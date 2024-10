La bataille de X pour éviter les indemnités de départ

Une entreprise en crise : les accusations contre Elon Musk s'accumulent

Les défis de la gouvernance d'entreprise à l'ère Elon Musk

Les anciens dirigeants estiment que le refus de Elon Musk d'accorder ces indemnités est injustifié et cherchent à obtenir des documents pour appuyer leurs revendications. Ils craignent que les manœuvres juridiques de Elon Musk ne compromettent l'avenir de l'entreprise X, déjà confrontée à des problèmes financiers croissants. Leur situation est d'autant plus précaire qu'ils se battent pour faire reconnaître leurs droits contractuels dans un environnement de plus en plus hostile.Dans une autre affaire, Twitter fait face à des poursuites de la part de centaines d'ex-employés qui l'accusent de ne pas respecter les accords d'arbitrage. Ces anciens employés dénoncent le non-paiement de leurs indemnités de licenciement et des cas de discrimination. Bien qu'une victoire judiciaire en début d'année ait permis à Twitter de renvoyer ces affaires vers un tribunal arbitral, l'entreprise refuse de couvrir les frais d'arbitrage, qui pourraient atteindre des millions de dollars pour environ 2 000 réclamations.Twitter a tenté de partager ces frais, ce qui contrevient aux règles établies par JAMS, l'organisme d'arbitrage concerné. Face à ce blocage, les ex-employés cherchent à contraindre Twitter à s'engager dans l'arbitrage via une intervention judiciaire. Leur objectif est de faire valoir leurs droits sans être pénalisés par les manœuvres de l'entreprise.Parallèlement, la plateforme X a été contrainte par un tribunal américain de révéler la liste de ses investisseurs dans le cadre d'un procès intenté par d'anciens employés. Cette liste inclut des noms notables, tels que Sean 'Diddy' Combs et le prince saoudien Alwaleed, ainsi qu'un fonds lié à des oligarques russes proches de Vladimir Poutine. Cette demande de transparence, faite par des journalistes, met en lumière les enjeux entourant les financements de l'entreprise. Depuis l'acquisition de Twitter, Elon Musk est impliqué dans de nombreux litiges, y compris une action en justice contre le cabinet d'avocats Wachtell pour récupérer des paiements jugés excessifs. Ces tensions témoignent des défis financiers et juridiques qui pèsent sur Elon Musk et son entreprise depuis la fusion.Dans leur action en justice, les anciens dirigeants de Twitter, y compris Agrawal, l'ancien directeur financier Ned Segal, l'ancienne directrice juridique Vijaya Gadde et l'ancien conseiller général Sean Edgett, affirment qu'Elon Musk prévoit de leur refuser leurs indemnités de départ pour les contraindre à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils avaient approuvés lors de l'acquisition de Twitter. Ils affirment également que Elon Musk aurait déclaré à son biographe, Walter Isaacson, qu'il avait l'intention de les « traquer » et de leur promettre « une vie entière de vengeance ». Elon Musk se serait vanté d'avoir élaboré un plan pour économiser 200 millions de dollars en trompant les dirigeants sur leurs indemnités de départ.Selon les accords de départ, les cadres ne peuvent se voir refuser leurs indemnités que s'ils sont licenciés pour « motif valable » dans des conditions précises, qui ne s'appliquaient pas à leur licenciement immédiat au moment de la signature de l'accord de fusion. La définition de ce qui constitue une « cause » dans le cadre des licenciements est très restreinte, englobant des situations comme une condamnation pénale ou des actes de « négligence grave » ou de « faute intentionnelle ».Les anciens dirigeants soutiennent que Elon Musk a tenté de « fabriquer » des justifications en changeant continuellement les raisons évoquées, comme en arguant que les honoraires versés au cabinet d'avocats qui ont empêché Elon Musk de se retirer de l'accord constituaient une forme de « négligence grave » ou de « faute intentionnelle ». Dans sa demande de rejet, Elon Musk critique les dirigeants pour avoir imposé des frais juridiques exorbitants à Twitter et à ses investisseurs, en déclarant que des paiements d'environ 100 millions de dollars avaient été effectués à certains avocats juste avant la clôture de l'acquisition.Elon Musk s'est également opposé à des primes de rétention accordées aux dirigeants, les considérant comme une négligence ou une faute intentionnelle. Il a été particulièrement agacé par l'ajout d'une employée qui aurait déjà été sur le point d'être licenciée, ainsi qu'une autre dont l'intégration à un plan a augmenté son potentiel de rémunération de 15 millions de dollars. Les anciens dirigeants, cependant, affirment avoir consulté le conseil d'administration pour approuver ces honoraires, défendant leurs choix comme étant dans le meilleur intérêt de l'entreprise plutôt que comme des décisions impulsives de Elon Musk.Dans leur plainte, ils précisent que, le jour de l'acquisition de Twitter, le conseil d'administration a reconnu la création de valeur significative pour les actionnaires grâce aux efforts de l'équipe juridique. Ils soulignent que la majeure partie des frais juridiques n'a été engendrée que par le refus de Elon Musk de respecter un accord auquel il était contractuellement lié. Ils concluent que, si Elon Musk pensait que ces paiements étaient inappropriés, il aurait dû demander l'annulation de l'accord plutôt que de retenir les indemnités de départ des cadres.Pour contraindre Elon Musk, les anciens dirigeants de Twitter ont sollicité X afin d'obtenir des documents, y compris ceux qu'ils ont créés ou reçus lors du rachat de Twitter. Cependant, X a retardé la remise de ces documents, arguant parfois de leur confidentialité, bien que les cadres en soient les auteurs ou que ces documents aient déjà été rendus publics dans d'autres litiges concernant les indemnités de licenciement. Ils estiment que le refus de Elon Musk