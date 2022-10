Après plus de 20 ans dans une carrière dans la Tech, il s'est reconverti dans le commerce au détail

Comment j'ai été en burn out et j'ai décidé de travailler pour Amazon

Vie quotidienne en tant que travailleur dans un entrepôt Amazon



Philip Su qui partage son expérience avec Jason Shen

Faire évoluer ma relation au travail

La perspective du développeur Karolis Ramanauskas

Ramanauskas recommande en premier point de bien manger. Cela sous-entend boire de l’eau au lieu de soda, manger régulièrement et intégrer des légumes et hydrates de carbone dans le régime alimentaire. En second point, il recommande de bien dormir. Le développeur recommande d’avoir une quantité et une qualité suffisante de sommeil. Aussi, pour ne pas être absorbé dans son travail et passer les heures de sommeil, Ramanauskas conseille l’installation de l’application Flux qui adapte la couleur de l’écran aux différentes heures de la journée. En troisième point, ne vous surmenez pas. Même s’il est vrai que la durée légale de travail journalier s’élève à 7 heures dans certains pays et 8 heures maximum dans d’autres pays, il est également démontré qu’après 4 heures de travail, la productivité décroit fortement. À long terme, cela devient insoutenable pour le développeur qui doit fournir des efforts de réflexion au quotidien. En quatrième point, utilisez la technique Pomodoro. Elle consiste à déterminer le temps imparti pour effectuer un travail et à faire des pauses régulières après une durée définie. Par exemple, pour 25 minutes de travail, il est recommandé d’avoir 5 minutes de pauses. Cela permet d’évacuer le stress tout en restant concentré sur l’objectif à atteindre et le temps réservé pour le travail. En cinquième point, restez actif. Il n’est nul besoin de se lancer dans un programme de gymnastique que vous ne pourrez pas continuer à long terme. Il suffit juste de changer quelques habitudes. Au lieu d’utiliser l’ascenseur, prenez les escaliers. Au lieu d’utiliser la voiture, utilisez le vélo pour vous rendre au travail, si bien entendu la distance vous le permet. Soyez inventif en intégrant des activités sportives dans votre quotidien.

En général, il est recommandé de faire ce que l’on sait faire le mieux. Ce à quoi vous prenez le plus plaisir doit-être la chose avec laquelle vous occupez votre temps. Mais à faire la même chose tous les jours, il est facile de tomber dans la routine et de ne plus y prendre plaisir. C’est pourquoi, si vous développez des logiciels, consacrez 20 % de votre temps à faire tout et n’importe quoi avec d’autres technologies. Cela sous-entend de tester de nouvelles bibliothèques, de créer quelque chose de drôle qui n’a rien à voir avec votre travail, ou encore d'utiliser votre temps pour apprendre quelque chose que vous ne maitrisez pas, tel que la programmation fonctionnelle. La programmation étant un métier qui peut entrainer la solitude, il est conseillé de prendre part à des rencontres, des conférences afin de rencontrer du monde ou encore d'écouter l’expérience d’autres développeurs à travers les podcasts afin de pouvoir surmonter ses propres difficultés. Ne lésinez pas sur vos moyens pour acquérir un bon environnement de travail. Il va falloir mettre la main à la poche pour obtenir un bon PC qui ne rame pas, mais obéit au moindre clic afin de ne pas perdre du temps précieux à attendre gratuitement la fin d’une longue compilation. Si vous travaillez dans un environnement où il y a beaucoup de bruits, achetez un casque de haute qualité afin de vous isoler des bruits extérieurs. Par ailleurs, assurez-vous de disposer d’un fauteuil confortable, d’une table et de moniteurs bien positionnés. Domptez vos outils de travail. Acquérir de bons outils est une chose, mais les maitriser est encore mieux. Si vous avez l’occasion de maitriser les raccourcis de vos outils à savoir votre EDI, votre éditeur de texte, des lignes de commande pour votre système d’exploitation, n’hésitez pas à le faire. En outre, si vous pouvez automatiser les tâches banales ou rébarbatives, faites-le. Cela vous fera avancer bien plus rapidement en cas de pépin et vous permettra d’éloigner le burnout assez loin de vous. Donnez-vous du temps pour d’autres choses que la programmation. Sinon un jour vous vous réveillerez de votre sommeil et certainement vous vous haïrez de n’avoir pas eu de vie autre que la programmation. Prenez donc part à des manifestations culturelles, sportives, à la pêche, à la photographie, etc. En le faisant, vous pouvez même avoir des lumières sur des aspects de votre travail sur lequel vous butez depuis belle lurette simplement parce que vous avez le nez trop plongé dans votre code. Si le travail de développeur que vous avez n’est pas motivant, pensez à changer de carrière en explorant d’autres horizons tels que l’administration systèmes, ou encore l’architecture d’information, etc. Peut-être, vous vous découvrirez une nouvelle passion dans ces différents emplois explorés. Enfin, exécuter les tâches quotidiennes connues comme pouvant vous procurer une sensation de bien-être. Par exemple, achever les activités de tests de code, d’écriture de commentaires, d’amélioration des noms de variables dégagera des endorphines qui aideront à restaurer l’acte de travail. « Ceci est une astuce courte, mais très précieuse, car elle donne à notre cerveau un sentiment plus positif sur le travail que nous effectuons », a conclu Ramanauskas.

