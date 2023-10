Un défi pour les gouvernements et les communautés locales face à l’essor du nomadisme numérique

Buenos Aires, Argentina

Bangkok, Thailand

Mexico City, Mexico

Lisbon, Portugal

Canggu, Bali, Indonesia

Timisoara, Romania

Gran Canaria

Canary Islands Spain

Penang, Malaysia

Madeira, Portugal

Medellín, Colombia

Les risques et les bénéfices du travail à distance en horaires fractionnés

Les nomades numériques témoignent de leurs difficultés à s’adapter aux horaires de nuit

Statistiques sur le nombre croissant de travailleurs traditionnels devenant des nomades numériques

Le terme « nomade numérique » désigne les personnes qui ne travaillent plus dans un bureau conventionnel, mais qui décident librement du moment et du lieu de leur travail. Ils peuvent travailler n'importe où, du moment qu'ils ont leur ordinateur portable avec eux et qu'ils ont accès à une bonne connexion internet. Cela signifie que leur lieu de travail peut être un bureau partagé à Berlin, en Allemagne, pendant un mois, et qu'un mois plus tard, ils travailleront sur le même projet dans un café à Chiang Mai, en Thaïlande.Le phénomène du nomadisme numérique existe depuis le milieu des années 2000, mais il s’est fortement accéléré pendant la pandémie de Covid-19, quand de nombreux lieux de travail ont dû fermer. Libres de leur bureau, les travailleurs à distance ont choisi de se rendre dans des pays où les mesures de quarantaine étaient plutôt souples. Quand la pandémie de Covid-19 s'est calmée, beaucoup n'ont pas voulu rentrer chez eux et ont préféré voyager à travers le monde, facilités par les progrès des logiciels de télécommunication et le développement de l'internet à haut débit partout dans le monde.Les travailleurs à distance et les nomades numériques ont accumulé des heures bizarres dans des endroits comme Bali et Goa. Le passage brutal au travail à distance pendant la pandémie a fait basculer dans le domaine du possible ce qui n'était depuis longtemps qu'un fantasme futile pour beaucoup. Le passage brutal au travail à distance durant la pandémie a fait basculer dans le domaine du possible ce qui n’était depuis longtemps qu’un fantasme futile pour beaucoup.Si la question de savoir où vivent les nomades numériques peut sembler contradictoire, puisque les nomades sont par définition en transit, les sources universitaires et médiatiques indiquent des lieux spécifiques qui sont des terres de prédilection pour les nomades. Si l'imagination populaire du nomade numérique est celle d'une personne travaillant depuis un hamac sur une plage, des études ont montré que ce n'est pas tout à fait exact.Le journaliste Stephen Witt, spécialisé dans les récits de technologie dans les pays en développement, a publié le 23 mai un billet de blog intitulé « Quand les nomades numériques arrivent en ville ». Il y explique comment les travailleurs du secteur technologique qui peuvent travailler à distance depuis n’importe quel coin du globe ont fait de certaines villes leur terrain de jeu. Mais leur arrivée entraîne une hausse des prix et une gentrification qui nuisent aux habitants locaux. Stephen Witt illustre son propos avec l’exemple de Medellín, la capitale de la région montagneuse d’Antioquia en Colombie, où les nomades numériques jouissent de la vie, mais aussi où ils suscitent des tensions avec les Colombiens qui se sentent étrangers chez eux.Wang et al. (2018, p. 7) soulignent que la tendance aux lieux « exotiques » est souvent contrebalancée par le besoin d'infrastructures de travail telles que l'accès à l'internet à haut débit. Les nomades numériques ont donc tendance à graviter autour des centres urbains périphériques dans les pays ayant un attrait « exotique » ou touristique, et un coût de la vie inférieur à celui de leur propre pays d'origine ou d'emploi.Les pays les plus référencés et les plus étudiés sont le Cambodge, l'Indonésie (en particulier Bali), l'Inde et la Chine, la Thaïlande (Bangkok et Chiang Mai) et le Vietnam en Asie ; l'Argentine (Buenos Aires), la Colombie (Medellín) et le Mexique (Mexico) en Amérique latine ; l'Allemagne (Berlin), le Portugal et la Roumanie en Europe. En avril de cette année, les destinations les plus prisées sont les suivantes :Les nomades numériques, ces travailleurs du secteur technologique qui peuvent exercer leur activité à distance depuis n’importe où dans le monde, sont de plus en plus nombreux à s’installer dans des destinations prisées. Mais leur présence n’est pas toujours bien accueillie par les habitants locaux, qui subissent les effets de l’inflation et de la gentrification. Mexico, en Amérique latine, est le centre du boom des nomades. Grâce à l’assouplissement de la politique du Covid-19 en 2021, de nombreux influenceurs ont afflué vers la ville, attirés par la possibilité de rester au Mexique avec un