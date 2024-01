Apple aurait demandé à des dizaines d'employés de San Diego de déménager à Austin sous peine d'être licenciés, selon un rapport

NEW: Apple is tracking employee attendance (via badge records) and will give employees escalating warnings if they don't come in 3x per week.



ALSO: Elon Musk sent Twitter employees an email at 2:30am saying the "office is not optional" and noting SF was half empty yesterday. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) March 22, 2023

Microsoft triomphe, apple confrontée a des obstacles multiples

En avril, la société a également supprimé des rôles dans sa division de vente au détail, obligeant le personnel des équipes de développement et de préservation à postuler à nouveau sous peine de licenciement. Contrairement à d'autres grandes entreprises technologiques, Apple avait évité les licenciements massifs jusqu'à présent. Toutefois, la semaine dernière, elle a été dépassée par Microsoft en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde. La capitalisation boursière d'Apple a légèrement diminué à 2,87 billions de dollars, et l'entreprise fait face à des défis tels qu'une baisse de la demande pour l'iPhone en Chine et la concurrence croissante de Huawei. En outre, Apple prévoit le lancement prochain du casque Apple's Vision Pro en février.En 2021, Apple a annoncé par courriel à ses employés le retour au bureau trois jours par semaine à partir de septembre, tout en offrant la possibilité de travailler à distance les mercredis et vendredis. Les équipes nécessitant une présence physique devaient revenir plus fréquemment, et les employés pouvaient également travailler à distance jusqu'à deux semaines par an avec l'approbation des gestionnaires. L'entreprise a encouragé la vaccination contre le Covid-19, offrant des congés payés pour les rendez-vous et les effets secondaires. Parallèlement, des employés de San Diego auraient été contraints de déménager à Austin sous peine de licenciement, faisant partie d'une série de mesures de retour au bureau.En 2022, le directeur de l'apprentissage automatique d'Apple, Ian Goodfellow, a démissionné en raison du plan de retour au travail en personne de l'entreprise. Les dates progressives fixées par Apple exigeaient au moins un jour de présence au bureau à partir du 11 avril, deux jours à partir du 2 mai, et trois jours à partir du 23 mai. Goodfellow a exprimé sa conviction qu'une plus grande flexibilité aurait été bénéfique pour son équipe, justifiant ainsi sa décision de quitter l'entreprise après plus de quatre ans chez Apple et un passé prestigieux chez Google en matière d'IA.Depuis le 23 mai 2022, Apple a mis en œuvre sa nouvelle politique de travail hybride, elle a proposé des ajustements tout en maintenant le même critère : le nombre de jours à passer au bureau demeure inchangé, couvrant la plupart des jours ouvrables de la semaine. En avril de la même année, des commentaires ont circulé, indiquant que les employés du géant technologique américain exprimaient leur mécontentement face à cette approche. En mai, ces préoccupations ont été formellement présentées dans une lettre ouverte adressée aux dirigeants de l'entreprise.Apple a imposé un ultimatum, fixant à la fin du mois de février la date limite pour que les employés décident de déménager. Comme dit précédemment, en cas de refus, le licenciement est prévu pour le 26 avril, comme indiqué dans le rapport. Cela soulève des préoccupations légitimes sur le plan de la flexibilité et du bien-être des employés. Imposer un tel ultimatum, qui contraindrait les travailleurs à changer de lieu de résidence, peut avoir des implications significatives sur leur vie personnelle et professionnelle.Selon des sources informées, la majorité des 121 employés concernés ont manifesté leur réticence à déménager. Ces membres de l'équipe Data Operations Annotations travaillant sur Siri ont été informés de la décision mercredi et seront fusionnés avec leur homologue texan une fois délocalisés. En mars, Apple a émis un mandat exigeant que les employés retournent au bureau au moins trois jours par semaine, comme mentionné par Zoë Schiffer de Platformer. Elle a souligné que la société surveille l'assiduité des employés via des badges et envoie des avertissements en cas de non-conformité.Contrairement à d'autres grandes entreprises technologiques telles que Meta, Amazon et Google, Apple a évité les licenciements massifs l'année dernière. Le PDG Tim Cook a déclaré lors d'une interview que cela serait considéré comme un « dernier recours ». Récemment, Apple a été surpassée par Microsoft en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde, avec une légère baisse de sa capitalisation boursière à 2,87 billions de dollars. La société fait face à une baisse de la demande pour l'iPhone en Chine, tandis que son concurrent Huawei progresse. Apple propose des réductions importantes sur certains iPhones en Chine, et elle prévoit de lancer son casque Apple's Vision Pro en février, suscitant des prévisions selon lesquelles il pourrait se vendre rapidement après sa sortie.La semaine dernière, Microsoft a dépassé Apple en capitalisation boursière, et la société fait face à des défis, dont une baisse de la demande d'iPhone en Chine et la concurrence de Huawei. En février, Apple prévoit le lancement de son casque Apple's Vision Pro. Microsoft a dépassé Apple en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde, atteignant une capitalisation boursière de 2,89 billions de dollars, tandis que celle d'Apple a légèrement baissé à 2,87 billions de dollars. Le succès de Microsoft est attribué en partie à son investissement de 10 milliards de dollars dans l'IA via OpenAI, ce qui a été souligné lors d'un événement à San Francisco. L'IA a été un moteur majeur pour Microsoft et a contribué à la croissance du NASDAQ-100 de près de 54 % l'année dernière. Les analystes prévoient que l'essor de l'IA se poursuivra jusqu'en 2024.En revanche, Apple fait face à des défis en 2024, avec des problèmes juridiques liés à l'Apple Watch, des dégradations d'actions et des difficultés en Chine, notamment un ralentissement des ventes d'iPhone et des restrictions d'utilisation par les fonctionnaires chinois. L’approche autoritaire d’Apple pourrait avoir des répercussions négatives sur la moralité des employés et leur engagement envers l'entreprise. Il est important pour les entreprises de trouver un équilibre entre les besoins opérationnels et le bien-être des employés, en particulier dans un environnement professionnel en constante évolution.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Quelles alternatives ou options de travail hybride Apple a-t-elle envisagé avant de prendre une décision aussi contraignante ?Comment l'utilisation de mesures de contrôle de l'assiduité, telles que l'utilisation de badges, s'aligne-t-elle avec la politique de confiance envers les employés, et quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche ?Quel impact la décision d'Apple pourrait avoir sur la motivation, l'engagement et la rétention des employés au sein de l'équipe Data Operations Annotations travaillant sur Siri ?