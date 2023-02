Avec le ralentissement de la croissance économique, les entreprises technologiques ont choisi la réduction des effectifs comme un moyen de réduire les coûts. Google, par exemple, prévoirait de supprimer jusqu'à 12 000 emplois. Jusqu'ici, des milliers de développeurs de logiciels, consultants financiers, responsables des ressources humaines et bien d'autres professionnels ont été licenciés sans que ce soit de leur faute. Cependant, plusieurs sources rapportent que la façon dont les licenciements se déroulent laisse parfois à désirer, parfois sans aucun préavis. Dans le cas de Justin Moore, il aurait reçu un courriel automatisé l'informant de la nouvelle.Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise, Justin a affirmé dans un message sur sa page LinkedIn qu'il a été dévasté par la façon dont Google l'a licencié. Robotique, automatisée et sans interaction humaine. « Après plus de 16 ans et demi chez Google, il semble que j'aie été licencié à travers une désactivation automatique de mon compte à 3h du matin et que je fasse partie des 12 000 chanceux. Je n'ai pas d'autres informations, car je n'ai reçu aucune des autres communications que le site Web passe-partout "vous avez été licencié" (auquel je n'ai plus accès) m'a annoncées », a écrit Justin. Cela suggère que des milliers d'autres ont eu droit au même traitement.Revenant sur son passage chez Google, Justin a déclaré qu'il avait passé 16 merveilleuses années au sein de l'entreprise et qu'il avait apprécié le travail que lui et ses équipes avaient accompli pendant ces années. « J'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes formidables et d'aider un grand nombre de nos utilisateurs dans le monde entier dans le domaine de l'éducation civique et des élections. J'ai eu une chance inouïe », écrit-il. En outre, parlant d'expérience personnelle, Justin a déclaré que les grandes entreprises considèrent leurs employés comme un objet (ou un chiffre sur le bilan) qu'elles peuvent utiliser comme elles veulent et jeter après.« Cela montre également que le travail n'est pas votre vie et que les employeurs - surtout les grandes entreprises sans visage comme Google - vous considèrent à 100 % comme jetable. Vivez votre vie, pas votre travail », conseille Justin. Il a commencé sa carrière chez Google en 2006 en tant qu'ingénieur logiciel senior. Et son profil LinkedIn indique qu'en 2019, il a été promu au poste de responsable de l'ingénierie logicielle. Pendant ce temps, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu'il était "profondément désolé" d'avoir réduit les effectifs d'environ 12 000 employés, et qu'il prenait "l'entière responsabilité des décisions qui ont conduit l'entreprise ici".« Perdre son emploi, ça craint et c'est dur. Cependant, c'est encore pire quand on perd soudainement sa communauté de travail. Des collègues que vous avez appris à connaître au fil des années de collaboration. Ne pas pouvoir contacter les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de travailler étroitement est déprimant. Dans une situation difficile comme celle-ci, il est important de pouvoir compatir avec d'autres personnes », a écrit un critique. En outre, d'autres considèrent qu'un système de licenciement automatisé est "l'un des côtés sombres de la technologie" : « c'est une horreur ! On ne vous a même pas donné la chance de dire au revoir ».Toutefois, l'on estime que ce mode de licenciement pourrait devenir banal dans très peu de temps. L'essor du travail à distance signifie que le licenciement par courrier électronique pourrait devenir la norme. Selon les experts, si les entreprises peuvent éviter les conversations difficiles en face à face, elles le feront. « La pire utilisation de l'automatisation est cette monstruosité irréfléchie et insensible », a déclaré un critique. Sur un autre angle, il affirme que le traitement qui a été réservé à Justin après qu'il a passé 16 années passées chez Google devrait apprendre une leçon aux travailleurs, notamment la suite : « une longue ancienneté ne signifie rien ».« Les entreprises ne se soucient plus de la loyauté. Et vous ne devriez pas non plus. Ne vous sentez pas redevable à votre employeur. Si vous êtes remplaçable à 100 %, lui aussi l'est. Cela signifie que vous pouvez changer d'emploi, trouver des endroits qui paient mieux, optimiser votre carrière. Prenez soin de vous, car personne d'autre ne le fait », a-t-il écrit. Rien qu'en janvier, 50 000 travailleurs de la technologie auraient perdu leur emploi, dans différentes entreprises. Tout comme Justin, ils auraient tous reçu des courriels envoyés par un système automatisé. Certaines de ces entreprises ont mieux géré les licenciements que d'autres.Plus de 100 entreprises auraient procédé à des licenciements le mois dernier. Parmi elles, certaines des plus grandes entreprises du secteur ont procédé à des coupes sombres : Google (~12 000), Microsoft (~10 000), Salesforce (~8 000) et Amazon (~8 000). L'industrie technologique a connu un nombre record de licenciements en novembre 2022, mais janvier 2023 a établi un nouveau record d'employés licenciés dans le secteur. La tendance générale est un ralentissement ou un gel total des embauches et des financements dans le secteur des technologies au cours des 12 derniers mois. Presque toutes les entreprises procèdent à des coupes.« La leçon à tirer ici est de protéger vos propres intérêts. Votre entreprise ne se soucie pas de vous. Pas à un haut niveau. Faites preuve de résilience dans vos finances, votre réseau et votre vie. Malheureusement, dans notre monde hautement compétitif, les entreprises protégeront toujours leurs résultats. Elles ne se soucient pas tellement de protéger leurs employés. Plus vite vous apprendrez cette leçon, mieux vous vous porterez », a écrit un critique.Source : Post LinkedIn de Justin Moore Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des licenciements par courriels automatisés ?Selon vous, est-ce une bonne ou mauvaise pratique ? Pourquoi ?Quels impacts ce type de licenciement pourrait avoir sur les employés ?Cela traduit-il un manque de considération de la part des employeurs ?