Le burn-out ou syndrome de l’épuisement professionnel peut toucher toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle sans distinction de statut. Les cadres, les employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) ou encore les cadres dirigeants peuvent tous être potentiellement touchés par le burn out qui est présent aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les salaires élevés comme les salariés payés au Smic ne sont pas épargnés.Ce syndrome est parfois accompagné d’un sentiment d’échec et une perte de confiance en soi, car le travailleur n’arrive plus à gérer les différentes pressions au travail et à faire face aux exigences de son employeur.Dans le domaine IT, la pression est quasi permanente lorsqu’il s’agit d’achever les projets dans des délais serrés, de respecter le cahier des charges du client, d’intégrer les nouvelles exigences qui n’avaient pas été définies au départ toujours en respectant les contraintes d’avant-projet.Philip Su a commencé sa carrière en refusant un programme de doctorat de Stanford pour travailler chez Microsoft. Il y a passé 12 ans à travailler en tant que développeur et manager, puis a rejoint un Facebook pré-IPO en tant que directeur et responsable du site de Londres pendant huit ans, relevant directement du CTO de Facebook.Il a été entrepreneur en résidence avec la société Madrona de Seattle VC, a enseigné un cours populaire à la division informatique de l'Université de Washington et a été fondateur et PDG d'un logiciel de santé mondial à but non lucratif financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.Mais après une carrière remarquable de 23 ans dans la technologie, Philip a rencontré des problèmes. Le stress de servir en tant que fondateur d'une institution à but non lucratif et la responsabilité d'employer des dizaines de personnes ont conduit à son épuisement professionnel. Il a essayé de prendre un congé et a passé 8 mois sans travailler, puis il a sombré dans la dépression.Pour s'en sortir, il a pris un nouveau boulot, mais pas celui auquel on s'attend. Après une vie d'emplois technologiques "pépères", Philip est allé travailler dans un entrepôt Amazon en tant qu'associé à Ship Dock, se tenant debout et triant des conteneurs pendant 11 heures par jour pendant les six semaines les plus chargées de l'année, connues sous le nom de "Peak ”. L'expérience a été éprouvante physiquement, on lui a diagnostiqué une tendinite après avoir déplacé des centaines de cartons par jour, mais cela l'a sorti de sa dépression et l'a aidé à prendre du recul. Il a produit un podcast sur son expérience intitulé Peak Salvation.Ci-dessous, les mots de Philip qui a partagé cette expérience.Au cours de mes nombreuses années en tant qu'ingénieur logiciel et gestionnaire, j'ai lutté contre l'insomnie induite par le stress. Au pire, il me faudrait entre trois et six heures pour m'endormir après m'être couché pour la première fois.En fait, ce type d'insomnie induite par l'inquiétude a été un élément clé de ce qui m'a amené à quitter mon poste de PDG à la tête de l'association à but non lucratif que j'ai fondée à Seattle. Au moment où elle a dépassé les vingt employés, j'ai trouvé beaucoup de choses sur le manteau du leadership extrêmement stressantes. L'une de mes plus grandes préoccupations était de savoir comment j'allais les payer. Bien que l'organisation à but non lucratif ait été généreusement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, j'ai trouvé que c'était un lourd fardeau d'être la principale personne responsable de la collecte de fonds futurs. Et en fin de compte, lorsque vous dirigez une équipe ou une entreprise, les échecs vous sont tous directement ou