Selon une nouvelle analyse du Fonds monétaire international (FMI), l'intelligence artificielle devrait affecter près de 40 % de tous les emplois. Par ailleurs, le FMI prévoit que la technologie n'affectera que 26 % des emplois dans les pays à faible revenu.La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, affirme que "". Mme Georgieva ajoute que les décideurs politiques devraient s'attaquer à cette "tendance troublante" pour "empêcher la technologie d'attiser davantage les tensions sociales".La prolifération de l'IA a mis en lumière ses avantages et ses risques. Selon le FMI, l'IA est susceptible d'affecter une plus grande proportion d'emplois - estimée à environ 60 % - dans les économies avancées. Dans la moitié de ces cas, les travailleurs peuvent s'attendre à bénéficier de l'intégration de l'IA, qui améliorera leur productivité. Dans d'autres cas, l'IA aura la capacité d'effectuer des tâches clés qui sont actuellement exécutées par des humains. Cela pourrait réduire la demande de main-d'œuvre, affecter les salaires et même supprimer des emplois.On est à l'aube d'une révolution technologique qui pourrait relancer la productivité, stimuler la croissance mondiale et augmenter les revenus dans le monde entier. Mais elle pourrait aussi remplacer des emplois et creuser les inégalités.Les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont captivé le monde entier, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude, et soulevant d'importantes questions quant à leur impact potentiel sur l'économie mondiale. L'effet net est difficile à prévoir, car l'IA se répercutera sur les économies de manière complexe. Ce qu'on peut dire avec une certaine assurance, c'est qu'on doit élaborer un ensemble de politiques pour exploiter en toute sécurité le vaste potentiel de l'IA au profit de l'humanité.Dans une nouvelle analyse, les services du FMI examinent l'impact potentiel de l'IA sur le marché mondial du travail. De nombreuses études ont prédit la probabilité que les emplois soient remplacés par l'IA. Pourtant, on sait que dans de nombreux cas, l'IA est susceptible de compléter le travail humain. L'analyse du FMI tient compte de ces deux forces.Les résultats sont frappants : près de 40 % de l'emploi mondial est exposé à l'IA. Historiquement, l'automatisation et les technologies de l'information ont eu tendance à affecter les tâches routinières, mais l'une des particularités de l'IA est sa capacité à influer sur les emplois hautement qualifiés. Par conséquent, les économies avancées sont confrontées à des risques plus importants liés à l'IA - mais aussi à davantage d'opportunités de tirer parti de ses avantages - par rapport aux marchés émergents et aux économies en développement.Dans les économies avancées, environ 60 % des emplois peuvent être affectés par l'IA. Environ la moitié des emplois exposés pourraient bénéficier de l'intégration de l'IA, ce qui améliorerait la productivité. Pour l'autre moitié, les applications de l'IA peuvent exécuter des tâches clés actuellement réalisées par des humains, ce qui pourrait réduire la demande de main-d'œuvre, entraînant une baisse des salaires et des embauches. Dans les cas les plus extrêmes, certains de ces emplois pourraient disparaître.Dans les marchés émergents et les pays à faible revenu, en revanche, l'exposition à l'IA devrait être de 40 % et 26 %, respectivement. Ces résultats suggèrent que les marchés émergents et les économies en développement sont moins confrontés aux perturbations immédiates de l'IA. Dans le même temps, nombre de ces pays ne disposent pas des infrastructures ou de la main-d'œuvre qualifiée nécessaires pour exploiter les avantages de l'IA, ce qui accroît le risque que cette technologie aggrave à terme les inégalités entre les nations.L'IA pourrait également avoir une incidence sur les inégalités de revenus et de richesses au sein des pays. On pourrait assister à une polarisation au sein des tranches de revenus, les travailleurs capables d'exploiter l'IA voyant leur productivité et leurs salaires augmenter, tandis que ceux qui ne le peuvent pas resteraient à la traîne. Les recherches montrent que l'IA peut aider les travailleurs moins expérimentés à améliorer leur productivité plus rapidement. Les jeunes travailleurs pourraient avoir plus de facilité à exploiter les opportunités, tandis que les travailleurs plus âgés pourraient avoir du mal à s'adapter.L'effet sur le revenu du travail dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle l'IA complétera les travailleurs à haut revenu. Si l'IA complète de manière significative les travailleurs à hauts revenus, elle peut conduire à une augmentation disproportionnée de leurs revenus du travail. En outre, les gains de productivité des entreprises qui adoptent l'IA stimuleront probablement les rendements du capital, ce qui pourrait également favoriser les hauts revenus. Ces deux phénomènes pourraient exacerber les inégalités.Dans la plupart des scénarios, l'IA aggravera probablement les inégalités globales, une tendance inquiétante à laquelle les décideurs politiques doivent s'attaquer de manière proactive afin d'éviter que la technologie n'attise davantage les tensions sociales. Il est essentiel que les pays mettent en place des filets de sécurité sociale complets et proposent des programmes de reconversion aux travailleurs vulnérables. Ce faisant, on peut rendre la transition vers l'IA plus inclusive, en protégeant les moyens de subsistance et en réduisant les inégalités.L'IA est intégrée dans les entreprises du monde entier à une vitesse remarquable, ce qui souligne la nécessité pour les décideurs politiques d'agir.Pour aider les pays à élaborer les bonnes politiques, le FMI a mis au point un indice de préparation à l'IA qui mesure l'état de préparation dans des domaines tels que l'infrastructure numérique, les politiques relatives au capital humain et au marché du travail, l'innovation et l'intégration économique, ainsi que la réglementation et l'éthique.La composante "capital humain et politiques du marché du travail", par exemple, évalue des éléments tels que le nombre d'années d'études et la mobilité sur le marché du travail, ainsi que la proportion de la population couverte par des filets de sécurité sociale. La composante "réglementation et éthique" évalue l'adaptabilité du cadre juridique d'un pays aux modèles d'entreprise numériques et la présence d'une gouvernance forte pour une application efficace de la loi.À l'aide de cet indice, les services du FMI ont évalué l'état de préparation de 125 pays. Les résultats révèlent que les économies les plus riches, y compris les économies avancées et certaines économies de marché émergentes, ont tendance à être mieux équipées pour l'adoption de l'IA que les pays à faible revenu, bien qu'il y ait des variations considérables d'un pays à l'autre. Singapour, les États-Unis et le Danemark ont obtenu les scores les plus élevés de l'indice, grâce à leurs bons résultats dans les quatre catégories étudiées.Guidées par les enseignements de l'indice de préparation à l'IA, les économies avancées devraient donner la priorité à l'innovation et à l'intégration de l'IA tout en développant des cadres réglementaires solides. Cette approche permettra de cultiver un environnement d'IA sûr et responsable, contribuant ainsi à maintenir la confiance du public. Pour les marchés émergents et les économies en développement, la priorité devrait être de poser des bases solides en investissant dans l'infrastructure numérique et en formant une main-d'œuvre compétente sur le plan numérique.L'ère de l'IA est à nos portes, et il est encore en notre pouvoir de veiller à ce qu'elle apporte la prospérité à tous.Source : FMI Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?