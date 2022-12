Les langages les plus populaires selon DevJobScanner







Que disent les autres index ?

Python, avec une part de marché de 16,66 % C, avec une part de marché de 16,56 % C++, avec une part de marché de 11,94 % Java, avec une part de marché de 11,82 % C#, avec une part de marché de 4,92 % Visual Basic, avec une part de marché de 3,94 % JavaScript, avec une part de marché de 3,19 % SQL, avec une part de marché de 2,22 % Assembleur, avec une part de marché de 1,87% PHP, avec une part de marché de 1,62 %

Python, avec une part de marché de 28.34% Java, avec une part de marché de 16.93% JavaScript,avec une part de marché de 9.28% C#, avec une part de marché de 6.89% C/C++, avec une part de marché de 6.64% PHP, avec une part de marché de 5.19% R, avec une part de marché de 3.98% TypeScript, avec une part de marché de 2.79% Swift, avec une part de marché de 2.23% Objective-C, avec une part de marché de 2.22%

Au cours des 14 derniers mois (d'octobre 2021 à novembre 2022), DevJobsScanner a analysé plus de 12 millions d'emplois de développeur. Parmi ces 12 millions d'emplois, DevJobsScanner n'a sélectionné que les offres d'emploi qui nécessitaient explicitement un langage de programmation.L'objectif principal de cette étude est de catégoriser les « tâches de développement » par leur langage de programmation, en minimisant les erreurs et en obtenant les informations les plus précises possibles. Pour y parvenir, seul le titre a été utilisé pour classer ces emplois dans des langages de programmation. En effet, DevJobScanner a expliqué ne vouloir que les travaux qui nécessitent explicitement un langage de programmation.Par exemple, un travail avec le titre « Développeur backend », même s'il a une pile définie et également une description avec les exigences du travail, est ignoré et ne compte pour aucun langage. Sinon, un travail avec le titre « React Developer » compterait comme JavaScript / TypeScript, et de même un travail avec le titre « Laravel Developer » compterait comme PHP.Il est également important de noter qu'une offre d'emploi peut compter pour deux langages ou plus. Par exemple un travail avec le titre « Développeur Full Stack (Django/Angular) » comptera pour les langages Python et JavaScript/TypesScript.Une fois le principe compris, voici le top 8 des langages de programmation les plus populaires selon ce baromètre :Depuis sa création pour rendre les premiers sites web dynamiques, JavaScript n'a cessé de gagner en popularité au fil des années. Cela étant dit, JavaScript est actuellement le langage de programmation le plus demandé sur l'ensemble du marché. De plus, l'arrivée de TypeScript (un sur-ensemble JavaScript avec sécurité de type) peut également aider à franchir cette étape. La popularité de TypeScript n'a fait qu'augmenter ces dernières années. De nombreux nouveaux frameworks JavaScript sont entièrement écrits avec TypeScript, comme Angular ou NestJS.D'octobre 2021 à novembre 2022 (quatorze mois), DevJobScanner a trouvé 801*000 offres d'emploi, ce qui représente environ 31*% des emplois qui nécessitaient explicitement JavaScript ou TypeScript comme langage de programmation.Sans faire beaucoup de bruit, Python a fait son chemin pour devenir le deuxième langage de programmation le plus demandé en 2022. Sa polyvalence, qu'il s'agisse de scripts, d'exécution de serveurs ou d'analyse de données, a été la clé pour atteindre ce jalon. En outre, Python possède l'une des communautés les plus importantes et les plus importantes du marché.Au cours de ces quatorze mois, DevJobScanner a trouvé 515 000 offres d'emploi, ce qui représente un total d'environ 20 % des emplois qui nécessitaient explicitement Python comme langage de programmation.Dans les trois premières places, en tant que troisième langage de programmation le plus demandé, DevJobScanner a trouvé Java. Le langage Java est très populaire depuis sa création en 1995. Même si cette popularité a diminué au cours des dernières années avec l'apparition de langages plus modernes comme Kotlin, il occupe toujours une solide place dans le top trois. Des frameworks comme Spring, utilisés dans de nombreuses entreprises de