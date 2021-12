L’étude montre un impact significatif sur les jeunes actifs dû au manque d’interactivité sociale. En effet, 46% des 25-34 ans craignent que le télétravail engendre des difficultés pour communiquer et travailler de manière productive avec leurs collègues. Leur vie sociale est très impactée depuis deux ans. Ces jeunes actifs n’ont pas forcément les codes de l’entreprise. De plus, leurs stages de fins d’études se sont souvent déroulés à distance. Par conséquent, ils appréhendent leur capacité à nouer des liens et à communiquer avec leurs collègues, clients, hiérarchie puisque 44% des 25-34 ans craignent avoir perdu l’habitude de parler de tout et de rien avec autrui, et 48% s’inquiètent de l’impact potentiellement négatif du télétravail sur leur carrière, contre 41% pour la population générale du panel. Enfin, 51% des 25-34 ans estiment que la distance va les priver d’expérience et des précieux conseils de leurs supérieurs hiérarchiques.Cela ne date pas d'hier, mais le sujet reste d'une brûlante actualité : l’open-space impacte la productivité. Le modèle de l’open space est devenu la norme, encore plus aujourd’hui avec la mise en place du flex office. Cependant, il montre ses limites puisque les distractions sont nombreuses d’autant plus avec le retour au bureau après deux ou trois jours de télétravail lorsque les bavardages entre collègues sont nombreux. Cette situation accentue l’angoisse des jeunes recrues puisque deux tiers d’entre elles (64%) se disent angoissés à l’idée de baigner dans cette ambiance et d’y subir d’importantes distractions sonores.L’universalisation du travail hybride a poussé de nombreuses entreprises à revoir toute leur méthodologie. La technologie a rendu possible cette transformation des espaces de travail, inenvisageable il y a encore 10 ans. Les entreprises ont donc fortement investi en 2020 dans des solutions de visioconférence. Avec la flexibilité du télétravail, le management aspire à reposer sur un modèle basé sur le résultat mais aussi l’empathie, même si la productivité reste au cœur de la culture de l’entreprise. Les jeunes actifs sont alors davantage encadrés malgré leurs craintes.Les espaces dédiés au travail deviennent décentralisés et priorisent les lieux de socialisation et de collaboration, tandis que l’entreprise est plus résiliente. Même si de petites habitudes paraissant anodines manquent aux jeunes générations comme le déjeuner entre collègues soit 30% des millennials (la génération Y : né en 1980-1995), il est possible d’organiser à distance des déjeuners d’équipe après une réunion grâce aux nouvelles technologies pour maintenir ce lien avec l’équipe.67% des jeunes actifs pensent que la pandémie et l'augmentation du travail à domicile ont profondément et durablement bouleversé la culture du travail. Ils découvrent de nouvelles méthodes bien différentes de celles de leurs parents et exposées durant leurs études. Cette jeune génération souffre déjà du manque de relations sociales au quotidien. Néanmoins, sur le lieu de travail, l’interaction peut être maintenue notamment grâce aux outils collaboratifs tels que les webcams et casques intégrées avec Teams, pour maintenir un lien avec l’équipe. Les entreprises doivent investir massivement afin d’éviter les angoisses liées à l’isolement.Les conclusions présentes dans ce document sont issues d’une enquête omnibus réalisée en ligne auprès de travailleurs hybrides par Censuswide, en août 2021. Un panel total de 7261 personnes a été interrogé au Royaume-Uni (2003), en France (1001), en Allemagne (1002), en Pologne (1000), en Suède (1005), en Espagne (1000) et aux Émirats arabes unis (250).Poly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour pouvoir réaliser de meilleures réunions, partout et tout le temps. Les casques, produits de visioconférence et audioconférence, téléphones de bureau, logiciels d'analyse et services sont créés pour connecter les collaborateurs avec une grande clarté.Source : Poly Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Exprimez-vous également les mêmes craintes avec le télétravail ?Le problème a-t-il été soulevé auprès de votre direction ? des solutions ont-elles été mises en place pour réduire l'impact négatif que pourrait avoir le télétravail ?