Les précédentes technologies à usage général ont mis des décennies à stimuler des économies entières. Le moteur électrique, par exemple, a été breveté aux États-Unis en 1837 et la première centrale électrique d'Edison a commencé à fonctionner en 1881. Mais l'électrification n'a commencé à avoir un effet positif significatif sur la productivité des usines américaines que dans les années 1920.



Le changement a été lent, car ces technologies se sont diffusées lentement, nécessitant souvent de nouvelles infrastructures telles que des routes et des réseaux de transmission électriques. En outre, leurs avantages les plus importants ne sont apparus que lorsque les utilisateurs ont eu le temps de trouver des innovations complémentaires et de les mettre en place.



Cependant, il y a des raisons de croire que les effets de l'IA générative se manifesteront plus rapidement que ceux des précédentes technologies à usage général. Une grande partie de l'infrastructure nécessaire est déjà en place. Une fois les nouveaux systèmes d'IA générative développés, ils peuvent être déployés dans le monde entier aussi rapidement que les pages Web et les applications.



Un nombre important et croissant d'applications puissantes utilisant cette technologie sont immédiatement disponibles gratuitement pour toute personne disposant d'un appareil connecté à Internet. D'autres sont disponibles sur abonnement. Cette large disponibilité s'applique à la fois aux utilisateurs finaux de la technologie et aux développeurs qui souhaitent créer de nouveaux outils à l'aide de celle-ci.



En outre, comme l'IA générative continue de s'améliorer rapidement, bon nombre de ces améliorations se propageront à l'échelle mondiale dès qu'elles seront publiées.



