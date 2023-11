Bryan Roque justifie son choix pour le suremploi comme un moyen de s’extirper des caprices d’une entreprise qui décide s’il est employé ou pas

Barry Mc raconte comment le suremploi est en passe de faire de lui un millionnaire

Suremploi des télétravailleurs : moyen de contourner un système capitaliste ? Vol ?

Bryan Roque a perdu son emploi d'ingénieur logiciel chez Amazon. Une partie de lui était soulagée. Il avait travaillé très dur pendant des mois et se sentait complètement épuisé. Mais le moment était mal choisi : L'entreprise le plongeait dans le pire marché de l'emploi.Roque a appelé ses parents pour leur annoncer la mauvaise nouvelle, puis il a emballé ses affaires et est retourné vivre chez eux. Il a fini par trouver un nouvel emploi, un poste chez IBM qui était entièrement à distance, mais une anxiété sous-jacente est restée en lui : « J'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle. Je n'aimais pas être soumis aux caprices d'une entreprise qui décidait si j'étais employé ou non. »Alors, moins d'un an après avoir commencé à travailler chez IBM, lorsqu'un recruteur de Meta lui a téléphoné, Roque a eu une idée. La chose normale aurait été de quitter son ancien emploi et d'accepter le nouveau poste, qui était également entièrement à distance. Et s'il conservait son ancien emploi et acceptait secrètement le nouveau ? Tout ce qu'il avait à faire, c'était de doubler IBM, et il pourrait doubler ses revenus et sa sécurité d'emploi.Suite à l'offre de Meta il a recu une de Tinder, et après avoir négocié les deux pour obtenir un meilleur salaire, il a accepté les deux emplois tout en conservant son poste chez IBM. Quinze mois plus tôt, il était au chômage. Désormais, il est triple employé et en passe de gagner un salaire combiné de plus de 820 000 dollars par an.Mon voyage a commencé lorsque j'ai décidé d'apprendre à coder comme ma résolution de nouvelle année en 2019. Au moment où la pandémie est arrivée, je me suis retrouvé à travailler en personne en tant que développeur front-end. Avec la restriction covid en place, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à travailler à domicile. Depuis quelques mois après le début de covid, je gère plusieurs emplois à distance en même temps. Vous vous demandez peut-être comment je peux commencer à travailler à distance. À un moment donné, je l'étais aussi et j'ai parcouru internet pour trouver des histoires afin de trouver de l'inspiration. Dans ce post, je vais raconter mon histoire et comment je me suis lancé dans le suremploi.J'ai commencé à apprendre à coder en 2019 comme ma résolution de nouvelle année. À l'époque, je travaillais dans une usine, où je fabriquais des pièces en plastique du jour au lendemain. J'ai appris principalement en suivant des tutoriels en ligne sur FreeCodeCamp et des vidéos YouTube. Le fait de travailler de nuit me laissait du temps pour l'auto-apprentissage sans interruption pendant les heures de travail normales. Après environ sept mois d'auto-apprentissage, j'ai décroché mon premier emploi en tant que développeur frontal travaillant avec HTML et CSS.Travailler en tant que développeur était amusant et j'ai rapidement appris beaucoup plus que lorsque je n'étais qu'autodidacte. Je travaillais dans une société de conseil spécialisée dans la création de sites Web pour les petites entreprises. Nous étions basés en ville et avions un grand bureau ouvert, ce qui signifie que beaucoup de personnes étaient entassées dans un seul bâtiment. Il n'est pas surprenant que lorsque le projet covid a été lancé, nous ayons tous été renvoyés à la maison et y syons restés pendant un long moment.Ce n'était certainement pas le travail de mes rêves, mais il était bien payé, il y avait des projets intéressants sur lesquels travailler et mes collègues étaient formidables. Après avoir commencé à travailler à domicile, je suis rapidement tombé amoureux de ma nouvelle liberté. Je pouvais étudier et jouer à des jeux vidéo pendant mon temps libre et travailler en sous-vêtements, la vie était géniale. Environ un mois après avoir commencé à travailler à distance, je savais que je ne retournerais jamais au bureau.Après quelques mois de travail à domicile, je parcourais Reddit et j'ai vu un article sur un ingénieur qui avait sept emplois en même temps ! Si je me souviens bien, le gars gagnait près d'un million par an et travaillait à peine plus de 20 heures par semaine.J'ai décidé de voir si je pouvais au moins essayer d'avoir deux emplois puisque j'avais tellement de temps libre de toute façon. J'avais l'habitude de travailler 40 heures dans un bureau, je suis sûr que je peux travailler 40 heures à la maison pour deux emplois différents. Après quelques mois d'entretiens incessants, j'ai décroché mon deuxième emploi. Ce travail s'est avéré être un complément parfait à mon premier emploi puisqu'il était décalé d'un fuseau horaire et ne comportait pratiquement pas de réunions. Il s'agissait