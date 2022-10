Fille de deux médecins, Wade a fait ses études à la South Hampstead High School, dont elle est sortie diplômée en 2007. Son grand-père, Leslie Feinmann, était un médecin né dans un ghetto juif de Manchester.Elle s'est ensuite inscrite à un cours de base en art et en design au Chelsea College of Art and Design et, en 2012, a obtenu un Master of Science (MSci) en physique à l'Imperial College de Londres. Elle a poursuivi ses études à l'Imperial College et a obtenu son doctorat en physique en 2016, où ses travaux sur la nanométrologie dans les semi-conducteurs organiques ont été supervisés par Ji-Seon Kim.Cette physicienne londonienne de 33 ans est devenue une sorte de phénomène - à la fois une force irrésistible et un objet immobile - dans sa campagne très personnelle visant à inciter davantage de filles à étudier et à travailler dans le domaine des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Wade a rédigé plus de 1 600 entrées Wikipédia pour des femmes scientifiques longtemps ignorées, et elle a des idées bien arrêtées sur la manière de soutenir les filles intéressées par ce domaine.Wade s'est fait remarquer lorsqu'elle a commencé, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années, à rédiger sur Wikipédia des biographies de femmes et de scientifiques appartenant à des minorités qui n'avaient jamais reçu leur dû - de la part de leurs employeurs, d'autres scientifiques ou du public.Alors que ses entrées Wikipédia se comptaient par dizaines, puis par centaines, elle a multiplié les discours et les écrits sur l'égalité des sexes dans le domaine scientifique. Elle a remporté des prix et des médailles et a été citée par Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Cependant, le monde de Wikipédia n'était pas entièrement satisfait d'elle. Plusieurs de ses articles ont été supprimés par d'autres wikimédiens, comme on appelle les contributeurs et éditeurs les plus influents. Elle a expliqué qu'ils ont dit qu'une poignée des femmes qu'elle a décrites n'étaient pas si connues que ça.Wade a répondu que c'est vrai, c'est le problème : elles devraient être plus connues. Un exemple était Clarice Phelps. Wade a entendu parler de cette jeune chimiste nucléaire afro-américaine et a rédigé une biographie Wikipédia décrivant son travail au sein d'une équipe qui a découvert un nouvel élément du tableau périodique au Oak Ridge National Laboratory.La fiche Phelps a rebondi sur Wikipédia, les critiques la supprimant et Wade la défendant. Finalement, Wade a gagné, et la fiche de Phelps est de retour sur Wikipédia. Pendant ce temps, la propre fiche de Wade sur Wikipédia - écrite par d'autres, pas par elle - a atteint 10 pages imprimées. Alors que Mme Wade poursuit ses efforts pour que les femmes scientifiques soient connues, elle a également des convictions sur la manière de s'assurer que la prochaine génération reçoive le soutien dont elle a besoin.Selon elle, les filles n'ont pas besoin d'expériences « tape-à-l'œil » lors des assemblées scolaires : les scientifiques invités font leur show, remballent, partent et rien ne change. Au lieu de cela, les filles et les étudiants de couleur ont besoin d'être encadrés et conseillés sur ce qu'ils doivent étudier, et quand. « Les gens pensent que les filles ne choisissent pas les sciences parce qu'elles ne sont pas inspirées », a déclaré Mme Wade, 33 ans, lors d'une récente interview. « Les filles sont déjà intéressées. Il s'agit plutôt de sensibiliser les élèves aux différentes carrières scientifiques et d'obtenir l'adhésion des parents et des enseignants. »Selon l'Association américaine des femmes diplômées d'université, les femmes ne représentent que 28 % de la main-d'œuvre américaine dans le domaine des STIM, et seul un étudiant en ingénierie ou en informatique sur cinq est une femme. Les femmes dans les STEM gagnent 60 000 dollars par an, contre 85 000 dollars pour les hommes, selon l'American Association of University Women, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'équité pour les femmes.« En fin de compte, nous ne devons pas seulement augmenter le nombre de filles qui choisissent les sciences, nous devons aussi augmenter la proportion de femmes qui restent dans les sciences », a déclaré Wade, dont les recherches de doctorat à l'Imperial College de Londres ont été largement citées pour les progrès de la technologie d'affichage numérique sur les écrans de télévision, d'ordinateur et de téléphone.L'une des clés, selon elle, est l’augmentation des professeurs de sciences dans les écoles secondaires. « Nous souffrons d'une énorme pénurie de professeurs de sciences spécialisés dans le monde », a-t-elle déclaré. Selon Wade, les écoles devraient faciliter la tâche des filles et des étudiants de couleur lorsqu'ils postulent pour des admissions, des subventions, des bourses et des promotions.« Que devez-vous faire ? À qui devez-vous vous adresser ? Quand devez-vous faire cette demande ? Qui devrait être votre pom-pom girl ou votre soutien ? » Elle pense que les écoles doivent être franches quant à leurs politiques en matière d'intimidation et de harcèlement sexuel ; les universités doivent fournir des services de garde d'enfants abordables sur le campus ; et les organisateurs de conférences devraient fournir des services de garde d'enfants et des subventions pour ceux qui ont des responsabilités familiales.Le directeur général d'Apple, Tim Cook, déclare qu'il n'y a toujours « pas assez de femmes à la table » dans les entreprises technologiques du monde entier, y compris la sienne. Dans une interview Cook a déclaré que la technologie « n'atteindra pas ce qu'elle pourrait atteindre » sans une main-d'œuvre plus diversifiée. Il a déclaré qu'il n'y avait « pas de bonnes excuses » pour le manque de femmes dans le secteur. Il a également déclaré qu'il pensait que la réalité augmentée (AR), et le concept de Metaverse, étaient « profonds ».Wade, qui a grandi en tant que fille de deux médecins et a bénéficié du soutien d'enseignants dans des écoles privées, a réalisé très tôt que la plupart des gens n'avaient pas cette chance. « Je crois sincèrement que la science est meilleure lorsqu'elle est faite par des équipes diverses », a-t-elle déclaré.« C'est également important parce que nous concevons de nouvelles technologies ou de nouvelles solutions scientifiques à des problèmes mondiaux, nous voulons que les équipes de personnes qui les créent reflètent les sociétés qu'elles servent. » « Même si vous ne vous souciez pas de tout cela, le monde a désespérément besoin de plus de scientifiques et d'ingénieurs », a ajouté Wade. « La science peut aider à résoudre les plus grands défis du monde - le changement climatique, la résistance aux antibiotiques, les virus émergents qui provoquent des pandémies. »En repensant à son inclusion dans la liste des honneurs de l'anniversaire 2019 de la défunte reine Elizabeth, Wade espère que les jeunes femmes scientifiques deviendront monnaie courante lors des futures cérémonies. « C'était assez fou d'être honoré par la famille royale », se souvient Wade. Elle n'a pas rencontré la reine, mais elle a emmené sa mère, le Dr Charlotte Feinmann, au palais de Buckingham. Son père, le docteur John Wade, n'a pas pu venir, mais Jess Wade a fait de son mieux pour se faire pardonner.Source : Jess Wade Quel est votre avis sur le sujet ?