’une majorité écrasante des 2 000 employés sondés se disait insatisfaite de cette décision.« Cette année a été marquante », a déclaré M. McCreery à Ars. Cette décision a suscité un mécontentement massif parmi les employés, comme en témoigne un sondage réalisé sur Blind, où une majorité des 2 000 répondants se sont déclarés insatisfaits.« Cette année a été décisive », a déclaré McCreery du TWC à Ars, ajoutant que même les travailleurs bien rémunérés du secteur technologique s’identifient de plus en plus comme des employés unis dans ces luttes collectives.L'intensification des mouvements des travailleurs du secteur technologique en 2024 est une réponse nécessaire aux nombreux défis auxquels ces employés sont confrontés, notamment les retours au bureau (RTO), les licenciements massifs, et les impacts de l'intelligence artificielle. Ces enjeux ont provoqué une montée en puissance des syndicats et des groupes de défense des droits des travailleurs comme la Tech Workers Coalition (TWC) et le Communications Workers of America (CWA), qui ont réussi à s'impliquer dans des négociations avec des géants technologiques comme Amazon, Apple, Google et Microsoft.La pression exercée par ces groupes pour améliorer les conditions de travail a abouti à des victoires notables, telles que des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail. Cependant, ces progrès ne doivent pas occulter un aspect plus préoccupant : la nécessité de repenser en profondeur les politiques d’entreprise, en particulier celles liées au retour au bureau. Les mandats de RTO ont non seulement exacerbé le stress et la frustration des employés, mais ont également alimenté une dynamique de "fuite des cerveaux". Ce phénomène est d’autant plus critique que les entreprises cherchent à attirer et retenir des talents hautement qualifiés dans un marché concurrentiel. Les travailleurs, en quête de plus de flexibilité et d'autonomie, sont de plus en plus enclins à quitter des environnements où les politiques de gestion du travail semblent déconnectées de leurs besoins réels.Il est important de noter que cette « fuite des cerveaux » ne concerne pas uniquement les grandes entreprises de la Silicon Valley, mais touche aussi des secteurs technologiques de plus en plus mondialisés, où la concurrence pour les talents est féroce. Les entreprises qui ne s’adaptent pas à cette nouvelle réalité risquent de perdre non seulement leurs meilleurs éléments, mais aussi leur capacité à innover et à rester compétitives. Les études montrent que des politiques trop rigides, comme les mandats de retour au bureau, nuisent à la productivité et à l'innovation. À l'inverse, des pratiques plus flexibles permettent de mieux exploiter le potentiel des employés, favorisant leur épanouissement et leur engagement à long terme.L’impact de l’intelligence artificielle sur ce contexte est également un facteur crucial. L’IA transforme rapidement le paysage du travail, remplaçant certains emplois tout en en créant de nouveaux. Les travailleurs du secteur technologique sont directement concernés par cette évolution, qui soulève des questions sur la redéfinition de leurs rôles, la sécurité de l’emploi, et les conditions de travail dans un monde de plus en plus automatisé. Si les entreprises ne prennent pas en compte ces changements et les besoins des travailleurs dans la gestion de la transition technologique, elles risquent de se retrouver en porte-à-faux avec leurs employés.En conclusion, les mouvements des travailleurs dans le secteur technologique en 2024 ne sont pas seulement une réponse aux difficultés immédiates, mais un appel à une réforme plus large des pratiques de gestion et de politique d'entreprise. L'équilibre entre flexibilité, innovation, et conditions de travail est plus que jamais crucial. Source : Tech Workers Coalition