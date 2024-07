Rappeler les employés au bureau n'est pas une solution aux mauvaises pratiques de travail hybride. Au contraire, cela risque d'aggraver la situation.



Pour que le travail hybride soit efficace, il faut disposer de la bonne technologie à la maison et au bureau, et surtout s'assurer que toutes ces technologies fonctionnent ensemble de manière transparente pour offrir aux employés la même expérience, quel que soit l'endroit où ils travaillent.



Si les employeurs veulent s'adapter à cette évolution de la culture d'entreprise et s'assurer que les travailleurs sont heureux et efficaces, à la fois à la maison et au bureau, tout commence par la technologie audiovisuelle. En fin de compte, un travail hybride efficace a un impact réel et tangible sur l'acquisition de talents et la fidélisation des employés, qui ne peut être négligé.

La complexité de la communication flexible et à distance peut être un facteur dans l'appel au retour au bureau, 28 % des entreprises le désignant comme un défi majeur. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent également que des flux de travail hybrides médiocres (57 %) et des technologies audiovisuelles obsolètes (58 %) nuisent à la productivité des équipes hybrides.Pour résoudre ces problèmes, les investissements dans les technologies hybrides - à la fois au bureau et pour les travailleurs à distance - sont prioritaires, 35 % des personnes interrogées déclarant qu'elles investiront dans l'assistance/la gestion à distance, 33 % dans les communications unifiées et les logiciels de collaboration, et 33 % dans les salles de réunion hybrides au bureau.Cependant, 26 % des personnes interrogées citent le manque d'analyse des pratiques de travail comme un obstacle important à la réalisation des priorités de leur entreprise, telles que l'amélioration de l'efficacité (61 %) et l'augmentation de la productivité (58 %). Par conséquent, 33 % des personnes interrogées investissent déjà dans une plateforme d'analyse pour le travail à distance et 29 % investissent dans des plateformes d'analyse au bureau.Simon Watson, responsable de l'innovation chez Kinly, explique :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Kinly crédibles ou pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?