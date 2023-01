Une employée enceinte de 8 mois licenciée après une évaluation positive de ses performances

« Du personnel 100% jetable », estime Justin Moore, affecté par les licenciements chez Google

Des suppressions d'emploi qui ont affecté tout le monde

Les chiffres des suppressions de postes sont tombés dans une récente note d’information de l’entreprise à l’intention du public : 12 000 emplois soit 6 % du nombre total de ses salariés. La raison : l’entreprise opère un réajustement par rapport à des investissements en période de pandémie de coronavirus. Sundar Pichai avait pris la décision de les augmenter de façon significative compte tenu de la croissance des revenus de l’entreprise. Le revirement laisse penser que le PDG de Google reconnaît s’être trompé sur sa prévision qui était de voir la tendance se poursuivre après la fin de la pandémie.« Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd'hui », écrit Pichai.« Nous paierons les employés pendant toute la période de notification (minimum 60 jours). Nous offrirons également une indemnité de départ commençant par 16 semaines de salaire, plus deux semaines pour chaque année supplémentaire passée chez Google et nous accélérerons la mise à disposition d'au moins 4 mois de couverture santé. Nous verserons les primes au titre de l’année 2022. Nous offrirons 6 mois de soins de santé, des services de placement et une aide à l'immigration aux personnes concernées », indique le PDG au sujet du traitement des employés aux États-Unis. Les travailleurs des autres régions du monde seront pris en charge en fonction des lois et pratiques locales.Google emboîte ainsi le pas à d’autres grandes entreprises technologiques. Le secteur de la technologie a connu un sérieux ralentissement ces derniers mois, après un pic de succès lorsque le monde s'est replié sur lui-même pendant la pandémie. Le ralentissement de l'économie mondiale, la hausse des taux d'intérêt et les luttes réglementaires ont poussé les entreprises technologiques, dont Alphabet et Amazon, à ralentir ou à arrêter leurs recrutements. Fin août 2022, Snap a licencié 1300 personnes et réduit ses investissements. Au début du mois de novembre 2022, Twitter a licencié la moitié de ses effectifs à la suite du rachat de l'entreprise par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.Microsoft a licencié environ 1000 employés dans plusieurs divisions en octobre de l’année dernière, puis a procédé au licenciement de 10 000 personnes, soit 5% de ses effectifs mondiaux. L'équipe derrière AltSpaceVR ainsi que l'équipe Mixed Reality Tool Kit ont été licenciées dans leur intégralité . AltSpaceVR était l'une des principales plates-formes sociales de réalité virtuelle, avec l'acquisition de la société par Microsoft en 2017, mais elle est maintenant prête à être fermée en mars et semble enterrer les ambitions métavers de Microsoft. Microsoft Mesh va apparemment prendre sa place, mais il reste à voir à quel point l'entreprise est engagée dans le concept de métavers. Quoiqu'il en soit, ces licenciements jettent de sérieux doutes sur l'avenir d'HoloLens, qui peine actuellement à conserver son contrat militaire avec le gouvernement américain.La responsable du programme, Katherine Wong, a noté dans un article détaillé sur LinkedIn qu'elle avait été licenciée même après une « évaluation positive des performances ». Ci-dessous, un extrait de sa publication sur linkedIn#Googlelayoffs alors que je suis à 8 mois de grossesse et à seulement une semaine de mon congé maternitéC'était merveilleux de savoir que je suis à une semaine près de voir mon bébé après avoir terminé un document de transfert complet avant de prendre congé en tant que gestionnaire de programme. Cependant, au moment où j'ai vérifié mon téléphone, mon cœur s'est serré. Je fais partie des 12 000 personnes touchées.La première pensée qui m'est venue à l'esprit a été « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? ». C'était difficile à traiter et à digérer, en particulier les nouvelles qui venaient après une évaluation positive des performances. En tant que PgM, mon premier réflexe a été de faire un plan, mais c'est clairement l'un des projets les plus difficiles que j'aie jamais gérés car le timing est vraiment mauvais. Il m'est presque impossible de chercher un emploi alors que je suis enceinte de 34 semaines et que je suis sur le point de partir en congé de maternité pendant des mois.Les textos et les appels ont afflué toute la journée. Les gens s'inquiètent pour mon bébé et mon bien-être. Je n'ai pas laissé mes émotions négatives prendre le dessus car j'ai un petit à l'intérieur dont il fallait s'occuper, mais je ne pouvais pas contrôler mes mains tremblantes. C'est un sentiment si mitigé. J'adore #Google et particulièrement mon équipe, #GoogleDomains car je sens que nous sommes une famille. Je suis reconnaissant que mon équipe me soutienne encore aujourd'hui. Je me sens fier de travailler dans une équipe qui ressemble à une start-up et qui est l'une des rares à générer une croissance commerciale positive en ces temps difficiles.Je veux pouvoir être ouverte au travail. Mais la réalité est que je dois me concentrer sur la dernière partie de mon parcours de grossesse et m'assurer que mon bébé arrive au monde sain et sauf. Je sais que tout ira bien et je ferai de mon mieux pour y parvenir. Merci pour tout le soutien et pour avoir pris des nouvelles. J'apprécie toujours les opportunités et la croissance que j'ai eues pendant mon séjour chez Google. J'espère que notre chemin se croisera à nouveau les gens de Domains*!Toujours ouverte à la conversation sur le travail et restez avide d'opportunités.#techlayoffs #layoffs2023 #licenciementsDonc, après plus de 16,5 ans chez Google, il semble que j'ai été licencié via une désactivation automatique du compte à 3 heures du matin ce matin comme l'un des 12 000 chanceux. Je n'ai aucune autre information, car je n'ai reçu aucune des autres communications que le site Web passe-partout "you've been let go" [ndlr. vous avez été libéré] (auquel je ne peux plus accéder maintenant) m'a dit que j'ai reçu.Ce furent 16 années (en grande partie) merveilleuses, et je suis vraiment fier du travail que moi et mes équipes avons accompli au fil des ans. J'ai pu travailler avec des gens formidables et vraiment aider beaucoup de nos utilisateurs à travers le monde dans le domaine de l'éducation civique et des élections. J'ai eu une chance incroyable.Cela fait également comprendre que le travail n'est pas votre vie, et les employeurs - en particulier les grands sans visage comme Google - vous considèrent comme 100% jetable. Vivez la vie, pas le travail.L'une des citations préférées de mon père pour des moments comme celui-ci était tirée de la Ballade de Sir Andrew Barton :« Je vais m'allonger et saigner un moment,Et puis je me lèverai et me battrai à nouveau ».Vendredi, Sundar Pichai, le PDG de la société mère de Google, Alphabet, a envoyé un e-mail au personnel disant que Google licenciait environ 12 000 employés, soit environ 6 % de ses effectifs mondiaux. Pichai a déclaré qu'il assumait « l'entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici ».Il a ajouté que les personnes étaient « licenciées dans toutes les équipes d'Alphabet, indépendamment des domaines de produits, des fonctions, des niveaux et des régions ».Les licenciements ont touché les travailleurs de toute l'entreprise, y compris certains avec des salaires à sept chiffres, ceux avec des évaluations de performance positives et certains occupant des postes de direction, a rapporté The Information.Les responsables de Google ont déclaré au média que certains de ceux qui avaient perdu leur emploi gagnaient entre 500 000 et 1 million de dollars par an.Sources : billet Katherine Wong, billet Justin Moore Qu'en pensez-vous ?