Shannon Liss-Riordan, avocate des travailleurs, a déclaré qu'elle avait déposé 100 demandes d'arbitrage contre Twitter, dont les revendications sont similaires à celles de quatre recours collectifs en instance devant un tribunal fédéral de Californie.Les travailleurs ont tous signé des accords pour porter les litiges contre l'entreprise en arbitrage plutôt qu'au tribunal, a déclaré Liss-Riordan, ce qui signifie qu'ils seront probablement empêchés de participer aux recours collectifs.Twitter a licencié environ 3 700 employés début novembre dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts prise par Musk, qui a payé 44 milliards de dollars pour acquérir la plateforme de médias sociaux, et des centaines d'autres ont ensuite démissionné.Les demandes d'arbitrage accusent Twitter de discrimination sexuelle, de rupture de contrat et de licenciement illégal d'employés qui étaient en congé médical ou parental.Twitter n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.Mme Liss-Riordan a déclaré que son cabinet avait parlé avec des centaines d'autres anciens employés de Twitter et qu'il avait l'intention de déposer d'autres demandes d'arbitrage en leur nom.", a-t-elle déclaré.Les recours collectifs en cours affirment que Twitter a licencié des employés et des sous-traitants sans le préavis de 60 jours requis par la loi, qu'il a licencié un nombre disproportionné de femmes et qu'il a évincé des travailleurs handicapés en refusant le travail à distance.Twitter fait également l'objet d'au moins trois plaintes déposées auprès d'un conseil du travail américain, selon lesquelles des travailleurs auraient été licenciés pour avoir critiqué l'entreprise, tenté d'organiser une grève et pour d'autres motifs protégés par le droit du travail fédéral.La société a nié avoir violé la loi exigeant un préavis et n'a pas encore répondu aux autres plaintes.Source : Shannon Liss-Riordan