également d'une technologie différente de celle que j'utilisais dans mes premiers emplois, ce qui me permettait d'apprendre deux fois plus qu'avec un seul emploi.J'ai eu deux emplois pendant environ un an et demi maintenant. Je suis passé de 40 000 $ en 2019 avec mon premier emploi frontal à 440 000 $ à la fin de cette année. J'ai essayé deux fois de trouver un troisième emploi. La première fois, je n'ai tenu qu'une semaine parce que le travail n'était tout simplement pas compatible avec le style de vie du suremploi. Lors de ma deuxième tentative, le travail était difficile, mais j'ai persévéré et j'ai terminé le contrat de trois mois. J'ai l'intention de continuer à alterner entre les troisièmes emplois chaque fois que je reçois des offres pour augmenter un peu plus mes revenus.Le fait de me prouver que je suis capable d'occuper plusieurs emplois en même temps m'a énormément aidé à développer mes compétences, mon réseau et mon CV. Aujourd'hui, je n'ai pas de dettes et je gagne suffisamment d'argent pour ne pas avoir à m'inquiéter d'un changement de carrière risqué ou peu judicieux sur le plan financier. Mon syndrome de l'imposteur a disparu, ma confiance en moi pour fixer des limites au travail a atteint des sommets et je ne m'inquiète plus de me surpasser pour mon travail, car je sais que j'en ai deux autres sur lesquels m'appuyer.Et voilà, c'est l'histoire de mon entrée dans cet univers du suremploi. Je ne me suis jamais imaginé devenir millionnaire grâce à un emploi, mais je suis en train de le faire et je ne suis plus qu'à deux ans d'atteindre cet objectif. Je dois dire que la route a été longue pour en arriver là, et j'ai certainement fait quelques erreurs en cours de route. Mais une chose est certaine : je suis heureuse de ma décision de cumuler plusieurs emplois, car non seulement j'ai l'impression que cela me permet de passer plus de temps avec ma famille et mes amis, mais aussi parce que cela me donne la liberté de poursuivre d'autres passions dans la vie. C'est aussi une bonne chose pour mon portefeuille ! J'espère que vous trouverez de l'inspiration dans ce post et que vous ferez votre propre parcours de suremployé.Davis Bell, PDG de Canopy, a donné sa position sur la question suite au licenciement par son entreprise de deux ingénieurs. Ces derniers suivaient la nouvelle tendance consistant à décrocher un deuxième emploi à temps plein tout en mentant à ce sujet aux deux employeurs :« Chaque fois que je lis des articles dans les médias sur des gens qui font cela, je suis généralement surpris qu'ils ne fassent pas une plus grande attention aux problèmes moraux fondamentaux en jeu : disposer de deux emplois à temps plein, c'est voler, et cela implique également une grande affaire de mensonge et de tromperie.Je suppose que certaines personnes pensent que voler des entreprises est moins mal que voler des individus. En réalité, les entreprises appartiennent à des personnes - soit directement, dans le cas de nos employés, soit indirectement, par les fonds de retraite qui sont investis dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement et des fonds d'investissement qui possèdent des entreprises. Vous volez ceux qui dépendent de vous pour faire le travail et dont la carrière repose sur le succès des entreprises pour lesquelles ils travaillent.Et enfin, vous volez très probablement un emploi à quelqu'un qui le veut et en a besoin. Donc pour moi, ce n'est pas une nouvelle tendance sociale amusante. C'est une nouvelle forme de vol et de tromperie, et non quelque chose auquel une personne éthique et honnête participerait. »Sa sortie vient en opposition avec des avis de tiers qui estiment que ce cumul d’emplois est un excellent moyen pour contourner un système capitaliste qui exploite les travailleurs.L’actuel tableau fait de cumul d’emplois pour les télétravailleurs est susceptible de renforcer une tendance établie par de multiples sondages : les employeurs multiplient désormais les appels de retour au bureau. Plus de 60 % d’un échantillon de 3500 managers d’entreprises américaines envisageait d’obliger leurs employés en télétravail en raison de la pandémie à retourner au bureau en 2022. 77 % du même lot entendaient employer les moyens forts (licenciements, réduction de salaire, etc.) pour atteindre cet objectif, d’après ce qui ressortait des résultats d’un sondage de GoodHire parus au deuxième trimestre de l’année en cours. Les employeurs sont en train d’appuyer sur un nouveau levier qui devrait accélérer l’atteinte de leurs objectifs de retour des employés au bureau : diminuer les offres d’emplois avec des options de travail à distance.Source : BarryMcQuel regard portez-vous sur le « suremploi » ? Êtes-vous pour ou contre ? Dans quelle mesure ?La filière du développement de logiciels devrait-elle s’ouvrir à cette pratique ?Partagez-vous l'avis selon lequel une personne honnête ne devrait pas se lancer dans une telle pratique ?Le blog de Barry Mc est-il crédible ? ou alors est ce qu'il s'agit plutôt d'une sorte de farce ou de parodie ?