premier plan, contribuent à maintenir cette position.La quatrième place revient à C#. C# est un langage de programmation polyvalent, multi-paradigmes et orienté objet, créé principalement pour remédier à certaines des faiblesses de C++. En tant que langage à usage général, C # a un large éventail de cas d'utilisation. L'utilisation la plus courante de C # est avec le framework .NET. Il est également largement utilisé dans le framework de jeu Unity pour les scripts. Le framework .NET et Unity sont populaires parmi les entreprises de premier plan.Le langage qui, il y a vingt-sept ans, a commencé comme un simple « outil de page d'accueil personnelle », ici le nom PHP, a fait un voyage incroyable depuis lors. D'après DevJobScanner, PHP est le cinquième langage de programmation le plus demandé en 2022. Le langage termine 2022 avec 10% de la demande de toutes les offres d'emplois de développement, ce qui signifie que 1 emploi de développement sur 10 nécessite PHP.PHP est principalement utilisé pour le développement web, en conjonction avec des frameworks comme Laravel ou Wordpress.Cinquante ans se sont écoulés depuis la première version de C, et 37 ans depuis l'apparition ultérieure de C++, qui s'appelait d'abord « C avec classes ». Au cours de cette longue période, C/C++ a maintenu sa popularité avec des ajouts et des améliorations réguliers au langage. Le C++ moderne inclut des fonctionnalités orientées objet, génériques et fonctionnelles. Il facilite également la manipulation de la mémoire de bas niveau. Son utilisation dans l'industrie est largement étendue, on retrouve le C++ sur les jeux vidéo, les serveurs, les bases de données, les sondes spatiales et bien d'autres.Ruby détient les sept langages de programmation les plus demandés avec 125 000 emplois trouvés (~ 5 % de la demande totale d'emplois). Son utilisation la plus populaire est associée au framework Web Ruby on Rails. Même si les sept premiers ne semblent pas beaucoup, Ruby dirige certaines des meilleures entreprises technologiques de nos jours, comme Twitter, Crunchbase ou Github.Go est un jeune langage créé il y a seulement 12 ans par Google. Google a conçu Go pour améliorer la productivité de la programmation à l'ère des machines multicœurs en réseau et des grandes bases de code. Comme le montre le tableau ci-dessous, la popularité de Go augmente lentement et, en 2023, il pourrait figurer parmi les cinq premiers. Des entreprises de premier plan comme Uber ou Twitch utilisent Go.Ci-dessous la liste complète des langages les plus demandés selon DevJobScannerDans son édition de décembre, l'indice Tiobe a un sortant du trio de tête, et non des moindre : Java. Non seulement c’est la première fois dans l'histoire de l'indice Tiobe que le C++ dépasse Java, mais c'est aussi la première fois que Java ne figure pas dans le top 3.Le PDG de Tiobe, Paul Jansen, l'a d'ailleurs expliqué :« Le mois prochain, TIOBE dévoilera son langage de programmation de 2022. Il y a 3 candidats à ce titre : Python, C et C++. Alors que Python et C ont remporté le prix à plusieurs reprises, C++ ne l'a fait qu'une seule fois, en 2003. La popularité croissante de C++ se fait au détriment de Java. C++ a dépassé Java pour la première fois dans l'histoire de l'index TIOBE, ce qui signifie que Java est maintenant en quatrième position. C'est la première fois que Java ne fait pas partie du top 3 depuis le début de l'indice TIOBE en 2001. En dehors de tout cela, on voit que Kotlin et Julia se rapprochent de plus en plus du top 20 ».Le top 10 des langages en matière de popularité sur l'édition de décembre 2022 de l'indice Tiobe est :L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Java est toujours en tête de C++ dans l'alternative Pypl Popularity of Programming Language Index, qui classe les langages en fonction de la fréquence à laquelle les didacticiels de langage sont recherchés dans Google.Le top 10 des langages en matière de popularité sur Pypl est :Source : DevJobScanner Que pensez-vous de la méthodologie de DevJobScanner ? Pypl ? L'indice Tiobe ? Le(s) trouvez-vous pertinente(s) ? Pourquoi ?Y a-t-il, dans leurs tops 10, l'un (des) langage(s) que vous pratiquez ? Le(s)quel(s) ?Êtes-vous surpris par certains classements ? De quels langages ?