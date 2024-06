La pénurie croissante de compétences informatiques touche les entreprises de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Dans une récente enquête de l'International Data Corporation (IDC) auprès des responsables informatiques nord-américains, près des deux tiers ont déclaré que le manque de compétences avait entraîné le non-respect des objectifs de croissance du chiffre d'affaires, des problèmes de qualité et une baisse de la satisfaction de la clientèle. Et la situation ne devrait pas s'améliorer.S'il n'est pas surprenant que les compétences en intelligence artificielle (IA) soient actuellement les plus demandées par la plupart des entreprises, les opérations informatiques arrivent juste derrière. Et diverses compétences liées au cloud, notamment l'architecture, la gestion et le stockage des données, ainsi que le développement de logiciels, figurent parmi les dix compétences les plus nécessaires identifiées par les répondants à l'enquête.Cette situation est encore aggravée par le besoin de compétences non techniques supplémentaires, telles que les compétences commerciales numériques, les compétences humaines et les compétences en matière de leadership.", déclare Gina Smith, PhD, directrice de recherche pour la pratique IT Skills for Digital Business d'IDC. "".Parmi les défis auxquels les organisations sont confrontées lorsqu'elles tentent d'élargir les compétences de leurs employés, il y a la résistance à la formation. Les employés se plaignent que les cours sont trop longs, que les options d'apprentissage sont trop limitées et qu'il n'y a pas assez d'harmonisation entre les compétences et les objectifs de carrière.Pour surmonter ces difficultés, les responsables informatiques doivent recourir à diverses stratégies afin d'encourager un environnement d'apprentissage plus efficace au sein de leur organisation. Cela va de la formation en classe aux hackathons, en passant par les laboratoires pratiques, les jeux, les quêtes et les mini-badges.70 % des répondants à l'enquête ont indiqué qu'ils utilisaient déjà des méthodes d'apprentissage par l'expérience, ce qui inclut les laboratoires, les jeux et les hackathons. L'IA générative (GenAI) a également trouvé sa place dans l'environnement de formation actuel, plus de la moitié des organisations interrogées l'utilisant ou la pilotant pour la formation informatique.Mais pour favoriser un environnement d'apprentissage positif dans une organisation, il faut plus que du matériel, des cours et des défis. Le changement de culture commence au sommet et les dirigeants doivent montrer pourquoi l'apprentissage est important pour l'organisation. Cela peut se faire en alignant les objectifs des employés sur les objectifs de l'entreprise, en encourageant l'apprentissage continu tout au long du parcours de l'employé et en créant un programme de récompenses qui reconnaît les processus ainsi que les performances. Cela nécessite également d'allouer du temps, de l'argent et des ressources humaines.: IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?