un jeune employé de bureau sur cinq se sent jugé lorsqu'il rencontre des problèmes techniques, contre seulement 1 sur 25 de leurs homologues plus âgés

les jeunes sont 10 fois plus susceptibles de ressentir de la honte dans dans ces scénarios, par rapport à leurs collègues plus âgés

Avant de demander, cherchez sur Google

Debbie Irish, responsable des ressources humaines de HP au Royaume-Uni et en Irlande, a expliqué à WorkLife qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un jeune employé peut se sentir plus anxieux face à la technologie que ses collègues plus expérimentés - et souvent mieux payés. « Certains jeunes professionnels entrent pour la première fois sur le marché du travail dans un environnement entièrement virtuel, a déclaré Irish. Ils passent moins de temps en face-à-face au bureau que toute autre génération et ont un accès limité aux employés seniors, aux mentors et même à leurs patrons. »Bien qu'ils soient souvent sollicités pour aider, les membres de la génération Z disent en avoir assez d'être les gourous de la technologie pour leurs collègues plus âgés. Selon WorkLife, le fait d'être la personne de référence de l'équipe pour ces questions peut également susciter de la honte lorsque leurs propres problèmes surviennent. « L'hypothèse est que parce que la génération Z et même les milléniaux passent une quantité considérable de temps sur la technologie, ils sont compétents en matière de technologie », a déclaré Irish, selon WorkLife. « Il s'agit d'une énorme idée fausse. Malheureusement, ni regarder des vidéos TikTok ni jouer à Minecraft ne remplissent le cahier des charges de la technologie. »Une enquête menée en juillet par OSlash et les plaintes des jeunes sur les médias sociaux concernant leur rôle officieux de support technique au travail confirment la théorie d'Irish. L'enquête menée auprès de 1 000 travailleurs aux États-Unis a révélé que 25 % des membres de la génération Z ont le sentiment de ne pas pouvoir travailler parce qu'ils jouent le rôle de « support technique » pour leurs collègues.Lorsqu'une réunion à distance ne fonctionne pas, ce n'est un plaisir pour personne, surtout pour les moins expérimentés. Lorsque l’entreprise est confrontée à des problèmes techniques lors d'une réunion hybride, ce sont les jeunes qui sont les plus touchés, professionnellement et financièrement.L’enquête menée par OSlash auprès de plus de 1 000 salariés afin d'explorer l'opinion des différentes générations sur les nouvelles technologies sur le lieu de travail révèle que l'un des nombreux avantages du travail dans un bureau est que les employés peuvent s'entraider et apprendre les uns des autres. Le fait d'avoir des employés de différentes générations permet à toutes les parties concernées de se développer. « Cependant, les écarts entre les générations peuvent parfois entraîner des désagréments qui incombent généralement aux employés plus jeunes. »L’étude a également porté sur le sentiment des jeunes générations quant à l'utilisation de leur temps de travail pour aider leurs collègues et sur le coût de ces actions pour l'entreprise. Un TikTok présentant les résultats de l'enquête a recueilli des milliers de vues et de commentaires se plaignant de la tâche écrasante consistant à aider leurs collègues à résoudre des problèmes techniques. « Je cherche sur Google ce dont ils ont besoin », mais dans 90 % des cas, il s'agit d'un problème du type « avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur », écrit un commentateur.Si la plupart des commentaires émanaient de jeunes travailleurs, un autre aurait proposé un conseil qui pourrait aider à résoudre les problèmes techniques et à réduire la frustration des travailleurs en début de carrière. L'utilisateur a suggéré aux membres de la génération Z de « profiter de cette occasion pour trouver un mentor » au sein de leur entreprise au lieu de s'inquiéter de leur capacité à résoudre les problèmes techniques.Une simple recherche sur Google peut résoudre de nombreux dysfonctionnements de logiciels et problèmes informatiques. Cependant, certains collègues sautent généralement cette étape et demandent plutôt l'aide de collègues plus jeunes. En conséquence, ces employés doivent souvent interrompre leur travail et même sacrifier leur temps de pause pour fournir une assistance technique qui sort du cadre de leur description de poste.Notre monde moderne, dominé par la distance, a posé de nouveaux problèmes aux travailleurs, surtout lorsqu'ils manquent de compétences techniques. Par exemple, nous avons appris qu'un employé sur cinq ne savait pas comment utiliser Zoom avant d'être embauché. C'est souvent aux jeunes employés de s'assurer que leurs collègues plus âgés sont au point des nouvelles technologies sur le lieu de travail, et parfois même à distance.Des études récentes estiment que d'ici 2025, 27 % de la main-d'œuvre mondiale sera composée de la génération Z. La génération Z est la génération des personnes nées entre 1996 et 2012.Source : HP Quelle est votre expérience de l'aide au travail ?Les résultats de ces rapports sont-ils pertinents ? Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà été sollicité pour une aide au travail ? Quelle était votre expérience ? Positive ou négative ?À votre avis, doit-on nécessairement solliciter un Helpdesk plutôt que d'embêter un collègue ?