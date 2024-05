La montée en puissance de l'IA dans le recrutement : opportunités et défis

Témoignages de frustrations et de rejets injustifiés suite à des erreurs de l'IA dans le processus de recrutement

L'IA dans le recrutement commet des erreurs coûteuses pour les candidats et les entreprises

La gestion des ressources humaines est le processus qui consiste à identifier, recruter, embaucher et former des personnes talentueuses, ainsi qu'à leur offrir des possibilités d'avancement et un retour d'information critique sur leurs performances. Dans le contexte actuel du marché, qui encourage et célèbre les pratiques de gestion des processus et des personnes visant à rendre l'organisation économiquement viable et différente de la concurrence, il s'agit d'une évolution positive.L'IA, ou apprentissage automatique, est un domaine en plein essor qui a des applications importantes dans les entreprises. Certaines entreprises entretiennent la croyance erronée que les robots ne peuvent pas effectuer le travail aussi bien que les humains. L'utilisation de systèmes d'IA sur le lieu de travail suscite une certaine appréhension. Elles se rapprochent de plus en plus de la vérité et, par conséquent, les robots sont de mieux en mieux à même de faire leur travail grâce à des démonstrations appropriées. L'importance de l'IA dans le processus d'embauche est désormais bien reconnue. ResumeBuilder avait prédit que d'ici 2024, 43 % des entreprises adopteraient des entretiens d'embauche dirigés par l'intelligence artificielle En 2018, il est devenu clair que les développements technologiques dans les RH modifient radicalement la façon dont les entreprises sourcent les candidats et la façon dont elles s'adaptent à l'évolution des circonstances du marché afin de retrouver leur avantage concurrentiel. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont une chance fantastique d'économiser de l'argent en automatisant le processus de recrutement et en dotant les gestionnaires d'embauche de la meilleure analyse décisionnelle possible. Les logiciels plus spécialisés utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle permettent une évaluation plus précise des capacités du candidat dans le cadre d'un processus de recrutement.Les logiciels plus spécialisés utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle permettent une analyse plus précise des capacités du candidat sur le lieu de travail. L'intelligence artificielle permet aux responsables des ressources humaines d'accomplir leurs tâches avec peu d'efforts et de paperasserie. Les gestionnaires des ressources humaines ont une tâche difficile, car le recrutement des meilleurs talents et leur adéquation avec les postes à pourvoir sont essentiels à la réussite de toute entreprise.L'usage de l'intelligence artificielle améliore l'efficacité et les performances. Grâce à sa capacité à imiter le cerveau humain, l'IA offre des résultats efficaces en matière de recrutement. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les algorithmes de l'IA sont adaptés à des tâches spécifiques. Ainsi, son intégration dans le processus de sélection du personnel représente un avantage considérable dans un avenir proche. Actuellement, l'IA aide les entreprises à identifier et à recruter les meilleurs talents en procédant à un premier tri des CV soumis à de nombreuses entreprises.38 % des répondants à un sondage réalisé en 2017 par Deloitte ont prédit que l'IA sera largement déployée au sein de leur organisation au cours des trois à cinq prochaines années. Ce pourcentage est passé à 42 % en 2018. Une meilleure communication entre les candidats et les entreprises est l'un des moyens par lesquels l'intelligence artificielle dans le recrutement peut stimuler l'engagement des candidats.L'intelligence artificielle est censée remédier aux inefficacités du processus de recrutement, économisant du temps et de l'argent aux entreprises en automatisant davantage les tâches grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique. Fin 2019, Unilever a rapporté avoir économisé 100 000 heures et environ 1 million de dollars en coûts de recrutement grâce à des entretiens vidéo automatisés. Des plateformes comme LinkedIn et ZipRecruiter utilisent désormais l'IA générative pour offrir des recommandations d'emploi personnalisées et permettre aux recruteurs de générer des listes en quelques secondes. Moonhub, une startup soutenue par Google, utilise un robot d'IA pour parcourir l'internet, recueillant des données sur des sites tels que LinkedIn et GitHub, afin de trouver des candidats appropriés. Sur HireVue, des robots dotés de questionnaires précis réalisent des évaluations vidéo pour analyser la personnalité des candidats. De nouvelles entreprises centralisent ces capacités, permettant aux entreprises de gérer le recrutement de manière quasi automatique.Cependant, les experts en recrutement sont sceptiques quant aux bienfaits de cette évolution. Nombre d'entre eux craignent que l'IA n'aggrave un système déjà frustrant, entraînant de nouveaux problèmes tels que les embauches fantômes où des robots pourraient se faire passer pour des personnes. Plusieurs recruteurs chevronnés n'ont intégré l'IA dans leur flux de travail que pour la génération automatique