visa de touriste pendant six mois maximum.En 2022, le nombre de permis de séjour temporaires accordés aux citoyens américains pour la ville de Mexico a augmenté de plus de 60 % par rapport à 2019, selon l’Institut national des migrations. Face à cette situation, certains gouvernements ont pris des mesures pour protéger leurs intérêts. Le Portugal, par exemple, a limité le nombre de licences pour les Airbnbs cinq mois après avoir lancé un visa pour les nomades numériques, afin de freiner la flambée des prix du logement. À Bali, l’une des destinations pionnières et les plus durables pour les nomades numériques, les politiciens locaux sont de plus en plus méfiants à l’égard des nomades.Les nomades numériques ne font que passer, mais ils changent durablement le visage des quartiers. Aujourd’hui, certaines rues de Medellín, comme celles de Mexico ou de Canggu, ressemblent à celles de Bushwick - où l’on entend plus l’anglais que la langue locale, et où l’on trouve des centres de coworking colorés et des restaurants branchés proposant une cuisine internationale. Plus il y a de nomades, plus ces endroits se ressemblent. Les bâtiments gardent leur aspect historique à l’extérieur, mais à l’intérieur, ils se transforment en un espace uniforme et impersonnel de hotdesking, avec des prises gratuites, du café bon marché et du Wi-Fi payant.Certains travailleurs à distance qui ont choisi des destinations lointaines adoptent des horaires fractionnés, en se connectant quelques heures le soir jusqu’à minuit, puis en faisant une pause sommeil, avant de reprendre leur travail pour un autre créneau. Et cela marche, dans une certaine mesure. Une infirmière de nuit pour le travail et l’accouchement raconte : « Je suis généralement en ligne avec mes collègues jusqu’à une heure ou deux heures du matin, puis je dors jusqu’à 10 heures environ avant de me réveiller et de rattraper ses courriels. Mais comme mon travail dépend des réunions, je dois parfois être disponible à tout moment. »Les ingénieurs en informatique gèrent mieux les décalages horaires. C’est parce que leur travail repose moins sur les réunions et plus sur le travail asynchrone, ce qui leur donne plus de flexibilité pour avancer à leur rythme. Tue Le, directeur général de Remote Year, estime qu’approximativement 15 % des participants au programme qui voyagent en Asie suivent les horaires stricts des États-Unis en dormant la nuit. Environ un autre tiers travaille selon des horaires flexibles, le soir ou tôt le matin, pour collaborer avec leurs collègues restés au pays.Ilene Rosen, professeur de médecine du sommeil à l’hôpital de l’université de Pennsylvanie, explique que le travail de nuit peut convenir à ceux qui arrivent à rester éveillés jusqu’au bout de la nuit. Mais pour beaucoup d’autres, ces horaires vont à l’encontre des rythmes circadiens naturels, ce qui rend difficile, voire impossible, de dormir suffisamment. Quiconque a déjà dû se lever tôt pour aller travailler après une mauvaise nuit de sommeil peut en témoigner : cela peut épuiser l’énergie, anéantir la concentration et altérer la régulation émotionnelle.In finé, faire régulièrement des nuits blanches n’est généralement pas une bonne idée pour une santé optimale, et encore moins pour des performances professionnelles de haut niveau. « La science, telle que nous l’avons comprise au cours des 20 dernières années, indique que même si cela peut être excitant, et même faisable pendant une courte période, ce n’est pas bon pour notre corps », a déclaré Rosen.Des études ont montré que les longues périodes de travail de nuit sont associées à des conséquences plus graves pour la santé, comme les maladies cardiaques et le cancer. Pourtant, certains voyageurs sont déterminés. Jessica Hilbrich, qui travaille à distance pour une société de conseil en informatique basée à Indianapolis, s’est engagée à travailler huit heures par nuit, sans faire de sieste, lorsqu’elle s’est rendue en Asie du Sud-Est au printemps dernier.Il y avait souvent quelques autres personnes dans l’espace de co-working lorsque Hilbrich commençait sa journée de travail le soir, mais l’endroit était généralement vide à minuit. Il est important pour elle que ses performances ne faiblissent pas, qu’elle travaille entièrement à distance depuis son domicile dans la banlieue de Chicago ou depuis un espace de co-working à l’autre bout du monde.L’une des stratégies mises au point par Hilbrich consiste à effectuer les tâches les plus exigeantes sur le plan cognitif, comme la réflexion approfondie et l’écriture, plus tôt dans la nuit, lorsqu’elle est le plus alerte. Une fois sa journée de travail terminée, elle se calme pour dormir un peu, puis fait de nombreuses siestes si nécessaire. « Ne laissez pas les gens vous faire honte en matière de sieste », dit-elleLes difficultés des nomades numériques à s’adapter au travail de nuit Le travail de nuit peut être éprouvant et ne pas convenir à tout le monde, même en suivant les bonnes pratiques. Après deux mois, Belen a vu son cycle de sommeil complètement perturbé. « Je dirais que je souffre - comme tout le monde que je connais ». Certaines personnes qu’elle a croisées en voyageant ont dû abandonner leur emploi.D’autres ont dû diminuer leurs heures de travail. Une personne qu’elle connaît a été renvoyée. Souvent, dit-elle, la réalité incontournable est que certaines personnes sont tout simplement moins disponibles - qu’elles le veuillent ou non. Si certains nomades numériques s’en sortent, d’autres, qui n’y arrivent pas, finissent par renoncer et rentrer chez eux.