indirectement attribuables, surtout si vous avez un sens aigu des responsabilités et de l'imputabilité.Après avoir démissionné en mars 2021, je n'avais aucun plan sur ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour décompresser et repartir d'un bon pied.Je pense que la plupart des gens qui rêvent de prendre leur retraite pensent que ça va être génial. Et ce fut le cas... pendant environ un mois. J'ai skié en semaine, fait du shopping chez Target à 11h sans personne et joué à des jeux vidéo. Mais après plusieurs mois à poursuivre divers passe-temps comme mes caprices et mes intérêts - toutes les choses que les gens qui aspirent à prendre leur retraite jeunes pourraient regarder avec envie - je me sentais insatisfait. Je me sentais désamarré, mis à la dérive dans une mer de possibilités théoriques pour me noyer dans une option illimitée. La nouveauté et l'excitation se sont transformées en un vortex de dépression en spirale alors que je commençais à me réveiller parfois à midi, parfois à 14 heures et, à de rares occasions, même à sortir du lit à 18 heures.Pour moi, une grande partie de la raison de mon existence vient de deux choses : on fait quelque chose dans le monde qui donne l'impression d'améliorer un peu les choses d'une manière ou d'une autre. Et ainsi contribuer à la société d'une manière significative.Mais l'autre chose est que la socialisation avec mes collègues est une grande partie de ma satisfaction quotidienne dans un travail. Vous êtes peut-être libre du lundi au vendredi, mais tous vos amis travaillent quand vous voulez prendre un café.Pour moi, me sentir assez isolé dans mon chômage a aggravé ma santé mentale. J'allais suivre une thérapie et prendre des médicaments, mais je me sentais déprimé et les choses semblaient s'effondrer.En novembre, j'ai soudainement pensé : "Je devrais au moins trouver un travail quelque part juste pour avoir une certaine régularité dans mon emploi du temps, pour appliquer certaines pratiques quotidiennes". Ma priorité numéro un était simplement d'avoir un travail structuré qui m'obligerait à me lever tous les jours - un travail très différent des emplois de col blanc, dans le sens où je ne voulais pas qu'on me demande de prendre beaucoup de décisions chaque jour.Je ne voulais pas le stress de la gestion des personnes et des équipes. Je ne voulais pas que la politique des décisions subjectives soit débattue entre les membres de l'équipe. Je voulais littéralement qu'on me dise quoi faire chaque jour et je voulais que cette structure soit rigoureuse. Je sentais fortement que cela m'aiderait à sortir de ma dépression.Après une courte demande d'emploi qui nécessitait un test de dépistage de drogue, j'ai été approuvé pour un emploi en tant qu'associé d'Amazon. J'avoue que j'étais un peu sceptique face à tous ces exposés haletants sur les horribles conditions de travail chez Amazon. Parce qu'en fin de compte, les gens choisissent d'y travailler alors que le marché du travail a beaucoup plus d'ouvertures qu'il n'y a de personnes pour occuper les postes. Alors je suis allé en voulant voir à quel point le travail était mauvais.En travaillant là-bas, j'ai vu à quel point le travail était exténuant et, à certains égards, tout à fait déraisonnable. Je n'ai que la quarantaine et j'ai trouvé le travail épuisant. Je voyais une personne d'une soixantaine d'années soulever ces boîtes et je finissais par l'aider parce que je me sentais tellement mal.J'avais ce que je stéréotyperais comme une éducation traditionnelle chinoise en Amérique, ce qui signifiait que mes parents s'attendaient vraiment à des A. Chaque fois que j'avais un B, quelque chose n'allait pas. L'explication n'a jamais été orienté dans le sens où je pouvais manquer de talent ou autre, mais plutôt dans le sens où je n'avais pas travaillé assez dur.Honnêtement, j'ai trouvé l'école beaucoup plus facile que certains de mes pairs et cela a renforcé ce plaisir de réussir. