Les dilemmes de la gouvernance de l'IA à l'échelle mondiale

Parmi les emplois à la croissance la plus rapide au cours des cinq prochaines années figurent les spécialistes de l'apprentissage automatique de l'IA et les spécialistes du développement durable. En outre, les analystes en intelligence économique, en technologies de l'information, les ingénieurs en fintech, les analystes de données, les scientifiques et les ingénieurs en robotique devraient être très demandés.Sur une période de 10 ans, le classement place les conséquences négatives des avancées de l'intelligence artificielle et des technologies associées au sixième rang en termes d'impact sur les individus, les entreprises, les écosystèmes et les économies. La concentration du marché et les préoccupations en matière de sécurité nationale pourraient limiter l'efficacité des mesures de régulation visant le développement de l'IA. L'essor de l'IA avancée risque de creuser les écarts entre ceux qui ont accès aux ressources technologiques et à la propriété intellectuelle nécessaires et ceux qui n'en ont pas, tandis que son intégration plus poussée dans les décisions conflictuelles pourrait entraîner une escalade involontaire. Par ailleurs, l'accès libre aux applications d'IA pourrait donner un avantage asymétrique à des acteurs malveillants.L'expansion incontrôlée de technologies d'IA de plus en plus puissantes remodèlera profondément les économies et les sociétés dans la décennie à venir, offrant des avantages en termes de productivité mais également exposant à des risques sociétaux majeurs. Ces technologies interagiront avec d'autres avancées telles que l'informatique quantique et la biologie synthétique, amplifiant ainsi leurs impacts négatifs potentiels. Les conséquences néfastes des modèles d'IA générative, capables de s'améliorer et de contrôler le monde physique, représentent une préoccupation croissante.Les risques associés à l'IA comprennent la désinformation, la perte d'emploi, les cyberattaques, les préjugés, l'utilisation dans la prise de décisions critiques et l'intégration dans les systèmes d'armement. Malgré l'absence d'une application cohérente du principe de précaution dans le développement de l'IA, les progrès rapides dépassent notre capacité d'adaptation, tant pour comprendre la technologie que pour réglementer son utilisation. La réglementation doit suivre le rythme des avancées technologiques pour garantir la sécurité et la stabilité des systèmes politiques et économiques mondiaux.Bien que les interventions gouvernementales soient importantes, la production d'IA reste concentrée, avec des barrières à l'entrée élevées. Les politiques de l'État pourraient favoriser l'intégration verticale, renforçant ainsi le pouvoir de marché des acteurs dominants. Les applications à haut risque pourraient accentuer cette dépendance à l'égard des grands acteurs technologiques, avec des motivations commerciales potentiellement prédominantes sur l'intérêt public. Cela soulève des inquiétudes quant à la surveillance des données privées, à la discrimination et à la répartition inégale des avantages des avancées technologiques, notamment dans des secteurs sensibles tels que la santé et l'éducation.La diffusion généralisée des technologies de l'intelligence artificielle est susceptible de redessiner les gagnants et les perdants à l'échelle mondiale, tant dans les économies avancées que dans les économies en développement. Les disparités numériques entre les pays à revenu élevé et ceux à faible revenu pourraient conduire à des écarts importants dans les effets sociaux, à la fois positifs et négatifs, des technologies de l'IA. Les populations les plus vulnérables des économies avancées et en développement pourraient se retrouver exclues des avancées de l'IA dans des domaines cruciaux tels que l'économie, la finance, le climat, l'éducation et la santé. La domination des pays du Nord dans le développement technologique pourrait renforcer les biais sociaux, culturels et politiques, tandis que la résilience aux risques liés à l'IA pourrait être moindre dans les pays du Sud.Les compétences technologiques et la connaissance de ces technologies étant concentrées dans des marchés restreints, la mise en place d'une réglementation efficace est difficile. Les différences entre les pays dans la réglementation de l'IA pourraient entraîner des utilisations divergentes de ces technologies, parfois même à des fins répressives. Les disparités dans les capacités militaires pourraient également se creuser, soulevant des questions éthiques et de droits de l'homme en matière de responsabilité. Ainsi, l'accès aux technologies de l'IA devient un élément crucial de la puissance pour les États concurrents, renforçant leur influence à l'échelle mondiale.Le développement de l'IA est auto-renforçant, favorisant davantage les producteurs de ces technologies et contribuant à l'effet « les riches deviennent plus riches ». Cependant, un éventail plus large de puissances centrales pourrait exploiter leurs avantages concurrentiels pour obtenir un accès préférentiel à ces technologies, modifiant ainsi la dynamique du pouvoir. Les pays détenteurs de ressources essentielles, de propriété intellectuelle ou de capitaux pourraient jouer un rôle clé dans cette nouvelle configuration, tandis que des États émergents comme l'Inde pourraient également perturber le développement technologique grâce à leur envergure économique et leur potentiel d'innovation.L'utilisation croissante des technologies de l'intelligence artificielle à des fins militaires représente une menace potentielle pour la stabilité mondiale au cours de la décennie à venir, en particulier avec l'intégration de l'IA dans les processus de prise de décision en cas de conflit. L'IA renforce les capacités de cyberguerre en permettant à des systèmes offensifs et défensifs d'agir de manière autonome, ce qui peut avoir des effets imprévisibles sur les réseaux et les infrastructures connectées. Concernant la guerre cinétique, les grandes puissances ont massivement investi dans le développement de systèmes d'armes pilotés par l'IA, augmentant leur autonomie, notamment avec des armes terrestres, aériennes et maritimes capables de surveillance sans intervention humaine. Bien qu'il y ait eu des tentatives pour établir une gouvernance internationale autour de leur utilisation, aucun accord n'a encore été conclu, certains pays ayant exprimé des réticences lors de votes à l'ONU.Le risque d'erreur de calcul dans ces scénarios est élevé. Par exemple, l'IA pourrait mal interpréter les normes non écrites de la posture géopolitique, comme le vol d'avions de combat à proximité de l'espace aérien ou des ressources militaires de puissances rivales, déclenchant ainsi un conflit. Le risque le plus grave réside dans l'application de l'IA aux armes nucléaires. Bien que les gouvernements aient déclaré maintenir un contrôle humain sur ces systèmes, l'IA pourrait potentiellement accélérer le processus de décision, ce qui, combiné à la capacité de ciblage quasi impossible à détecter, pourrait éroder la stabilité stratégique et augmenter le risque d'escalade accidentelle ou intentionnelle, avec des conséquences existentielles.Contrairement à la pile technologique en amont, l'application de l'IA dans le domaine militaire est un marché plus concurrentiel. Bien qu'elle soit l'une des technologies émergentes à double usage les plus puissantes, les obstacles à son accès sont moins importants que pour d'autres technologies. Cela suscite des préoccupations quant à l'accès généralisé aux applications d'IA générative, où l'internet devient une porte ouverte à des capacités dangereuses pour les acteurs malveillants, menaçant ainsi les droits de l'homme et la sécurité de multiples façons.Source : World Economic Forum Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les risques potentiels associés à une croissance rapide de l'emploi dans les secteurs de l'IA ?Y a-t-il des préoccupations concernant une éventuelle polarisation de l'emploi, avec une concentration accrue dans certains secteurs et une diminution dans d'autres, notamment ceux non liés à la technologie ?