Expérience de Steve Jobs avec Apple

17 fois moins susceptibles d'avoir une boîte de réception contenant trop de courriels non lus ;

18 fois moins de chances de se sentir débordé ;

21 fois moins susceptibles de se sentir anxieux et/ou de craindre d'avoir oublié quelque chose.

Les enjeux de la valorisation des employés exceptionnels

Ce qui est encore plus surprenant, c'est que si les employés exceptionnels font plus de travail, ce n'est pas au détriment de leur santé mentale ou de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. En fait, 83 % des responsables et 77 % des pairs affirment que les habitudes de travail d'un employé exceptionnel réduisent son stress. Trois dirigeants sur quatre affirment également que les employés exceptionnels subissent un niveau de stress inférieur ou à peu près équivalent à celui des employés moins performants. Dans l'ensemble, les responsables et les pairs assurent que les employés exceptionnels travaillent plus intelligemment, et pas nécessairement plus dur.En 1979, Steve Jobs, accompagné d'ingénieurs et de cadres d'Apple, a visité le Xerox PARC (Palo Alto Research Center), un centre de recherche et développement entièrement détenu par Xerox, dédié à l'innovation technologique. C'est lors de cette visite que Jobs aurait découvert pour la première fois des éléments tels que la souris, les fenêtres et les icônes.Jobs a identifié une opportunité et a rassemblé ses meilleurs collaborateurs pour travailler sur la version d'Apple d'une interface utilisateur graphique. Cependant, un problème est survenu car certains employés, provenant de Hewlett-Packard, ne comprenaient pas la vision de Jobs. Des discussions animées ont eu lieu avec des personnes convaincues que des touches programmables en bas de l'écran étaient la caractéristique la plus intéressante, sans compréhension des polices de caractères à espacement proportionnel ou du concept de souris.Certaines personnes affirmaient même qu'il faudrait cinq ans pour concevoir une souris coûtant 300 dollars. Face à ces obstacles, Jobs a décidé de prendre des mesures. Il a fait appel à David Kelly Design, et en seulement 90 jours, ils ont développé une souris fiable, fabriquable pour 15 dollars.Malgré cette réussite, Jobs a réalisé qu'Apple ne disposait pas du personnel adéquat pour concrétiser pleinement l'idée. Bien qu'une équipe de base soit impliquée, une équipe plus étendue semblait être totalement déconnectée du projet. Jobs a identifié un problème fondamental où de nombreuses personnes confondent ce qu'il appelle le « processus » et le « contenu ».Si une équipe diversifiée a réussi à créer un produit, optons pour une composition similaire pour développer le prochain produit. En cas de succès attribué à une enquête client pour un service, répétons cette démarche avec une nouvelle enquête. « Ensuite, ils tentent de formaliser les processus à l'échelle de toute l'entreprise. Rapidement, les individus confondent le processus avec le contenu. C'est finalement ce qui a provoqué le déclin d'IBM. Bien qu'IBM possédait les meilleurs experts mondiaux en processus, ils ont simplement négligé le contenu.Chez Apple, une situation semblable s'est présentée. Nous avions des individus excellents dans la gestion des processus, mais ils manquaient totalement de compréhension du contenu », a souligné Steve Jobs. Il est important de noter que le terme « contenu » ne correspond pas à sa signification contemporaine ; pour Jobs, le contenu représentait le résultat. Le Mac et son interface graphique. L'iPod. L'iPad. L'iPhone.La recherche de VitalSmarts montre que lorsqu’on compare les personnes qui démontrent constamment des compétences clés de productivité avec celles qui ne le font pas, les personnes productives ont :Selon Hale, cette étude est essentielle pour les managers qui cherchent à améliorer les performances de leur équipe. « La productivité ne se résume pas à l'occupation d'un poste de travail, explique Hale. Les employés qui apprennent à gérer leur charge de travail rapidement et efficacement ne se contentent pas d'en faire plus, ils font davantage les bonnes choses. Ils cessent de supporter le poids et l'anxiété du travail et libèrent leur temps et leur capacité mentale pour des idées nouvelles et meilleures. C'est une situation gagnante à la fois pour l'individu et pour l'entreprise ».L'idée avancée par l'étude de VitalSmarts, selon laquelle les employés notés neuf et dix sur dix par leurs managers sont trois fois plus précieux pour l'organisation que l'employé moyen, soulève des points intéressants mais peut nécessiter une analyse plus approfondie.D'un côté, l'accent mis sur la valorisation des employés exceptionnels est louable. Reconnaître la contribution significative de certains employés dans le succès global de l'organisation est crucial, et cela peut inciter à une meilleure rétribution et reconnaissance de ces talents exceptionnels. Cependant, les notations attribuées par les managers peuvent être influencées par des facteurs non seulement liés à la performance réelle, mais aussi à des éléments tels que la relation personnelle avec l'employé, des préjugés inconscients, ou même des pressions organisationnelles.Bien que l'étude puisse montrer une tendance, certains critiques estiment que la valeur d'un employé ne se résume pas seulement à une note de performance. D'autres aspects tels que la collaboration, l'innovation, la motivation et la capacité à s'adapter peuvent également contribuer de manière significative au succès de l'organisation.En outre, la mise en avant des employés notés neuf et dix peut entraîner des défis liés à la motivation des employés moins bien notés. Si une entreprise met trop l'accent sur certains employés au détriments des autres, elle risque de négliger le potentiel inexploité au sein de son effectif et de créer un climat de compétition malsain plutôt que de favoriser la collaboration.Bien que l'étude de VitalSmarts souligne l'importance des employés exceptionnels, il serait crucial de prendre en compte la subjectivité des évaluations et d'adopter une approche plus holistique pour évaluer la contribution de chaque employé à la réussite de l'organisation.Source : VitalSmartsPensez-vous que les conclusions de l'étude de VitalSmarts sont pertinentes ?Dans quelle mesure les notations attribuées par les managers, telles que celles indiquées dans l'étude de VitalSmarts, peuvent-elles refléter objectivement la performance réelle des employés, compte tenu des influences potentielles de la relation personnelle, des préjugés inconscients et des pressions organisationnelles ?À votre avis, quels autres critères de performance devraient être pris en compte pour évaluer de manière plus complète la contribution d'un employé à la réussite globale d'une entreprise ?