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler à plein temps chez Microsoft, j'ai immédiatement perdu le sens de ce que je faisais. Qui va me dire si j'obtiens un A ou un B*?Au travail, j'ai rapidement commencé à demander*: «*Quel est mon niveau de progression dans cette entreprise ? Est-ce que j'avance ? » Je m'étais tellement habitué à cette idée que des mesures quantifiables par des personnes extérieures à moi me diraient comment j'allais. J'avais besoin qu'on me dise tout le temps que j'allais bien.Cela a créé, je pense, une bonne décennie et demie de travail-isme en moi, qui s'est concentré sur l'accélération de carrière comme la chose la plus importante. J'avais un sac de couchage dans mon bureau chez Microsoft et je l'utilisais souvent. J'avais une alarme qui me réveillait à 6h00 ou 9h00 et je me remettais au travail.Je me souviens d'avoir été promu à un niveau supérieur en tant qu'ingénieur chez Microsoft et d'avoir dit à mon responsable*: « Parfait, parlons de ce que je dois faire pour passer au niveau supérieur ». Il a été un peu surpris mais a gentiment suggéré que j'essaie juste d'apprécier un peu la nouvelle position. Ce n'est que rétrospectivement que j'ai compris qu'il était beaucoup plus âgé que moi, mais probablement au même niveau que j'étais si désireux de dépasser.Lorsque je dirigeais le bureau de Londres pour Facebook, j'allais à des événements en soirée, recrutais des gens, et je donnais des conférences techniques le soir. Je travaillais toute la journée et un jour, mon fils de sept ans est entré dans la pièce. Nous avions acheté un petit jeu d'échecs nordique et il a demandé si nous pouvions jouer un jour. J'ai dit, bien sûr, pas de problème. Et à sept ans, il a dit « Peux-tu le noter sur ton calendrier ? »Je me suis dit « Wow, quelque chose a mal tourné ». Quand je dis à mon fils qu'on va jouer aux échecs, sa première réaction d'être sceptique. Cela vous indique vraiment où sont vos priorités, n'est-ce pas*? Et donc ce moment m'a donné matière à réfléchir.Un développeur du nom de Karolis Ramanauskas, qui a déjà fait l'expérience du burn out à plusieurs reprises, a voulu apporter sa contribution en donnant des conseils afin de permettre aux développeurs et au grand public de ne pas tomber dans cette situation ou pour d’autres de sortir de cet étau.Source : Philip Su Avez-vous déjà vécu cette situation ? Quel pouvait, selon-vous, en être la cause ?Comment cela se manifeste-t-il dans votre cas ?Comment pouvez-vous expliquer une telle présence du burn out dans les milieux technologiques ?Quelle lecture faites-vous de l'expérience de Philip Su ? Y trouvez-vous des similitudes avec ce que vous avez vécu ou une de vos connaissances ?Des leçons à en tirer ?« J'ai l'impression d'être bimodale avec le travail. Soit je travaille beaucoup trop de temps et je ne passe pas assez de temps avec la famille, soit je ne fais rien du tout, et je suis dans une situation où papa est à la maison toute la journée, en train de taper sur son ordinateur ». L'éducation peut-elle, selon vous, contribuer à préparer psychologiquement un individu à vivre de cette manière ?Que pensez-vous des solutions proposées par Karolis ? Y en a-t-il que vous ne trouvez pas pertinentes ? En avez-vous d'autres ?Aujourd'hui, pensez-vous plus ou moins vivre cette situation ? Si moins, comment avez-vous fait pour vous en éloigner ?À cause du stress, avez-vous eu envie de quitter le monde de la tech ?