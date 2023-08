De nombreux employés ont l'air occupés au travail, mais ne sont pas productifs

Inde : 43 % ; Japon : 37 % ; Singapour : 36 % ; France : 31 % ; Royaume-Uni : 30 % ; Australie : 29 % ; Allemagne : 29 % ; États-Unis : 28 % ; Corée du Sud : 28 %.

De nombreux travailleurs affirment que les réunions nuisent à leur productivité

Corée du Sud : 72 % ; Australie : 71 % ; Allemagne : 71 % ; États-Unis : 71 % ; Royaume-Uni : 70 % ; France : 69 % ; Japon : 63 % ; Singapour : 63 % ; Inde : 57 %.

Les travailleurs préfèrent "le travail asynchrone" comme pendant la pandémie

Les travailleurs productifs gagnent du temps grâce à l'IA et l'automatisation

Slack, filiale de l'éditeur de logiciel Salesforce, a mené cette enquête mondiale en partenariat avec le cabinet d'études Qualtrics entre le 24 février et le 21 mars 2023. Slack a interrogé 18 149 employés de bureau et cadres de divers secteurs dans les pays suivants : États-Unis (3 115), Australie (2 034), France (2 039), Allemagne (2 032), Royaume-Uni (2 027), Inde (2 039), Singapour (1 341), Japon (1 658) et Corée du Sud (1 864). Les personnes interrogées comprenaient des travailleurs de bureau, des travailleurs à distance et des travailleurs qui occupent des emplois hybrides. Enfin, l'enquête n'a pas ciblé les employés ou les clients de Slack.« Le monde a radicalement changé au cours des quatre dernières années. Nous avons découvert un ensemble de défis totalement différents en jeu aujourd'hui », note Slack. Par exemple, l'enquête a révélé que les cadres et les non-cadres sont enfermés dans une lutte acharnée sur la façon de mesurer la productivité. Les non-cadres ont tendance à penser que leurs patrons veulent les voir travailler plus longtemps, être disponibles le week-end, répondre immédiatement aux courriels et assister à toutes les réunions. Cette tendance serait liée à la façon dont les cadres évaluent la productivité. Voici ci-dessous les faits les plus marquants du rapport :Selon Derek Laney, évangéliste technologique de Slack pour l'Asie-Pacifique, "le travail performatif consiste notamment à passer beaucoup de temps dans des réunions où les équipes présentent leurs réalisations plutôt que de prendre des décisions ou d'aborder des problèmes concrets". L'enquête rapporte que l'Inde (43 %), le Japon (37 %) et Singapour (36 %) comptaient le plus grand nombre d'employés qui admettaient avoir l'air occupés au travail même s'ils ne faisaient rien de productif. Dans les neuf pays pris en compte, en moyenne 32 % des employés consacrent plus de temps à des tâches performatives qui donnent l'impression d'être productives.La France arrive en quatrième position, avec 31 % des travailleurs qui passent plus de temps à paraître occupés qu'à effectuer un travail réel et productif. La Corée du Sud, en revanche, arrive en dernière position à égalité avec les États-Unis - les travailleurs des deux pays ont déclaré passer seulement 28 % de leur temps à paraître occupés. Le Japon (63 %), Singapour (63 %) et l'Inde (57 %) sont les pays les moins bien classés pour le pourcentage de temps consacré à un travail productif ou "réel", selon Slack. Les données récoltées par Slack lui ont permis d'établir le classement suivant :En fait, 63 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles essayaient de maintenir leur statut actif en ligne même si elles ne travaillaient pas, car 50 % d'entre elles se sentent obligées de faire savoir à leurs collègues qu'elles sont au travail et qu'elles sont productives. Selon Slack, 27 % des employeurs s'appuient fortement sur les mesures de visibilité et d'activité pour mesurer leur productivité globale. Selon Laney de Slack, l'importance accordée par les travailleurs à "l'apparence d'être occupés est probablement influencée par la façon dont les dirigeants mesurent la productivité". Ces derniers semblent s'appuyer sur ce qu'ils voient.« Les responsables ont tendance à évaluer la productivité en fonction de l'activité visible au lieu de se concentrer sur l'obtention de résultats. Ce décalage entraîne un gaspillage d'efforts lorsque les employés essaient de se montrer sous leur meilleur jour devant leurs dirigeants », a déclaré Laney. Selon le rapport, la visibilité et les mesures d'activité, telles que le nombre d'heures passées en ligne ou le nombre de courriels envoyés, constituent la première façon (27 %) pour les dirigeants de mesurer la productivité. Les employés peuvent alors se sentir obligés de répondre immédiatement aux courriels ou d'assister à toutes les réunions.Par exemple, 44 % des travailleurs interrogés au Singapour - le taux le plus élevé parmi les neuf pays - ont déclaré que leur productivité a été affectée par le fait qu'ils ont passé trop de temps en réunion, mais aussi à recevoir des courriels. Outre la productivité, des recherches antérieures ont également souligné que les grandes entreprises perdent plus de 100 millions de dollars en raison de réunions inutiles. Selon le rapport, voici le classement mondial du pourcentage de temps consacré au "vrai travail" :En fait, les personnes interrogées ont déclaré que 43 % de leurs réunions pourraient être éliminées sans conséquences négatives réelles. « Les équipes devraient être les championnes des réunions impromptues pour résoudre