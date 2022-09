L'étude de MuleSoft montre également que 86 % des responsables informatiques affirment désormais que l'expérience qu'une entreprise offre à ses employés et à ses clients est aussi importante que ses produits et services.La majorité des personnes interrogées s'accordent également à dire que l'amélioration des technologies destinées aux clients (86 %) et aux employés (85 %) est essentielle à la compétitivité de leur entreprise.", déclare Matt McLarty, directeur technique mondial de MuleSoft. "."La quasi-totalité (98 %) des responsables informatiques affirment que la "grande démission" a créé des lacunes en matière de compétences dans la fonction informatique de leur organisation, principalement dans l'architecture informatique et de solutions (60 %) et dans la gestion du cloud et de l'infrastructure (45 %).Cela a conduit les entreprises à se tourner vers l'automatisation et les initiatives de libre-service pour combler le déficit croissant de compétences. Dans tous les secteurs, 58 % des entreprises automatisent les tâches et les processus, et 53 % donnent aux employés non techniques des outils d'automatisation pour répondre à leurs propres besoins.Selon 91 % des responsables informatiques, les processus informatiques existants entravent la productivité. Les problèmes de processus auraient également un impact négatif sur l'innovation (91 %), l'adoption des technologies (92 %), l'expérience client (92 %) et l'expérience employé (93 %).", ajoute M. McLarty.Source : MuleSoft Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quels sont les conséquences de la pénurie de talents au sein de votre organisation ?