Les principaux atouts du Danemark pour les travailleurs à distance sont la qualité de l’Internet, l’inclusion sociale et les soins de santé. Aux Pays-Bas, la stabilité économique est un autre avantage pour le travail à distance. Cela est dû en grande partie à l’attrait de ce pays en tant que destination touristique et à l’usage répandu de l’anglais. L’Allemagne offre un bon équilibre entre le coût de la vie et la qualité de vie, avec le service Internet le plus abordable au monde, selon l’Indice mondial du travail à distance 2023.La Slovaquie arrive en tête du top 10 des meilleurs pays pour le travail à distance par critère. Les auteurs de l’étude indiquent que les pays européens représentent la majeure partie des 50 % les plus performants de l’indice mondial du travail à distance. Les pays d’Europe du Nord sont en tête de l’Indice mondial du travail à distance 2023. Les 10 premiers pays de l’indice sont : Le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, le Portugal, l’Estonie, la Lituanie, l’Irlande et la Slovaquie. En mars, une étude de Microstartups, a classé la France sixième dans la liste des pays qui comptent le plus de travailleurs à distance.Le Danemark est le meilleur pays au monde pour les travailleurs à distance, selon l'indice mondial du travail à distance 2023 établi par NordLayer. Malgré un coût de la vie élevé et un internet onéreux, ce petit pays d'Europe du Nord a obtenu d'excellentes notes dans des domaines tels que l'intégration sociale, la qualité de l'Internet, la sécurité sociale, l'administration en ligne et les soins de santé.Les Pays-Bas et l'Allemagne ont également obtenu d'excellents résultats, se classant respectivement à la deuxième et à la troisième place. La corrélation entre les dimensions de la cybersécurité et de la sécurité sociale, telle qu'elle ressort du classement, établit sans équivoque qu'il s'agit des principaux facteurs prédictifs d'une expérience exceptionnelle de travail à distance. L'Allemagne est particulièrement appréciée pour ses mesures juridiques en matière de cybersécurité, et se classe au premier rang mondial pour cet indicateur.Comme le montre le graphique suivant, les pays européens ont obtenu de bons résultats cette année dans le classement GRWI, en occupant les dix premières places. Le Canada est le premier pays non européen à s'écarter de la tendance, en se plaçant à la 14e place, suivi par les États-Unis à la 16e place.NordLayer note que les pays les mieux classés ont tendance à être plus chers à vivre, le Portugal se distinguant par le « meilleur rapport qualité-prix » grâce à sa position élevée sur la liste (6rang) et à son coût de la vie simultanément bas (56rang). Cette situation a posé des problèmes aux habitants du pays, car l'afflux d'expatriés a fait grimper les prix au niveau local, en particulier en ce qui concerne le logement.Plusieurs pays d'Asie se distinguent par leur avance dans la catégorie des infrastructures numériques et physiques : Singapour, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis. Par ailleurs, le Japon (10) et la Corée du Sud (12) obtiennent également de bons résultats en matière de sécurité sociale. Les analystes ont utilisé les données du premier semestre de l'année pour classer 108 pays en fonction de leur niveau de cybersécurité, de sécurité économique, d'infrastructure numérique et physique et de sécurité sociale.Les pays les mieux classés dans l’indice GRWI global ont tendance à être plus chers à vivre. Cependant, le Portugal est une exception à cette tendance. Il se classe 6ème au classement général et 56ème pour le coût de la vie, ce qui en fait le pays offrant le meilleur rapport qualité-prix parmi les 10 premiers pays.Le Maroc est en tête des pays africains, à la 48e place, et se distingue particulièrement en termes de cybersécurité et de coût de la vie abordable. Malgré son retard en matière d'infrastructures numériques et physiques, son attrait pour les touristes et son faible coût de la vie en font une option attrayante.Le nombre de personnes travaillant à domicile a considérablement augmenté au cours de la récente pandémie mondiale, et cette tendance est désormais considérée comme établie. 40 % des travailleurs français n'avaient jamais travaillé à distance avant la crise COVID-19. En outre, ce chiffre constitue un point de référence essentiel pour comparer la culture du travail à distance en France à celle d'autres pays européens, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des tendances du travail à distance à l'échelle européenne.D'un point de vue organisationnel, il indique également l'ampleur des défis, des adaptations et des ressources qui ont pu être nécessaires pour préparer ces nouveaux venus à une vie professionnelle à domicile. Enfin, la nouveauté d'une telle proportion d'employés travaillant à distance souligne le potentiel de changements sociaux, psychologiques et infrastructurels significatifs au