Selon l'index TIOBE de janvier 2022, Python est également le langage de programmation le plus utilisé et il ne montre aucun signe de ralentissement. La version de janvier 2022 de l'index de popularité des langages de programmation TIOBE est parue en début d'année et désigne Python comme le lauréat du prix du langage de programmation TIOBE de l'année 2021. Python remporte ce titre pour la deuxième fois consécutive, principalement grâce à ses capacités en matière d'apprentissage automatique. Selon TIOBE, le langage de programmation créé par Guido van Rossum est devenu non seulement le langage le plus utilisé, mais aussi le choix standard pour de nombreux projets.La présence de Python en tête de liste est atypique, car JavaScript est régulièrement en tête des listes de langages populaires provenant d'autres sources, comme Stack Overflow, dont les rapports d'enquête auprès des développeurs pour 2021 et 2022 placent tous deux JavaScript en pole position, suivi de HTML/CSS, SQL, Python et Typescript.Python reste en tête mais est suivi de près par C. En effet, la popularité combinée de C et des grands langages similaires à C - C++ et C# - dépasserait Python de loin. Java reste également populaire, tout comme Javascript, ce dernier étant soutenu par la complexité croissante des sites Web et des outils intégrés au navigateur (même s'il convient de noter que, dans certains milieux, les sites statiques délibérément dépouillés, construits uniquement avec du HTML et du CSS simple, sont désormais à la mode).En 2021, IEEE Spectrum a permis aux utilisateurs d'appliquer leurs propres pondérations au rapport pour voir des résultats différents, mais a décidé de ne pas inclure une telle fonctionnalité cette année. Spectrum a déclaré avoir fait ce choix parce que peu de gens l'utilisaient et que la «boule géante de mathématiques à virgule flottante » des navigateurs perturbait les chiffres.C'est bien beau d'aimer un langage, mais un programmeur doit pouvoir avoir un emploi, et lorsqu'il s'agit de trouver un emploi, SQL arrive en tête de liste, suivi de Java, Python, JavaScript, les C, HTML et TypeScript. En d'autres termes, SQL est une compétence souhaitable de premier plan, du moins selon les offres d'emploi.Le SQL occupe la première place dans le classement des emplois de IEEE Spectrum, qui se fonde uniquement sur les données leur site d'emploi et de CareerBuilder. Ce n'est peut-être pas le langage le plus prestigieux mais, une certaine expérience de SQL est une caractéristique précieuse à avoir dans son portefeuille. Cela s'explique probablement par le fait que de nombreuses applications actuelles impliquent une couche frontale ou intermédiaire qui communique avec une base de données dorsale, souvent par le biais d'un réseau afin d'éliminer les contraintes liées aux ressources locales.« Cette omniprésence signifie que tous les développeurs de logiciels devront interagir avec des bases de données, quel que soit le domaine, et SQL est la norme de facto pour interagir avec les bases de données », explique Andy Pavlo, professeur spécialisé dans la gestion des bases de données à la Carnegie Mellon University (CMU) School of Computer Science et membre du groupe de base de données de la CMU.Ce sentiment est partagé par Torsten Suel, professeur et directeur des programmes de premier cycle en informatique et en ingénierie à la NYU Tandon School of Engineering. « Une grande partie de notre infrastructure technologique utilise des bases de données relationnelles pour stocker et interroger leurs données, et bien que ce ne soit pas le seul moyen, SQL est toujours considéré comme le principal moyen - ou le moyen le plus puissant - de s'interfacer avec les bases de données relationnelles », explique-t-il.Pourquoi réinventer la roue et essayer de pirater votre propre base de données et le protocole d'interface réseau qui l'accompagne alors que tant d'implémentations SQL sont disponibles ? Il y a de fortes chances pour qu'il y en ait déjà une qui corresponde à votre cas d'utilisation. Et même lorsqu'un back-end en réseau n'est pas pratique, il est possible de trouver des ordinateurs embarqués et monocartes suffisamment puissants pour faire fonctionner une base de données SQL en local.Au-delà de l'utilité des bases de données en elles-mêmes, le big data et la croissance de l'architecture de streaming contribuent à l'essor de SQL. « Les marchés tels que le commerce de détail, le commerce électronique et l'énergie connaissent un intérêt croissant pour les applications où les données doivent être traitées et analysées en temps réel », explique Manish Devgan, chef de produit de la plateforme de données en temps réel Hazelcast. « L'utilisation de SQL au sein des systèmes de streaming ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de SQL dans le domaine des données. »Par conséquent, même si vous programmez principalement en Python ou C++, par exemple, il est de plus en plus important que votre application puisse dialoguer avec une base de données SQL. « La plupart des logiciels que nous développons dépendent de bases de données relationnelles, et nous nous appuyons sur SQL », explique Andrey Maximov, directeur technique de l'agence de développement Web Five Jars. « Le processus de développement passe souvent par la définition d'exigences et de spécifications, qui sont très conformes aux idées des bases de données relationnelles. »Comme dit précédemment, bien que les resultats de l'enquête combinent plusieurs mesures provenant de différentes sources pour estimer la popularité relative de différents langages, ce classement ne se fonde uniquement que sur les données du site d'emploi de l'IEEE et de CareerBuilder. Une étude basée sur les offres d'emplois postées en 2021 sur le portail Emploi de Developpez.com , spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique. Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2021 sur Developpez.com :revenant sur l'enquête annuelle de l'IEEE, notons que même les domaines de la science des données et de l'apprentissage automatique propulsent SQL au sommet. « Nous avons cet énorme boom dans la science des données et l'apprentissage automatique, et les étudiants qui se concentrent sur ces domaines pendant leurs études suivent souvent aussi un cours de base de données, ce qui implique généralement l'apprentissage de SQL », explique Suel. « Il pourrait donc s'agir d'un effet secondaire du boom de la science des données et de l'apprentissage automatique ».Les offres d'emploi ne sont pas les seules sources de Spectrum. Les sources comprennent GitHub, Google, Stack Overflow, Twitter et IEEE Xplore. Les données brutes sont normalisées et pondérées en fonction des différents classements proposés - par exemple, le classement par défaut de Spectrum est fortement axé sur les intérêts des membres de l'IEEE, tandis que Trending accorde plus de poids aux forums et aux mesures des médias sociaux.Il convient de noter que l'IEEE a déclaré qu'elle n'a commencé que récemment à considérer TypeScript séparément de JavaScript ; TypeScript n'apparaît pas dans l'enquête de 2021.Soure : IEEE Spectrum Cette enquête de IEEE Spectrum est-elle pertinente ?Python est en tête de liste des langages de programmation préférés, quel est votre appréciation ?SQL est le langage le plus demandé sur le marché de l'emploi, est-ce logique ou simplement une surprise ?Quel langage de programmation utilisez-vous ? Quelles sont ses qualités ?