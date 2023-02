Ce n'est un secret pour personne que les entreprises font tout leur possible pour réduire leurs coûts de main-d'œuvre. Le nouveau document de recherche révèle que les entreprises économisent au total 4 milliards de dollars par an en paiements d'heures supplémentaires simplement en faisant preuve de créativité avec les titres. Pour les employés, cependant, ces titres gonflés se traduisent par un salaire inférieur de 13 % à celui qu'ils pourraient obtenir autrement.« Si vous comptez sur une main-d'œuvre bon marché - vous êtes une entreprise à forte intensité de main-d'œuvre et vous pouvez vous en tirer - cela devient un outil que vous pouvez utiliser pour réduire vos coûts », a déclaré Umit Gurun, professeur de comptabilité et de finance à l'Université du Texas à Dallas et l'un des auteurs du rapport. L'évitement des heures supplémentaires est plus prononcé lorsque les entreprises ont un pouvoir de négociation plus fort et que les employés ont des droits plus faibles. De plus, elle est plus prononcée pour les entreprises ayant des contraintes financières.« Nous trouvons des résultats plus forts pour les professions dans les industries à bas salaires qui sont pénalisées plus souvent pour les violations des heures supplémentaires. Nos résultats suggèrent une large utilisation de l'évitement des heures supplémentaires en donnant aux employés de faux titres de "manager". Aujourd'hui, les salaires évités sont substantiels - nous estimons que les entreprises évitent environ 13,5 % de dépenses en heures supplémentaires pour chaque "manager" stratégique embauché au cours de notre période d'échantillonnage », déclarent les chercheurs.Au sein des organisations, les rôles de direction sont traditionnellement considérés comme englobant des responsabilités accrues et un champ de supervision. Par exemple, les managers sont souvent responsables des budgets et des calendriers, déterminant ainsi la charge de travail et le salaire des autres. En outre, ils font souvent passer des entretiens aux employés potentiels et prennent des décisions concernant les promotions et les licenciements, contribuant ainsi à façonner la qualité du personnel de l'entreprise dans son ensemble.En fonction de cette responsabilité accrue, les cadres reçoivent souvent des salaires plus élevés, d'autres formes de rémunération (par exemple, des primes) et des avantages indirects. Même les gouvernements reconnaissent les « managers » comme une classe unique et spéciale. Le gouvernement fédéral des États-Unis est allé plus loin en établissant une loi, le Fair Labor Standards (FLSA), pour distinguer un manager d'un employé régulier afin de décider qui a droit au paiement des heures supplémentaires.Gurun et son coauteur, N. Bugra Ozel, ont eu l'idée de cette étude alors qu'ils traversaient un aéroport et qu'ils ont entendu deux employés parler d'un vol retardé. L'un d'eux a dit : « Je ne me plains pas parce que je fais des heures supplémentaires ». L'autre était un manager, donc « il ne se plaignait pas, se souvient Gurun. Mais ils faisaient exactement le même travail. »Après cette discussion, les chercheurs ont commencé à remarquer des dizaines d'exemples dans l'actualité : des travailleurs ont intenté des procès contre certains des plus grands employeurs des États-Unis, dont Bank of America, Family Dollar, JPMorgan Chase, Starbucks et UPS. Les entreprises sont poursuivies pour vol de salaire plus que pour presque n'importe quoi d'autre, à l'exception des violations de la sécurité et de la santé au travail.Dans le cas de Family Dollar, l’entreprise a été accusée d’avoir donné à un nombre disproportionné d'employés des titres de direction tels que « directeurs de magasin ». Alors que ces employés exerçaient occasionnellement des fonctions de direction, ils passaient essentiellement de 60 à 90 heures par semaine à effectuer des travaux manuels que « l'approvisionnement des rayons, le fonctionnement des caisses enregistreuses, décharger les camions et nettoyer les parkings, les sols et les salles de bain », selon un recours collectif déposé en 2008. Les plaignants ont également affirmé que « les directeurs de magasin ne passaient que cinq à dix heures de leur temps à gérer quoi que ce soit ».Dans cette affaire, le tribunal a jugé que les intitulés des postes de ces employés ne décrivaient pas exactement leurs tâches quotidiennes et a accordé à 1 424 employés 35 millions de dollars en rémunération d'heures supplémentaires non payées en raison de la falsification des titres de postes.De telles poursuites ne sont pas rares. En fait, les violations liées au paiement de salaire figurent parmi les principales violations commises par les entreprises après les violations de la sécurité au travail, comme le montre la figure ci-dessous. D'après les sources gouvernementales, entre 2010 et 2021, environ 73 % des infractions sur paiement de salaire qui ont donné lieu à des amendes ou à des arriérés de salaire contenaient des accusations liées aux heures supplémentaires, et les arriérés de salaire dus pour les heures supplémentaires représentaient plus de 80 % du total des arriérés de salaire et des amendes.Il est peut-être encore plus frappant de constater que les violations liées aux heures supplémentaires dépassent les violations liées à l'environnement et à la discrimination en matière d'emploi (combinées) - étant presque deux fois plus