Les économistes utilisent l'expression "technologie à usage général" pour décrire les innovations susceptibles d'affecter l'ensemble d'une économie, comme le moteur électrique dans les années 1800 ou l'IA générative aujourd'hui. Andrew McAfee, premier chercheur invité pour la technologie et la société chez Google et chercheur principal au MIT, examine ce concept dans un nouveau rapport intitulé "Generally Faster: The economic impact of Generative AI", publié le 25 avril par Google. Le rapport s'appuie sur ses recherches sur l'IA qui, selon lui, a la capacité de transformer positivement les économies et les sociétés à l'avenir.Goldman Sachs prévoit que l'IA commencera à avoir un impact mesurable sur le PIB des États-Unis en 2027, et que d'autres pays ressentiront ces effets les années suivantes. Selon Goldman Sachs , l'IA pourrait à terme automatiser environ 25 % des tâches dans les économies avancées et 10 à 20 % du travail dans les économies émergentes. Plus en détail, les économistes de la banque d'investissement s'attendent à ce que l'IA remplace les humains dans 46 % des tâches administratives, 44 % des emplois juridiques et 37 % des professions de l'architecture et de l'ingénierie. Ce qui a préoccupé les travailleurs.En somme, environ 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA dans les années à venir, ce qui, selon les économistes de Goldman Sachs, signifie que l'IA générative est en bonne voie pour bouleverser fondamentalement le travail tel que nous le connaissons. Mais McAfee ne partage pas cet avis et trouve que ces prédictions sont exagérées. « Les craintes d'une chute aussi brutale de la demande de main-d'œuvre sont probablement exagérées. L'histoire des technologies à usage général montre que la croissance qu'elles entraînent s'accompagne d'une forte demande de main-d'œuvre », a déclaré le chercheur.L'étude cite des travaux antérieurs réalisés en 2023. Ils consistaient à soumettre des centaines de questions exigeant les compétences susmentionnées à la fois à des humains et à des systèmes d'IA jugés très performants. En moyenne, les humains ont obtenu 92 % de bonnes réponses, alors que les machines n'en ont obtenu que 15 %. Néanmoins, l'étude indique que l'IA générative est en passe de s'améliorer rapidement grâce à des recherches intensives visant à comprendre comment remédier à ses faiblesses. McAfee suggère que l'IA devrait se diffuser plus rapidement dans la société que les précédentes innovations.Dans son rapport, McAfee explore les implications de l'IA générative dans la croissance économique, en examinant tous les aspects, de ses effets possibles sur les compétences professionnelles et les salaires à la façon dont elle peut transformer des industries entières, en passant par ses risques et ses pièges potentiels. Les précédentes technologies à usage général ont apporté leurs changements au fil des décennies. Mais il prévoit que les effets de l'IA générative se feront sentir plus rapidement en raison de sa capacité à se diffuser rapidement via l'Internet et de sa facilité d'utilisation grâce à son interface en langage naturel.Pour illustrer ses propos, le chercheur a cité les résultats de quelques études antérieures. Une étude réalisée en 2023 auprès de 14 000 utilisateurs exerçant diverses professions dans 14 pays a révélé que 28 % des personnes interrogées utilisent déjà l'IA générative au travail, même sans avoir un grand soutien de la part de leur organisation. Parmi les utilisateurs de l'IA générative, 55 % avaient travaillé avec des outils non approuvés et 40 % avec des outils interdits. Au moins 71 % des utilisateurs ont déclaré que la technologie les rendait plus productifs et 58 % d'entre eux ont indiqué qu'ils se sentaient plus engagés grâce à elle.Dans certaines professions, l'utilisation de l'IA générative est déjà presque universelle. En juin 2023, 92 % des programmeurs interrogés l'utilisaient au travail. McAfee a déclaré que l'IA permet déjà de réaliser d'importants gains de productivité, qui augmenteront et se répandront à mesure que les personnes et les organisations proposeront des innovations complémentaires qui tireront parti des capacités de l'IA générative. En conséquence, la productivité globale s'améliorera, ce qui se traduira par une accélération de la croissance économique. Outre l'accélération de la croissance, l'IA générative apportera d'autres changements.Elle réduira la demande pour certaines compétences, augmentera la demande pour d'autres et créera une demande pour des compétences entièrement nouvelles. Selon l'étude, si la technologie n'entraîne pas un "chômage massif", il existe suffisamment de preuves qu'elle pourrait contribuer à "vider" la main-d'œuvre des emplois les mieux rémunérés. « Pour tout le travail effectué dans une économie moderne, on constate que l'IA générative affecte davantage les tâches effectuées par les diplômés de l'enseignement supérieur que celles effectuées par les seuls diplômés de l'enseignement secondaire », indique le rapport.La technologie pourrait également perturber la concurrence entre les entreprises. Le rapport indique que l'IA générative pourrait renforcer les capacités d'un petit groupe de "superstars" dans un secteur donné, de manière à leur permettre de surpasser leurs rivaux. « Les entreprises en place en perte de vitesse procéderont à des licenciements et le nombre de personnes devant trouver un nouvel emploi et acquérir de nouvelles compétences augmentera. Mais d'après les recherches, les entreprises qui ont investi massivement dans l'apprentissage automatique ne sont pas celles qui procèdent à des licenciements, a-t-il écrit.Cette déclaration de McAfee semble toutefois en contraste avec ce qui s'observe dans l'industrie et même chez le parrain de son étude. De nombreuses entreprises technologiques ayant investi dans l'IA ont licencié des dizaines de milliers d'employés au cours des derniers douze derniers mois. Google a licencié plus 12 000 employés l'année dernière et les licenciements se poursuivent cette année. Google a licencié récemment du personnel des équipes Flutter, Dart et Python. La rumeur indique que Google a licencié toute l'équipe Python aux États-Unis pour la remplacer par une main-d'œuvre moins chère à Munich, en Allemagne.Selon plusieurs rapports, les entreprises technologiques procèdent à des licenciements pour réaliser des économies et réaffecter les ressources financières aux projets d'IA. D'autres acteurs importants de la course à l'IA, comme Meta, Amazon et Microsoft, ont également licencié des milliers d'emplois ces derniers mois.Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'étude Andrew McAfee parrainée par Google ?Partagez-vous son avis selon lequel les craintes liées à l'impact de l'IA sur la main-d'œuvre sont exagérées ?Selon vous, comment l'IA générative pourrait-elle impacter la main-d'œuvre dans les années à venir ?Quels sont les emplois les plus exposés à l'IA et quels sont ceux que la technologie ne pourra pas remplacer ?Que pensez-vous des rapports qui affirment que l'IA pourrait également remplacer les programmeurs à l'avenir ?