J'ai malheureusement été contraint de porter plainte contre mon employeur actuel, Mozilla Corporation, pour discrimination en raison de mon diagnostic de cancer. Si vous souhaitez comprendre les détails, vous pouvez lire cet article de GeekWire, qui comprend le texte intégral de ma plainte.

Avec seulement quelques jours de préavis, Mozilla m'a licencié ce mois-ci après m'avoir laissé en suspens pendant plusieurs mois. L'affaire de discrimination que j'ai engagée contre eux entre donc dans une nouvelle phase après ce licenciement abusif.

Mozilla est une communauté de logiciels libres fondée en 1998 par des membres de Netscape. La communauté Mozilla utilise, développe, publie et soutient les produits Mozilla, promouvant ainsi exclusivement les logiciels libres et les standards ouverts, à quelques exceptions près. La communauté est soutenue institutionnellement par la fondation à but non lucratif Mozilla Foundation et sa filiale fiscale, Mozilla Corporation. Mozilla est notamment connu pour son navigateur Firefox.En juillet dernier, Steve Teixeira, Directeur Produit de Mozilla, a déposé une plainte pour discrimination sur son lieu de travail après avoir déclaré être discriminé en raison d'un diagnostic de cancer. Il affirme que l'entreprise a fait preuve de discrimination à son égard parce qu'il a déclaré qu'elle "". Steve Teixeira déclarait sur le réseau social Mastodon :Récemment, l'affaire a pris un nouveau tournant. Steve Teixeira annonce que Mozilla l'avait licencié :Une tumeur cancéreuse a été diagnostiquée dans l'œil de Teixeira, qui a dû subir une ablation de l'œil. Le cancer s'est propagé au stade quatre, mais Teixeira affirme qu'il était suffisamment en bonne santé pour reprendre le travail après un congé de trois mois seulement. M. Teixeira affirme que Mozilla l'a ensuite forcé à licencier cinquante travailleurs qui lui étaient subordonnés et à assumer la responsabilité de ces licenciements. Il affirme ensuite avoir reçu une mauvaise évaluation de ses performances, avoir été rétrogradé et avoir subi une baisse de salaire de 40 %.", a déclaré Steve Teixeira.Mozilla avait nié les allégations et déclarait son intention de se défendre vigoureusement contre cette action en justice : "Quel est votre avis sur cette affaire ?