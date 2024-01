L'élan de réinvention s'intensifie. Les chefs d'entreprise s'attendent à ce que la pression exercée par la technologie, le changement climatique et presque toutes les autres mégatendances affectant les entreprises mondiales soit plus forte au cours des trois prochaines années qu'elle ne l'a été au cours des cinq années précédentes ;

Les chefs d'entreprise soucieux de leur survie, parmi les 45 % qui sont moins confiants dans la viabilité de leur entreprise, sont légèrement plus susceptibles que les autres chefs d'entreprise d'avoir pris des mesures visant à réinventer leur modèle d'entreprise. Les dirigeants de petites entreprises sont plus susceptibles que leurs homologues de grandes entreprises de sentir que la viabilité de leur entreprise est menacée ;

Les chefs d'entreprise perçoivent d'énormes inefficacités dans toute une série d'activités courantes de leur entreprise - depuis les réunions de prise de décision jusqu'aux courriels - et considèrent qu'environ 40 % du temps consacré à ces tâches est inefficace. Une estimation prudente du coût de cette inefficacité équivaudrait à une taxe auto-imposée de 10 000 milliards de dollars sur la productivité. L'IA générative, dont environ 60 % des chefs d'entreprise attendent des avantages en termes d'efficacité, pourrait contribuer à alléger certaines tâches routinières ;

Quatre chefs d'entreprise sur dix déclarent avoir accepté des taux de rendement minimum plus faibles pour les investissements respectueux du climat que pour les autres investissements - dans la majorité des cas, entre un et quatre points de pourcentage de moins. Il s'agit là d'une preuve évidente que certains chefs d'entreprise sont prêts à faire des compromis complexes lorsqu'ils s'efforcent de renforcer la durabilité de leur entreprise. ;

Par ailleurs, deux tiers des chefs d'entreprise font état d'une réaffectation des ressources (financières et humaines) de 20 % ou moins d'une année sur l'autre. Les liens entre la réaffectation, la réinvention et les performances financières suggèrent qu'une réaffectation plus agressive - jusqu'à un certain point - est nécessaire pour réussir.