« J’ai rencontré beaucoup de gens qui disent que je ne ferais jamais ça et qui ne tentent même pas », raconte Carolina Zuniga, qui travaille à distance dans le domaine du marketing et qui retourne à Bali pour la troisième fois depuis sa maison au Costa Rica. Elle a rencontré d’autres personnes très motivées au début, mais qui rencontrent rapidement des problèmes. Leur voyage devient un enfer, ils sont trop fatigués pour sortir, faire ou voir quoi que ce soit. Jordan Carroll, coach de carrière, appelle cela le « voyage de l’enfer ».Il y a quelques années, il a essayé lors d’un voyage en Thaïlande et en Indonésie, en partant à minuit pour se rendre à moto dans un espace de co-working ouvert 24 heures sur 24. Certains soirs, il a essayé de couper son quart de travail en deux. D’autres nuits, il a essayé de tenir jusqu’au bout. Aucun des deux n’a marché. « Pour moi, c’était un choc », dit-il. « L’horloge interne était tellement décalée. Je ne pouvais pas vraiment fonctionner. Même si j’allais voir des amis, j’étais toujours fatigué. Je n’arrivais pas à être moi-même ».Toutes ces préoccupations sont au cœur des préoccupations de Zuniga. Elle vient d’avoir 30 ans et affirme que le manque de sommeil fait plus de dégâts aujourd’hui que lorsqu’elle voyageait au début de la vingtaine. « Je suis plus inquiète cette fois-ci, mais je suis curieuse de voir comment cela va se passer », a-t-elle déclaré. Pour ceux qui sont toujours déterminés à tenter leur chance, Rosen, de l’université de Pennsylvanie, conseille de rester le plus régulier possible, même le week-end.Les nomades numériques ont indéniablement le vent en poupe. Selon une étude de MBO Partners, le nombre de nomades numériques ne cesse d'augmenter. Dans le cas des États-Unis, la plus forte augmentation a été constatée en 2020, avec 10,9 millions de nomades numériques, contre 7,3 millions en 2019, soit une hausse considérable de 49 %. En 2021, le nombre de nomades numériques a connu une augmentation de 42 % par rapport à 2020, avec 15,5 millions d'Américains s'identifiant comme nomades numériques.Bien que l'augmentation n'ait pas été aussi spectaculaire qu'au cours des premières années de la pandémie, les chiffres ont continué à croître régulièrement en 2022, lorsque 16,9 millions d'Américains ont déclaré s'identifier comme des nomades numériques. Les données montrent que l'augmentation totale a atteint 131 % entre les années précédant la pandémie (2019) et 2022.De plus en plus de travailleurs traditionnels deviennent également des nomades numériques. L'étude de MBO Partners’ research montre une tendance intéressante chez les travailleurs traditionnels qui ont rejoint la tribu des nomades numériques en raison de la pandémie. En effet, en 2022, 66 % des nomades numériques auront un emploi traditionnel (employé à temps plein par une entreprise), alors que seuls 44 % des nomades numériques occupaient un emploi traditionnel en 2019.Une autre étude menée par SafetyWing révèle des données similaires. Interrogés sur la principale raison qui les a poussés à devenir des nomades numériques, 74,5 % d'entre eux ont déclaré que la pandémie avait eu le plus grand impact sur leur décision de franchir le pas.Le nombre de travailleurs indépendants (entrepreneurs indépendants, freelances, etc.) a également augmenté en 2021, mais seulement de 5 %. Ce n'est pas nécessairement une surprise, comme le suggère le rapport MBO. L'impact de la pandémie sur ce groupe n'a pas été plus important, car les travailleurs indépendants n'étaient pas limités à un seul espace physique auparavant, de sorte que la pandémie n'a pas nécessairement créé une différence significative dans leur mode de vie.Sources : MBO Partners’ research, Bloomberg, Canada Excellence Research chair Quels sont les avantages et les inconvénients du nomadisme numérique pour les travailleurs à distance et pour les pays d’accueil ?Quels sont selon vous, les impacts du nomadisme numérique sur la diversité culturelle, le développement local et l’environnement ?Quels peuvent être les risques du nomadisme numérique pour la santé physique et mentale des travailleurs à distance ?Quels sont les défis du nomadisme numérique pour l’éducation, la fiscalité et la sécurité sociale des travailleurs à distance ?