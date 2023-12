Broadcom a annoncé près de 2 000 suppressions d'emplois chez VMware, une semaine seulement après avoir racheté le géant du Cloud Computing dans le cadre d'une transaction de 69 milliards de dollars. Les licenciements ont été confirmés après l'approbation du rachat par la Chine, quelques jours après que le PDG de Broadcom, Hock Tan, a payé 40 000 dollars pour dîner avec le président Xi Jinping à San Francisco. Au total, 1 267 emplois devraient être supprimés dans les bureaux de VMware dans la Silicon Valley et environ 600 autres le seront sur les sites de Washington, du Colorado et de Géorgie.Broadcom, l'une des plus grandes entreprises américaines de semi-conducteurs, a annoncé le rachat de VMware en mai 2022. L'opération a fait l'objet d'un examen réglementaire dans le monde entier, les autorités craignant qu'elle ne limite la concurrence dans le secteur. Le régulateur anti-monopole chinois a été le dernier à approuver l'opération, une décision annoncée quelques jours seulement après que TM. Tan a rencontré M. Xi lors d'un dîner avec des chefs d'entreprise américains à San Francisco. Il s'agit de l'acte final du lobbying intensif exercé par Broadcom auprès des autorités chinoises pour obtenir l'approbation de l'opération.En début de semaine, Jill Turner, vice-présidente des ressources humaines de Broadcom, a indiqué par courrier électronique au personnel de l'entreprise que 1 267 emplois devraient être supprimés dans les bureaux de VMware dans la Silicon Valley. "", précise le courriel. Cette action planifiée devrait être permanente. Les employés concernés n'ont pas le droit de déplacer ou de supplanter un autre employé, et ils ne seront pas rappelés au travail.Le personnel concerné de VMware a été informé : "".M. Xi a dîné avec M. Tan et d'autres dirigeants d'entreprise, dont Tim Cook, PDG d'Apple, et Larry Fink, directeur de BlackRock, lors de la visite du président chinois aux États-Unis à la mi-novembre. M. Xi a rencontré le président Joe Biden lors d'une visite visant à apaiser les tensions avec les États-Unis et à attirer les investissements étrangers en Chine. À l'issue du dîner, la Chine a également autorisé Mastercard à émettre des cartes de crédit libellées en yuans dans le pays, après des années d'attente.L'acquisition de VMware par Broadcom a été annoncée le 22 novembre, M. Tan a écrit : "".En octobre, des fonctionnaires de l'autorité chinoise de régulation antitrust, l'Administration d'État pour la régulation des marchés, ont indiqué à Broadcom qu'ils étaient prêts à approuver l'opération, qui avait déjà été retardée à trois reprises. M. Tan a également rencontré récemment le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, lors de la visite de ce dernier à Washington à la fin du mois d'octobre. Au cours de leur entretien, M. Tan a évoqué l'accord Broadcom-VMware et M. Wang aurait répondu que Pékin continuait d'accueillir favorablement les investissements étrangers.Eric Zheng, président de la Chambre de commerce américaine à Shanghai, a décrit les autorisations accordées à Mastercard et Broadcom comme des cas isolés de réussite. "", a déclaré M. Zheng. Les entreprises étrangères souhaitent que ces événements ne soient pas politisés.Certains dirigeants d'entreprise préviennent que les accords conclus avec Broadcom et Mastercard ne devraient pas ouvrir la voie à d'autres investissements en Chine. Un sondage publié jeudi par le Conference Board, un groupe de réflexion basé à New York, montre que les PDG des multinationales sont de moins en moins confiants à l'égard du pays. Les entreprises américaines sont confrontées à plusieurs défis, notamment des lois ambiguës sur la localisation des données, des raids sur les sociétés de conseil et de diligence raisonnable étrangères, et des interdictions de sortie pour les cadres.James Zimmerman, associé chez Perkins Coie LLP, qui conseille les entreprises étrangères sur les questions d'entreprise et de réglementation en Chine, décrit la Chine comme "". "", a-t-il ajouté.Source : BroadcomQuel est votre avis sur cette acquisition ?Selon vous, quelles en seront les conséquences sur la relation États-Unis - Chine ?