L'impact de l'IA générative sur les compétences et l'emploi

Selon les estimations de PwC, environ 55 % du PIB mondial, soit environ 58 000 milliards de dollars, dépendent modérément ou fortement de la nature. Les entreprises, tout en faisant des progrès dans la décarbonisation, sous-estiment l'importance des mesures climatiques basées sur la nature. PwC met en garde contre le risque financier lié à la dépendance à la nature, estimant à près de 45 000 milliards de dollars la valeur exposée sur les principales places boursières. Les entreprises sont appelées à créer des modèles d'entreprise positifs pour la nature.Les grandes entreprises technologiques justifient actuellement des licenciements massifs en mettant en avant l'essor de l'intelligence artificielle. Au cours des deux dernières années, ces entreprises ont procédé à des licenciements de grande ampleur dans le but de réaliser des économies et de réallouer les ressources financières au développement d'outils d'IA destinés à occuper les postes vacants. Les perspectives d'emploi pour la nouvelle année demeurent très incertaines, et les analystes expriment des inquiétudes quant à la possibilité que les licenciements continuent à augmenter. L'IA a eu des répercussions négatives sur les perspectives d'emploi dans plusieurs secteurs de l'industrie technologique, notamment pour les ingénieurs logiciels, bien que les professionnels spécialisés en IA soient très recherchés.Le secteur technologique a commencé la nouvelle année par une série de suppressions d'emplois, ce qui coïncide avec une augmentation des investissements dans le domaine de l'IA. Récemment, Google a licencié plusieurs centaines d'employés, annonçant sa volonté de se concentrer davantage sur le domaine de l'IA. Certains de ces licenciements ont touché des équipes liées à la publicité et au matériel, tandis que d'autres travaillaient sur Google Assistant, l'un des premiers outils d'IA de l'entreprise. Des rumeurs laissent entendre que Google envisage de progressivement mettre de côté Google Assistant, le remplaçant éventuellement par un assistant d'IA plus sophistiqué.De plus, un mémo interne divulgué suggère que Google envisage d'autres réductions d'effectifs, pouvant affecter environ 100 employés au sein du personnel de YouTube. Courtenay Mencini, porte-parole de Google, a déclaré que ces changements visent à accroître l'efficacité et à focaliser les efforts sur les priorités essentielles de l'entreprise. Le mois dernier, Google a lancé Gemini, qu'il présente comme son modèle de langage (ML) le plus puissant à ce jour. Certains analystes estiment qu'il est fort probable que l'entreprise cherche à rationaliser ses ressources à travers de nouveaux licenciements afin de les rediriger vers ses initiatives en matière d'IA.Dans quelle mesure l'IA générative aura-t-elle un impact sur les effectifs de votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?Une autre tendance majeure est l'IA générative, perçue comme une technologie perturbatrice. Les PDG reconnaissent son adoption rapide et son potentiel de perturbation. Les impacts positifs à court terme incluent l'amélioration de la confiance des parties prenantes et de la qualité des produits. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à ses effets sociétaux, tels que la réduction d'effectifs et les risques de cybersécurité. Les PDG soulignent la nécessité d'une gestion responsable de l'IA générative.Enfin, les PDG identifient des obstacles à la réinvention, souvent sectoriels, tels que les problèmes d'infrastructure. Cependant, certains obstacles, tels que les processus bureaucratiques et l'inefficacité administrative, relèvent du contrôle direct des PDG. Ces inefficacités représentent une taxe auto-imposée importante sur la productivité mondiale, soulignant la nécessité d'une gestion plus efficace du temps et des ressources au sein des entreprises.L'enquête mondiale sur les chefs d'entreprise de cette année, la 27e que nous menons, suggère que la grande majorité des entreprises ont déjà pris des mesures pour se réinventer. Pourtant, même si les chefs d'entreprise tentent d'apporter des changements significatifs aux modèles économiques de leurs sociétés, ils sont encore plus préoccupés par leur viabilité à long terme. Bien que les 4 702 chefs d'entreprise ayant répondu à l'enquête de cette année se soient montrés plus optimistes que l'année dernière quant à la croissance économique mondiale, 45 % d'entre eux ne sont toujours pas convaincus que leur entreprise survivra plus d'une décennie sur la voie actuelle. Parmi les autres résultats clés :Les enjeux sont élevés, mais la prise de conscience par les PDG de l'urgence du changement et de la nécessité d'obtenir des résultats durables pour les parties prenantes et la société l'est tout autant. Pour clarifier la nature du défi et les opportunités associées à une réorganisation significative de l'entreprise, nous avons organisé le rapport de cette année en neuf sections réparties en trois thèmes.Bien que les PDG et autres dirigeants puissent contribuer considérablement à résoudre les inefficacités et surmonter les obstacles, ils ne peuvent pas tout faire seuls. Il est crucial d'aligner les dirigeants et les employés sur les priorités de changement et de créer une culture de confiance où les employés se sentent en sécurité pour proposer des améliorations. Commencez par identifier les divergences entre les perspectives des dirigeants et des travailleurs.Par exemple, parmi les PDG dont les entreprises ont massivement adopté l'IA générative, 84 % estiment qu'elle augmentera l'efficacité du temps de travail des employés en 2024. Cependant, seulement 31 % des travailleurs interrogés dans l'enquête Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023 de PwC s'attendent à ce que l'IA générative améliore leur productivité dans les cinq prochaines années. Pour instaurer la confiance, commencez par la transparence et encouragez la participation active des employés dans le processus de réinvention. Considérez des approches novatrices, telles que l'innovation dirigée par les citoyens, pour permettre aux employés d'acquérir et d'appliquer immédiatement de nouvelles compétences.Identifiez vos actions les plus cruciales en axant vos efforts sur des initiatives significatives qui transformeront la manière dont vous créez, fournissez et captez de la valeur. Les données de l'enquête montrent une corrélation positive entre les marges bénéficiaires déclarées et des initiatives commerciales ayant un impact significatif