sein de l'environnement de travail français.Elle invite à explorer des aspects tels que l'impact du travail à distance sur la productivité, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la satisfaction au travail et le développement de l'infrastructure numérique, entre autres. Cet élément d'information est donc une pièce de puzzle essentielle pour comprendre la mosaïque plus large du paysage du travail à distance en Europe dans le sillage de la pandémie.Les statistiques de plus en plus nombreuses soulignent l'augmentation substantielle et l'acceptation du travail à distance dans toute l'Europe. De plus en plus d'entreprises s'adaptent à ce changement, reconnaissant la myriade d'avantages qu'il présente, tels que l'augmentation de la productivité, la réduction des frais généraux et l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.Une étude récente de Microstartups montre que les Pays-Bas sont le pays où le pourcentage de travailleurs à distance est le plus élevé (13,7 %). Les Néerlandais bénéficient d'un indice de bonheur élevé et de nombreux points d'accès Wi-Fi, ce qui leur permet de travailler de chez eux (ou de n'importe où, en fait) sans difficulté. La France est classée 6ème dans cette recherche. Mais en regardant de plus près les résultats obtenus à partir des données analysées, la raison en est beaucoup plus claire.La France est également classée cinquième pour le score de la Commission européenne en matière de transport (6), et sixième pour le pourcentage de personnes travaillant à distance (6,8 %). Deux facteurs empêchent la France d'être un lieu plus attrayant pour les nomades numériques. Un tiers des utilisateurs d'internet ont été affectés par des problèmes de sécurité en 2015, ce qui place la France au 17e rang du classement de la sécurité sur internet. Mais ce n'est pas aussi grave que le coût de la vie. Avec un score de 74,85, la France arrive en queue de peloton pour ce facteur, ce qui en fait le lieu de vie le plus cher d'Europe pour les travailleurs à distance.Le travail à distance, ou travail à domicile, peut offrir plusieurs avantages tant aux employés qu'aux employeurs. Pour les entreprises, il permet de réduire les coûts en éliminant les dépenses de bureau onéreuses tout en permettant de rester en contact en ligne. En outre, les chefs d'entreprise peuvent désormais employer des personnes compétentes à distance.Les employés bénéficient désormais d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui les rend plus productifs. Intrigués par l'augmentation du nombre de personnes qui aiment travailler en dehors du bureau, nous avons recherché les données pour savoir quels pays européens offrent le plus d'avantages aux travailleurs à distance et quels sont les pays qui comptent le plus de travailleurs à distance.Le travail à distance est de plus en plus populaire en France, avec une augmentation significative du nombre de travailleurs à distance ces dernières années. Bien que le travail à distance puisse offrir des avantages tels qu’une meilleure qualité de vie, une plus grande flexibilité et une réduction des coûts pour les employeurs, il peut également présenter des inconvénients tels que l’isolement social, la difficulté à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une diminution de la productivité.Une étude affirme que le télétravail n'a pas fait gagner beaucoup de temps aux employés , mais qu'ils travaillent simplement plus. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, ce temps gagné en supprimant les navettes entre le domicile et le bureau n'est pas dépensé dans les loisirs ou les activités de bien-être. Au lieu de cela, les travailleurs le dépensent d'une manière inattendue pour les PDG. En moyenne, 40 % du temps que les gens gagnent en travaillant à distance seraient consacrés à un travail supplémentaire, 34 % aux loisirs et 11 % aux soins.En travaillant à distance, les travailleurs français gagnent en moyenne 62 minutes par jour, parmi lesquelles environ 44 minutes seraient consacrées à un job secondaire, 26 minutes aux loisirs et quelque 14 minutes aux activités de soins. « Les travailleurs à distance consacrent 40 % de leur gain de temps à leur travail et environ 11 % aux activités de soins. Les personnes vivant avec des enfants allouent une plus grande partie de leur gain de temps aux activités de soins », indiquent les chercheurs. Compte tenu de ce chiffre de 40 %, les auteurs de l'étude ont conclu qu'« une grande partie des économies de temps revient finalement aux employeurs ».Il est important que les employeurs et les employés travaillent ensemble pour trouver un équilibre qui fonctionne pour tout le monde. Les employeurs doivent fournir des outils et des ressources adéquats pour permettre aux travailleurs à distance de travailler efficacement, tandis que les travailleurs à distance doivent être responsables et communiquer régulièrement avec leurs collègues et leur employeur.