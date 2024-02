Envoyé par Mozilla Envoyé par



Réduction des investissements dans "mozilla.social" : avec "mozilla.social", nous avons fait un grand pari en 2023 pour construire une expérience de médias sociaux plus sûre et meilleure, basée sur Mastodon et Fediverse. Notre approche initiale était basée sur la conviction que Mozilla devait rapidement atteindre une grande échelle afin de façonner efficacement l'avenir des médias sociaux. C'était une idée noble, mais nous avons eu du mal à la mettre en œuvre.



Alors que nous avons alloué des ressources considérables à "mozilla.social" pour poursuivre cette idée ambitieuse, rétrospectivement, une approche plus modeste nous aurait permis de participer à cet espace avec beaucoup plus d'agilité. Les actions que nous entreprenons aujourd'hui apporteront cette correction stratégique, en travaillant avec une équipe beaucoup plus petite pour participer à l'écosystème Mastodon et apporter plus rapidement de petites expériences aux personnes qui choisissent de vivre sur l'instance "mozilla.social".



Protection Experimentation & Identity (PXI) : nous réduisons les investissements dans certains de nos produits de consommation autonomes dans le domaine de la sécurité et de la protection de la vie privée. Nous réduisons les investissements dans les segments de marché où les concurrents sont présents en masse et où il est difficile de proposer une offre différenciée. Plus précisément, nous prévoyons de réduire nos investissements dans les produits VPN, Relay et Online Footprint Scrubber. Nous continuerons à investir dans des produits répondant aux besoins des clients dans des segments de marché en croissance.



Hubs : depuis le début de l'année 2023, nous avons constaté une évolution du marché des mondes virtuels en 3D. À l'exception des jeux, de l'éducation et d'une poignée de cas d'utilisation de niche, la demande s'est détournée des mondes virtuels en 3D. Cette évolution a un impact sur tous les acteurs du secteur. Les bases d'utilisateurs et de clients de Hubs ne sont pas assez solides pour justifier la poursuite de l'affectation de ressources contre les vents contraires de l'évolution défavorable de la demande. Nous allons mettre fin au service et communiquer aux clients un plan de sortie en douceur.



Redimensionnement de l'équipe humaine



Compte tenu de la réduction des effectifs et de la baisse du budget de MozProd, certains rôles ont été consolidés dans l'équipe People et dans d'autres services de support afin d'offrir le bon niveau de support à notre portefeuille de produits. Optimiser notre organisation pour mieux la cibler.



En 2023, l'IA générative a commencé à modifier rapidement le paysage industriel. Mozilla a saisi l'opportunité d'intégrer une IA digne de confiance dans Firefox, en grande partie grâce à l'acquisition de Fakespot et au travail d'intégration des produits qui a suivi. En outre, la recherche de contenu de qualité reste un cas d'utilisation essentiel pour l'Internet. Par conséquent, dans le cadre des changements d'aujourd'hui, nous allons réunir Pocket, Content, et les équipes AI/ML qui soutiennent le contenu avec l'Organisation Firefox.



Plus de détails sur les changements organisationnels spécifiques suivront sous peu. Au sein de MozProd, il n'y a pas de changement pour MDN, Ads ou Fakespot. Il n'y a pas non plus de changements dans les équipes Legal/Policy, Finance & Business Operations, Marketing, ou Strategy & Operations.