d'accorder ces indemnités constitue un « effort futile qui ne tiendrait pas devant un tribunal », bien que la communication des preuves dans leur procès n'ait pas encore réellement débuté. Alors qu'ils ont reçu des documents incomplets de la part de X, certains documents ont été entièrement refusés.Les anciens dirigeants espèrent qu'une fois l'enquête terminée, le tribunal conclura qu'ils ont droit aux indemnités de départ. Celles-ci pourraient inclure des actions acquises à la valeur de rachat de 44 milliards de dollars, alors que la valorisation actuelle de X ne s'élève qu'à 9 milliards de dollars. Dans un document contesté par Elon Musk, les dirigeants soulignent qu'ils ne sont pas obligés de choisir leur recours à ce stade du litige, précisant qu'ils ont droit à des actions acquises à la valeur de rachat, tout en laissant entendre que « la réintégration est également une option ».Elon Musk, quant à lui, semble déterminé à lutter contre tous les litiges concernant les indemnités de départ, alors qu'il s'efforce depuis près de deux ans de redresser la situation financière de X. Depuis son licenciement, Agrawal a remporté une victoire en obtenant le remboursement de 1,1 million de dollars en frais d'avocat, mais Elon Musk continue d'éviter de payer les indemnités dues, dont celle d'Agrawal, estimée à 57 millions de dollars.L'année dernière, X a tenté de négocier avec des milliers d'employés licenciés, mais ces discussions ont échoué sans aboutir à un accord. En juin, Elon Musk a perdu une plainte concernant 500 millions de dollars dus à d'anciens employés, mais les plaignants peuvent toujours faire appel ou rejoindre d'autres actions en justice. Les dirigeants craignent de plus en plus que Elon Musk ne prolonge les litiges jusqu'à la disparition de X. Bien qu'il ait affirmé avoir sauvé l'entreprise de la faillite en réduisant les coûts, les experts avertissent que l'accumulation de procès pourrait compromettre cette stratégie.Dans leur plainte, les cadres affirment que « sous le contrôle de Elon Musk, Twitter est devenue une entreprise délinquante, ne respectant pas ses employés, ses propriétaires et ses fournisseurs ». Ils ajoutent que Elon Musk ne paie pas ses factures, considère que les règles ne s'appliquent pas à lui, et utilise sa richesse et son pouvoir pour intimider ceux qui s'opposent à lui.La situation actuelle entre Elon Musk et les anciens dirigeants de Twitter soulève des questions importantes sur la gestion des ressources humaines, la responsabilité des dirigeants d'entreprise, et les pratiques éthiques dans le monde des affaires. Les plaintes des ex-dirigeants, notamment d'Agrawal, mettent en lumière un conflit non seulement financier, mais aussi personnel, avec des allégations d'hostilité de la part de Elon Musk. Cela pose la question de la manière dont les leaders d'entreprise doivent gérer les transitions et les licenciements, surtout dans un contexte aussi turbulent que celui d'une acquisition.D'un côté, les anciens dirigeants argumentent que leur droit à des indemnités de départ est clairement établi par leurs contrats, et que les accusations de Elon Musk, qui les accuse de négligence, semblent davantage motivées par un désir de réduire les coûts que par une véritable analyse des faits. Leur demande d'accélérer le processus de découverte souligne la nécessité d'une transparence dans cette affaire. En effet, les retards dans le traitement des documents peuvent non seulement nuire à leurs chances d'obtenir ce qui leur est dû, mais aussi affecter la perception de la justice au sein de l'entreprise, déjà sous pression financière.D'un autre côté, la manière dont Elon Musk gère cette crise révèle une stratégie qui pourrait être perçue comme défensive voire agressive. Son attitude semble refléter une volonté de repousser les revendications des anciens dirigeants, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la culture d'entreprise et la motivation des employés restants. Cela suscite des inquiétudes quant à la durabilité de X à long terme, car une entreprise qui ne respecte pas ses engagements envers ses anciens employés risque de souffrir d'une réputation ternie, ce qui pourrait influencer sa capacité à attirer de nouveaux talents.De plus, la complexité juridique de cette affaire souligne les défis croissants auxquels les entreprises technologiques font face dans un environnement législatif en constante évolution. Les dirigeants doivent naviguer dans des eaux troubles, entre obligations contractuelles et pressions économiques, tout en préservant leur réputation et celle de leur entreprise. La situation de Elon Musk, qui jongle entre ses rôles chez Tesla, SpaceX et X, illustre les risques d'une gestion dispersée et d'une focalisation sur des intérêts personnels plutôt que collectifs.Cette affaire souligne l'importance de la gouvernance d'entreprise et des responsabilités éthiques des dirigeants. Elon Musk, en tant que figure emblématique de l'innovation, doit également prendre en compte l'impact de ses décisions sur l'environnement de travail et les relations humaines au sein de ses entreprises. Les défis auxquels il fait face ne sont pas seulement juridiques, mais aussi éthiques, et les conséquences de ses actions pourraient bien influencer l'avenir non seulement de X, mais aussi de sa propre réputation en tant que leader d'opinion dans le secteur technologique.Source : Complaint from former Twitter executives La gestion des licenciements et des indemnités par Musk respecte-t-elle les meilleures pratiques en matière de ressources humaines, ou s'agit-il d'une approche défensive et agressive ?Les accusations de négligence portées par Musk contre les anciens dirigeants sont-elles fondées ou reflètent-elles simplement une tentative de se dédouaner de ses obligations contractuelles ?En quoi la situation actuelle de X illustre-t-elle les défis auxquels font face les entreprises technologiques en matière de gestion des ressources humaines ?