rapidement les problèmes, ainsi que des clips audio et vidéo asynchrones pour relayer l'information », indique le rapport.Malgré la pression exercée sur les employés pour qu'ils travaillent plus longtemps et soient plus visibles, le rapport révèle que la plupart des travailleurs souhaiteraient que leur productivité soit mesurée différemment. Les travailleurs veulent être évalués par des indicateurs de performance clé, des conversations avec leurs supérieurs et "les heures consacrées à des types de travail spécifiques". « Les entreprises ont la possibilité d'explorer des méthodes de travail nouvelles et différentes, telles que l'adoption de méthodes de travail asynchrones plutôt que des réunions, afin de faciliter une collaboration plus efficace au travail », a déclaré Laney.Selon le rapport, les travailleurs sont encore très favorables au travail asynchrone, qui prévalait pendant la pandémie en raison des modalités de travail à distance. Le travail asynchrone signifie que les tâches ne sont pas effectuées en temps réel et en personne. Le rapport souligne que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que le meilleur moyen pour les employeurs de soutenir la productivité est de proposer des horaires flexibles, 36 % d'entre elles optant pour des lieux de travail flexibles. Selon le rapport, la flexibilité ne concerne pas seulement le bureau, mais prend également en compte la manière de travailler et le moment.« La flexibilité, c'est bien plus que le lieu, c'est aussi comment et quand nous travaillons. Cela signifie qu'il faut aussi être attentif aux environnements qui conviennent le mieux à des tâches spécifiques. Ce qui importe avant tout, c'est que les horaires et les lieux de travail soient adaptés au type de travail effectué et que les accords de chaque équipe soient bien définis », indique le rapport. L'enquête a révélé que lorsqu'il s'agit de retourner au bureau, les travailleurs considèrent que le fait d'avoir un "sens de la communauté" et de réfléchir en équipe est "plus productif" que de s'engager dans des tâches qui peuvent être effectuées à la maison.La dernière étude de Microsoft fait écho à ce sentiment : 84 % des salariés sondés ont déclaré qu'ils seraient motivés pour aller au bureau s'ils pouvaient rencontrer leurs collègues, ce qu'ils apprécient davantage qu'une meilleure organisation du travail.Les personnes qui se disent "plus productives" aujourd'hui gagnent du temps grâce à l'automatisation, utilisent des outils qui favorisent la transparence et permettent d'accéder à des connaissances historiques, et préfèrent les plateformes qui rassemblent tous leurs outils et technologies dans un espace unifié. Les entreprises qui ignorent l'intégration de l'IA et de l'automatisation dans leurs processus de travail risquent de prendre du retard. Jungkyu Choi, chef de l'équipe d'IA multimodale chez LG AI Research à Séoul, souligne que les technologies d'IA générative amélioreront considérablement l'efficacité des travailleurs du savoir.Par rapport à leurs homologues moins productifs, les travailleurs les plus productifs sont 242 % plus susceptibles d'utiliser des outils d'IA et d'automatisation, ce qui leur permet de se concentrer sur l'innovation et la créativité plutôt que sur les tâches répétitives. Dans différents secteurs, les professionnels de la technologie sont les premiers à mettre en œuvre l'automatisation, en particulier dans les domaines du partage et du stockage de fichiers. Les statistiques montrent que les équipes d'ingénierie (71 %), d'informatique (68 %) et de conception (57 %) comptent parmi les utilisateurs les plus fréquents des outils d'automatisation.En revanche, les équipes de vente (36 %), de service (43 %) et de marketing (47 %) sont celles qui ont le plus grand potentiel inexploité pour bénéficier de l'adoption des outils et technologies les plus récents. Alors que 77 % des personnes interrogées estiment que l'automatisation des tâches routinières améliorerait la productivité, seules 45 % d'entre elles indiquent que leurs équipes l'ont effectivement mis en œuvre. Ce retard dans l'adoption de l'automatisation semble avoir des répercussions plus larges. Par exemple, bien que Slack soit une plateforme robuste pour la communication et la collaboration, le "défi de la réunion" persiste.Par ailleurs, le rapport de Slack met en évidence les avantages considérables que l'automatisation peut apporter sur le lieu de travail. Un pourcentage substantiel de 62 % des personnes interrogées estiment que l'automatisation leur permettait d'en faire plus avec moins de temps et moins de ressources, ce qui met en évidence sa capacité à stimuler l'efficacité. En outre, 44 % des personnes interrogées pensent que l'automatisation permet d'obtenir de meilleurs résultats, tandis que 36 % d'entre elles estiment qu'elle contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée en réduisant le fardeau des tâches routinières.Source : Slack State of Work 2023 (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du pourcentage élevé de travailleurs qui font croire qu'ils travaillent alors qu'ils ne sont pas productifs ?Selon vous, les entreprises évaluent-elles la productivité de la bonne manière ? Sinon quelles améliorations proposez-vous ?Que pensez-vous de l'appel des employés à supprimer certaines réunions ? Que pensez-vous des réunions au travail ?