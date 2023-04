Selon une enquête récente, 86 % des responsables des ressources humaines considèrent désormais que l'expertise de cette technologie d'IA est plus importante qu'un diplôme d'études secondaires. La cause principale de ce changement est le rôle croissant de l'IA et de l’apprentissage automatique dans diverses industries. Alors que les entreprises continuent d'intégrer ces technologies dans leurs activités, elles ont besoin d'employés capables de travailler efficacement avec ces outils.Dans le passé, un diplôme était considéré comme l'étalon-or pour l'embauche. Cependant, le marché de l'emploi étant devenu plus compétitif et spécialisé, les employeurs recherchent des candidats possédant des compétences et une expérience spécifiques. La capacité de ChatGPT à comprendre et à interpréter le langage naturel en a fait un outil inestimable pour les entreprises d'un large éventail de secteurs, de la santé à la finance en passant par le marketing. L'enquête souligne également que, pour 93 % des personnes, l'expérience de cette technologie donne un coup de pouce à leur CV.L'enquête a également révélé que la demande d'employés possédant l'expertise suivante est particulièrement élevée dans le secteur technologique. Les entreprises qui développent des produits et des services basés sur l'IA ont besoin d'employés capables de comprendre et de travailler avec ces technologies à un niveau élevé. L'enquête a révélé qu'environ 90 % des personnes estiment que cette expérience sera plus utile dans les années à venir.Cette évolution des priorités en matière d'embauche a des conséquences à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les établissements d'enseignement supérieur. Pour les demandeurs d'emploi, cela signifie que l'acquisition de compétences dans ce secteur pourrait leur donner un avantage significatif sur le marché du travail. Cela signifie également que les filières traditionnelles de l'enseignement supérieur peuvent ne plus être la voie la plus directe vers une carrière réussie.Les établissements d'enseignement supérieur, quant à eux, devront peut-être adapter leurs programmes pour mieux préparer les étudiants à l'évolution du marché du travail. À mesure que l'IA et l’apprentissage automatique deviennent plus répandues dans diverses industries, les universités et les écoles supérieures pourraient devoir proposer des programmes plus spécialisés axés sur ces technologies.La tendance à donner la priorité à l'expertise ChatGPT plutôt qu'à un diplôme traditionnel soulève également des questions d'équité et d'accès. Si certaines personnes ont eu l'occasion d'acquérir de l'expérience avec cette plateforme par le biais de stages ou d'autres expériences professionnelles, d'autres n'ont peut-être pas eu les mêmes possibilités. Cela pourrait créer un fossé entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui n'y ont pas accès.Dans l'ensemble, l'importance croissante de l'expertise de l'IA et de sa plateforme dans le processus de recrutement reflète l'influence grandissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le secteur des entreprises. À mesure que ces technologies continuent d'évoluer, vraisemblablement, la demande d'employés ayant de l'expérience en la matière ne fera que croître. Les demandeurs d'emploi et les établissements d'enseignement supérieur devront s'adapter à ces changements pour rester compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation.Sources : intelligent.com Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette recherche ? Les trouvez-vous pertinents ?