répandues. Ces poursuites pour violation des heures supplémentaires sont également très répandues dans tous les secteurs d'activité, dans tous les lieux et à toutes les époques.Selon les chercheurs de l'université du Texas et de la Harvard Business School, il y a une augmentation systématique, robuste et marquée de l'utilisation par les entreprises des titres de cadre autour des seuils réglementaires qui leur permet d'éviter de payer les heures supplémentaires.En particulier, ils ont constaté une augmentation de 485 % de l'utilisation des titres de cadre pour les employés salariés juste au-dessus du seuil de salaire fixé dans les lois sur les normes du travail. À titre d’illustration, le seuil salarial fixé par le Federal Labor Standards Act (455 dollars/semaine), ce qui permet aux entreprises d'éviter de payer des heures supplémentaires à ces travailleurs.En outre, beaucoup de ces titres de "manager" semblent douteux. Voici quelques-uns de ces titres de direction non conventionnels, selon les chercheurs : responsable de chariot de nourriture, coordinateur de la lecture des prix, responsable du shampoing des tapis, installateur principal de portes de douche, directeur des premières impressions et responsable du toilettage.Il est à noter qu’aux États-Unis, cette tendance n'a pas été observée dans les États qui ont fixé un seuil salarial différent pour les heures supplémentaires, ni pour les postes de direction rémunérés à l'heure, ce qui renforce l'idée que les entreprises agissent ainsi de manière stratégique pour éviter de payer des heures supplémentaires. L'étude a également révélé que les titres de direction gonflés étaient plus courants dans les États et/ou pays où la législation du travail est plus faible, où le taux de syndicalisation est faible et où le taux de chômage est élevé.Ces tactiques juridiquement douteuses coexistent avec le phénomène de "l'inflation des titres" dans les emplois de cols blancs, dans lequel les employeurs accordent parfois aux travailleurs salariés des titres de plus en plus élevés au lieu d'augmenter leur salaire. Courant dans les startups, ce phénomène a "explosé" pendant la pandémie, a déclaré l'année dernière à Bloomberg Shawn Cole, président de la société de recherche Cowen Partners.« Des carrières entières de titres de postes sont condensées en une décennie, des titres de dix ans sont condensés en cinq ans, si bien que de nouveaux titres ont dû être inventés », a-t-il déclaré au média. « Les entreprises ne peuvent offrir qu'une somme limitée d'argent ».Les travailleurs horaires savent bien que les titres fantaisistes peuvent être utilisés pour masquer une rémunération insuffisante - et les régulateurs aussi. Dès 1940, le ministère du Travail a averti que les entreprises sont susceptibles de jouer le système si elles sont autorisées à exempter des titres particuliers de leur plein salaire légal. « Les titres peuvent être obtenus à bon marché », écrivait un fonctionnaire. Il n'est pas difficile d'appeler un concierge « surintendant » ou « surintendant de l'entretien » si un résultat souhaitable pour l'employeur en découle.Mais les entreprises continuent la falsification stratégique des titres parce que, eh bien, cela paie. En 2019, une année où le ministère du Travail a obtenu 226 millions de dollars d'arriérés de salaire pour des travailleurs trompés, les entreprises ont économisé environ 18 fois ce montant en appelant "managers" des travailleurs de première ligne effectuant des tâches ordinaires, selon le document.« Le [retour sur investissement] incroyablement élevé de cette activité consistant à éviter de payer des heures supplémentaires pourrait expliquer pourquoi nous voyons des entreprises de tous les secteurs - de Staples à JPMorgan, à Facebook, à Walmart, à Verizon, à Avis, à Lowes - se livrer à cette activité jusqu'à aujourd'hui », indique le document.« Nous documentons des preuves répandues et systématiques que des entreprises exploitent la disposition du FLSA qui leur permet d'être exemptées de l'obligation de payer les heures supplémentaires si un employé a un "titre de cadre" et reçoit un salaire supérieur à un seuil précis », écrit les chercheurs. « Nos preuves indiquent que les entreprises utilisent stratégiquement les titres de poste pour exploiter les seuils réglementaires afin d'éviter de payer les heures supplémentaires. Nous constatons que cette utilisation stratégique des titres de postes est également fortement associée à l'utilisation de faux titres de cadres.En outre, nous constatons que la probabilité d'une utilisation stratégique des titres de direction augmente lorsque les entreprises ont un plus grand pouvoir de négociation. Cela est vrai même pour des emplois apparemment identiques (sauf qu'un employé est qualifié de "manager" alors qu'un autre est qualifié de "directeur").La probabilité d'une utilisation stratégique des titres de direction diminue lorsque les entreprises connaissent un relâchement des contraintes financières, sont confrontées à une concurrence sur le marché du travail ou lorsqu'elles sont confrontées à une main-d'œuvre plus qualifiée. De plus, l'utilisation stratégique des titres persiste à travers les industries, l'emplacement géographique, la taille de l'entreprise et le nombre d'employés.Source : NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH Les conclusions de cette étude sont-elles pertinentes ?Avez-vous connu une expérience pareille dans votre environnement professionnelle ?