sur les modèles d'entreprise, comme le développement technologique, les nouveaux modèles de tarification et les partenariats stratégiques.Deux points clés émergent : la réaffectation flexible des ressources reste essentielle, avec des niveaux plus élevés de réaffectation annuelle associés à une réinvention plus importante et à des marges bénéficiaires plus élevées. De plus, il est crucial d'explorer les écosystèmes commerciaux, car les entreprises appartenant à des écosystèmes ont des avantages significatifs en termes de rapidité, de flexibilité, et d'innovation.Clarifiez les liens avec la valeur en établissant des partenariats avec votre directeur financier sur la stratégie climatique. Les PDG doivent avoir une vision claire de la manière dont les transactions, projets ou investissements créent de la valeur, surtout face aux défis du changement climatique. Recalibrez les attentes en matière de priorités climatiques en tenant compte des opportunités et des risques. Particulièrement, clarifiez ces liens avec la valeur pour prendre des décisions difficiles, comme la réaffectation des ressources ou la redéfinition des partenaires de l'écosystème.Gardez vos antennes ouvertes en restant attentif aux changements fondamentaux. Les PDG doivent être des gardiens vigilants de leur entreprise, conscients des menaces potentielles. Remettez en question les idées reçues, adaptez-vous rapidement et adoptez un leadership efficace. Élargissez vos équipes de direction, impliquez-les dans le changement et communiquez de manière transparente pour susciter l'adhésion. Les entreprises qui réussissent dans cette ère de réinvention permanente sont celles dont les dirigeants saisissent les opportunités uniques pour remodeler les organisations et prospérer dans la perturbation, transformant les aspirations en réalités.L'analyse de la 27enquête mondiale annuelle de PwC auprès des chefs d'entreprise met en lumière plusieurs points cruciaux pour l'avenir des entreprises, mais suscite également certaines interrogations.D'abord, la constatation selon laquelle 45 % des PDG estiment que leur entreprise ne sera pas viable dans les dix prochaines années soulève des préoccupations importantes. Cela souligne une incertitude généralisée quant à la durabilité à long terme des modèles commerciaux actuels. La prise de conscience de cette fragilité doit inciter les entreprises à une introspection approfondie et à des actions décisives.Selon une récente enquête menée par edX, une plateforme d'éducation en ligne, les dirigeants estiment que près de la moitié (49 %) des compétences présentes au sein de leur main-d'œuvre actuelle ne seront plus pertinentes d'ici 2025 . De plus, ils considèrent que 47 % de leurs employés ne sont pas préparés pour l'avenir du travail.L'enquête intituléemenée par edX vise à explorer comment l'accent mis sur les compétences en IA peut aider les cadres dirigeants à préparer l'avenir de leur entreprise, de leur main-d'œuvre et de leur propre carrière.Dans tous les secteurs, l'évolution rapide des nouvelles technologies transforme le paysage professionnel, incitant les employés à acquérir de nouvelles compétences. Parmi celles-ci, les compétences liées à l'intelligence artificielle (IA) deviennent rapidement cruciales. Ces compétences en matière d'IA peuvent englober des compétences techniques (comme celles requises pour la programmation ou le développement de produits d'IA) ainsi que des compétences non techniques (comme celles nécessaires pour utiliser des outils d'IA générative). Il est estimé que le nombre d'offres d'emploi liées à l'IA générative a augmenté de plus de 450 % par rapport à l'année précédente.Dans quelle mesure l'IA générative aura-t-elle un impact sur les effectifs de votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?La reconnaissance de l'IA générative par 60 % des chefs d'entreprise comme une solution potentielle pour augmenter l'efficacité est un point positif. Cependant, cela soulève la question de la préparation des entreprises à intégrer et gérer cette technologie de manière éthique et équitable. Il est crucial que les entreprises abordent les implications éthiques, juridiques et sociales de l'IA générative pour assurer son adoption responsable.Le fait que 40 % des PDG soient prêts à accepter des rendements plus faibles pour des investissements respectueux du climat indique une prise de conscience croissante de l'importance de l'action climatique. Cependant, il est nécessaire de s'assurer que ces intentions se traduisent par des mesures tangibles et significatives, au-delà de simples déclarations d'intention.Les préoccupations liées aux inefficacités opérationnelles et au coût de l'inaction soulignent la nécessité d'une gestion proactive des risques et d'une agilité organisationnelle accrue. La recommandation d'une réaffectation plus agressive des ressources est pertinente, mais son application pratique nécessitera une planification méticuleuse et une exécution efficace.Le changement climatique est identifié comme la mégatendance la plus critique, mais le constat selon lequel les efforts actuels des entreprises sont jugés insuffisants souligne le besoin d'une intensification des actions. Les entreprises doivent adopter des stratégies plus audacieuses et concrètes pour contribuer de manière significative à atténuer les effets du changement climatique.Enfin, la perception de l'IA générative comme une opportunité majeure, avec 70 % des PDG prévoyant des transformations importantes, reflète une attitude proactive envers l'innovation. Cependant, il est crucial de garantir que ces transformations intègrent des considérations éthiques, sociales et environnementales pour éviter des conséquences indésirables.En résumé, la 27e enquête mondiale annuelle de PwC offre un aperçu précieux des préoccupations et des perspectives des chefs d'entreprise, mais souligne également la nécessité d'une action concrète, de l'intégrité dans l'adoption des technologies émergentes et d'une intensification des efforts face aux défis critiques tels que le changement climatique.Source : PwC Les résultats de l'enquête mondiale annuelle de PwC sont ils pertinents ?Les résultats de l'enquête mondiale annuelle de PwC sont ils pertinents ?Quelles sont selon vous, les raisons sous-jacentes qui motivent les chefs d'entreprise à envisager le remplacement des travailleurs humains par l'IA cette année ?Quels secteurs ou industries sont les plus susceptibles d'adopter cette approche de remplacement des travailleurs par l'IA, et pourquoi ?