Chers membres de l'équipe GitLab,J'ai pris la décision de réduire la taille de notre équipe de 7%.Cette décision a été très difficile à prendre, et je comprends que cela puisse être inattendu pour certains d'entre vous. J'aimerais vous expliquer comment nous sommes arrivés à ce résultat.L'environnement macroéconomique actuel est difficile et, par conséquent, les entreprises continuent de dépenser, mais elles adoptent une approche plus conservatrice en matière d'investissements logiciels et prennent plus de temps pour prendre leurs décisions d'achat.J'avais espéré que la redéfinition de nos priorités en matière de dépenses serait suffisante pour résister au ralentissement économique mondial croissant. Malheureusement, nous devons prendre d'autres mesures et adapter notre rythme de dépenses à notre engagement en faveur d'une croissance responsable.Nous sommes tristes de dire au revoir aux membres talentueux de l'équipe qui ont joué un rôle essentiel dans le parcours de GitLab à ce jour, et je leur suis reconnaissant pour leurs importantes contributions. Je suis désolé de les voir quitter l'entreprise en raison de cette décision.Toutes les personnes qui partent ont reçu une invitation à une réunion avec un responsable qui leur fournira des informations supplémentaires. Nous nous engageons à vous aider à traverser cette période difficile de la manière suivante :Rémunération pendant une période de transition : Maintien de la rémunération des membres de l'équipe qui partent pendant la période de transition, qui peut varier selon les régions.Indemnité de départ : Un versement unique égal à quatre mois de salaire de base, et les paiements seront effectués selon les processus et les délais locaux.Actions : Nous accélérons l'acquisition des droits jusqu'au 2023-03-15 et supprimons la falaise d'acquisition des droits pour les membres de l'équipe qui ont reçu des actions et qui sont avec nous depuis moins de six mois.Soins de santé : En fonction de l'emplacement et des options d'avantages sociaux choisies précédemment par les membres de l'équipe, les primes de soins de santé seront couvertes jusqu'à six mois, dans la mesure du possible. Modern Health pour le soutien en matière de santé mentale sera maintenu pour tous les membres de l'équipe pendant six mois.Matériel informatique : Les membres de l'équipe peuvent conserver leur matériel informatique et leur équipement de bureau à domicile, sous réserve de nos protocoles de sécurité.Soutien professionnel : Nous fournirons des services d'outplacement avec un fournisseur tiers, y compris le coaching, l'élaboration et l'orientation de CV, et le soutien à la recherche d'emploi.Nous savons que cela peut être une expérience déstabilisante pour les membres de l'équipe qui restent. Il peut être difficile de voir partir des membres appréciés de l'équipe, et nous organiserons une série de "Ask Me Anythings" (AMA) pour répondre à vos questions.Sid