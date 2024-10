Indemnité de départ, fonds propres et indemnité de transition

Bonjour à tous,Je vous écris pour vous informer qu'après mûre réflexion, nous avons décidé de réduire nos effectifs mondiaux d'environ 20 %, soit 528 employés de Dropbox.En tant que PDG, j'assume l'entière responsabilité de cette décision et des circonstances qui l'ont motivée, et je suis sincèrement désolé pour les personnes touchées par ce changement.Comme nous l'avons indiqué au cours de l'année écoulée, notre entreprise traverse une période de transition. Notre activité SFS est arrivée à maturité et nous nous efforçons de construire notre prochaine phase de croissance avec des produits tels que Dash. Cependant, il n'est plus possible d'assurer cette transition en maintenant notre structure et nos niveaux d'investissement actuels.Nous continuons à observer un ralentissement de la demande et des vents contraires macroéconomiques dans notre activité principale. Mais les facteurs externes ne sont qu'une partie de l'histoire. Beaucoup d'entre vous nous ont dit que notre structure organisationnelle était devenue trop complexe, avec un nombre excessif de niveaux de gestion qui nous ralentissent.Et bien que je sois fier des progrès que nous avons réalisés au cours des deux dernières années, dans certaines parties de l'entreprise, nous ne sommes toujours pas en mesure d'offrir à nos clients le niveau qu'ils méritent ou de réaliser des performances comparables à celles de nos homologues du secteur. C'est pourquoi nous procédons à des réductions plus importantes dans les domaines où nous sommes trop investis ou pas assez performants, tout en concevant une structure d'équipe plus plate et plus efficace dans l'ensemble.Les changements que nous opérons aujourd'hui, bien que difficiles, interviennent à un moment charnière où le marché s'accélère précisément là où nous avons placé nos plus gros paris. Ces dernières semaines, il a été extrêmement gratifiant de voir les clients et les prospects s'illuminer lorsqu'ils ont utilisé Dash for Business pour la première fois, comme ils l'ont fait lorsque nous avons lancé Dropbox.Cette fois-ci, nous partons d'une position de force. Des millions de clients nous font confiance pour héberger leurs fichiers les plus importants, ce qui fait de l'organisation de l'ensemble de leur contenu sur le cloud une évolution naturelle.Mais nous n'agissons pas selon notre propre calendrier. Ce marché évolue rapidement et les investisseurs y injectent des centaines de millions de dollars. Cela valide l'opportunité que nous poursuivons et souligne la nécessité d'une plus grande urgence, d'investissements encore plus agressifs et d'une action décisive.Les mesures que nous prenons aujourd'hui sont nécessaires pour renforcer notre produit de base et accélérer la croissance de nos nouveaux produits. Nous en dirons plus sur notre stratégie 2025 dans les jours à venir.Pour ceux qui quittent Dropbox, nous nous engageons à vous accompagner dans cette transition. Vous pourrez bénéficier des avantages et du soutien suivants :Nous donnerons plus de détails sur les changements de haut niveau plus tard dans la journée et organiserons des réunions publiques à l'échelle de l'entreprise plus tard dans la semaine pour répondre aux questions et discuter de nos plans plus en détail.Je sais qu'il s'agit d'une nouvelle incroyablement difficile et malvenue. À tous ceux qui quittent Dropbox, je suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour notre entreprise et nos clients.