de descriptions de postes et le résumé des appels des candidats. Tatiana Becker, spécialisée dans le recrutement technologique, a souligné que les logiciels actuels de correspondance des CV manquent de nuances, se limitant souvent à une simple recherche par mots-clés sans pouvoir identifier les candidats issus de grandes écoles ou ayant des antécédents de promotions rapides. Les chatbots utilisés par l'agence de Becker ne réussissent pas toujours à bien associer les candidats aux postes, ce qui peut décourager les postulants. Malgré ces défis, de nombreuses entreprises poursuivent l'intégration de l'IA, souvent sous pression hiérarchique. Pallavi Sinha, de la startup Humanly, reconnaît que l'IA dans le recrutement est encore à ses débuts, mais elle prédit une adoption croissante. Elle insiste sur le fait que l'IA est destinée à faciliter le travail et la vie des recruteurs, sans remplacer les interactions humaines.Pour les candidats, cependant, l'IA peut rendre le processus de recrutement plus difficile. Kerry McInerney, chercheuse en IA à l'université de Cambridge, a déclaré que l'IA augmente la charge de travail des candidats en les obligeant à résoudre des puzzles et à passer des entretiens automatisés, rendant le processus plus aliénant. Holbrook, un ingénieur logiciel, a exprimé sa frustration sur LinkedIn, expliquant que l'IA ne reconnaît pas toujours les compétences transférables, ce qui a conduit au rejet de son CV pour des raisons mineures. Danielle Caldwell, stratège en expérience utilisateur, a été perplexe lorsqu'un chatbot IA l'a contactée pour un poste, pensant d'abord à du spam. Elle a trouvé l'expérience frustrante et à sens unique. Des recherches de l'université du Sussex montrent que les entretiens vidéo par IA peuvent désorienter les candidats, qui agissent moins naturellement sans la présence rassurante d'un humain. McInerney critique également l'évaluation de la personnalité basée sur le langage corporel et l'apparence, la comparant à une pseudo-science raciale dépassée et inefficace.L'intelligence artificielle accélère la détérioration du recrutement. Une industrie artisanale d'outils a émergé pour aider les candidats à tromper les systèmes d'IA. Par exemple, LazyApply peut postuler à des milliers d'emplois en ligne pour vous moyennant 250 dollars. Peter Laughter, qui travaille dans le recrutement depuis une trentaine d'années, explique que « quiconque a dû examiner plus de 50 CV en une seule fois a envie de se mettre un cure-dent dans les yeux ». Il ajoute que l'IA ne fait qu’accélérer cette dégradation.Bonnie Dilber, responsable du recrutement chez Zapier, constate que ces services entraînent des comportements problématiques des deux côtés du processus d'embauche. Les candidats soumettent des centaines de candidatures, rendant difficile pour les équipes de recrutement de suivre et de répondre, ce qui incite les candidats à soumettre encore plus de candidatures. Un problème majeur, selon Dilber, est que ces robots soumettent souvent des candidatures de mauvaise qualité, avec des lettres de motivation générées par IA parfois inappropriées. Lorsqu'Aki Ito, correspondant de BI, a utilisé l'IA pour postuler, le système a fait des erreurs sur sa race, a inventé qu'elle parlait espagnol et a soumis une lettre de motivation obsolète.Hailley Griffis de Buffer note que les candidatures générées par IA ont souvent un ton distinctif et non édité. Les recruteurs et chercheurs s'inquiètent aussi des préjugés renforcés par l'IA. Une étude du Berkeley Haas Center for Equity, Gender and Leadership a révélé que sur 133 systèmes d'IA biaisés analysés, environ 44 % présentaient des préjugés sexistes, et d'autres études montrent des discriminations contre les candidats handicapés et ceux dont le nom est associé à des Noirs américains.Sandra Wachter, professeur à l'université d'Oxford, affirme qu'un algorithme ne peut pas examiner et corriger ses décisions d'embauche passées comme le ferait un être humain. Bien qu'elle estime possible d'utiliser l'IA pour des décisions plus justes, cela nécessite des données complètes et des vérifications régulières. Par exemple, Moonhub inclut un recruteur humain pour vérifier les recommandations de l'IA et parler avec les candidats préférant une interaction humaine. Jusqu'à ce que l'IA s'améliore suffisamment, les humains resteront les systèmes d'embauche les plus efficaces.Malgré les perspectives d'efficacité et d'économie, l'utilisation de l'IA dans le recrutement révèle ses limites, avec des biais et une évaluation des candidats manquant de subtilité. Les entretiens vidéo par IA et les chatbots tendent souvent à éloigner les candidats, en augmentant leur charge de travail sans offrir de véritables interactions humaines. Les experts soulignent que tant que l'IA ne sera pas significativement améliorée, les humains demeureront indispensables pour gérer les aspects les plus complexes et nuancés du recrutement. En fin de compte, cette concurrence des robots pour les postes nuit autant aux candidats qu'aux recruteurs, rendant le processus de plus en plus frustrant pour tous.Sources : CBS News, BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà été recruté à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Si oui, partagez votre expérience avec nous ?Préférez-vous être recruté par une IA ?