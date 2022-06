Javascript/TypeScript





Python

Java

C#

PHP





C/C++

Ruby

GO

Conclusion

Dans le cadre de l'étude, DevJobsScanner a analysé au cours des 8 derniers mois (octobre 2021 à juin 2022) plus de 7 millions d'offres emploi de développeurs. Parmi ces 7 millions d'offres, le site explique n'avoir retenu que les offres d'emploi qui exigeaient explicitement un langage de programmation. Les offres dont les exigences linguistiques étaient floues ont été écartées. En outre, les offres d'emploi analysées viendraient du monde entier, mais principalement des États-Unis, que ce soient pour des emplois à temps plein, entièrement à distance ou hybrides. Les résultats de l'analyse de DevJobsScanner se présentent comme suit :Depuis son irruption en tant que langage de programmation du Web, JavaScript n'a cessé de gagner en popularité. Cela étant dit, l'analyse montre que JavaScript serait actuellement le langage de programmation le plus demandé sur l'ensemble du marché. L'arrivée de TypeScript (un surensemble de JavaScript conçu avec la sécurité de type) semble probablement avoir contribué à ce succès.La popularité de TypeScript n'a fait que croître ces dernières années. De nombreux nouveaux frameworks JavaScript sont entièrement écrits avec TypeScript, comme Angular ou NestJS. En huit mois, DevJobsScanner estime avoir trouvé plus de 486 000 offres d'emploi exigeant explicitement la connaissance de JavaScript/TypScript, ce qui représente 32 % des emplois qui requièrent explicitement un langage de programmation.Si JavaScript, la star incontournable du développement Web semble être le numéro un sur le plan mondial, l'étude basée sur les offres d'emplois postées en 2021 sur le portail Emploi de Developpez.com a révélé qu'il est le deuxième langage de programmation le plus recherché en France. L'étude montre que, dans l'Hexagone, la popularité du langage semble s'essouffler depuis 2015. Les salaires proposés sont légèrement inférieurs à ceux de Java.Python est l'un des langages les plus populaires de nos jours. Le langage conçu par Guido van Rossum a fait son chemin pour devenir le deuxième langage de programmation le plus demandé en 2022. Sa polyvalence, qu'il s'agisse de l'écriture de scripts, de l'exécution de serveurs ou de l'analyse de données, a probablement été la clé de cette réussite. De plus, Python possède l'une des plus grandes communautés du monde. Sur la période d'étude, DevJobsScanner a trouvé 308 000 offres d'emploi, ce qui représente un total de 20 % des emplois nécessitant explicitement un langage de programmation.Dans une précédente étude (publiée en février de cette année) de DevJobsScanner, Python apparaissait comme le 10e langage de programmation le mieux rémunéré. Si le salaire moyen d'un développeur Python est de 99 000 dollars par an, certaines offres d'emploi atteignent le montant de 500 000 dollars par an. En France, Python est également un langage de plus en plus à la mode. Il s'est imposé dans l'enseignement en lieu et place du Pascal.En outre, l'étude de Developpez.com montre que son utilisation professionnelle ne cesse de grandir sans discontinuer, au point de flirter avec la deuxième place au détriment de JavaScript, quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques années. En tout cas, les salaires proposés pour Python sont supérieurs à ceux pour JavaScript.Dans le trio de tête, l'étude de DevJobsScanner classe Java en tant que troisième langage de programmation le plus demandé. Le langage Java est très populaire depuis sa création en 1995. Même si cette popularité a diminué ces dernières années avec l'apparition de langages plus modernes comme Kotlin, il occupe toujours une place solide dans le top 3. Des frameworks comme Spring, utilisés dans de nombreuses entreprises de premier plan, contribuent à maintenir cette position.En France, par contre, Java est depuis toujours le numéro 1 des langages les plus demandés dans les offres d'emploi. Sa domination n'est pas près de s'éteindre. Les salaires proposés sont tout à fait corrects, particulièrement en province.La quatrième place revient à C# de Microsoft. C# est un langage de programmation polyvalent et multiparadigme, fortement influencé par le langage C++. En tant que langage à usage général, C# a un large éventail de cas d'utilisation. L'utilisation la plus courante de C# est celle de plateforme .NET. Il est également très utilisé dans le cadre de jeu Unity pour la création de scripts. La plateforme .NET et Unity sont tous deux populaires parmi les entreprises de premier plan.En revanche, C# est le septième langage le plus demandé en Franche. Les données montrent que, globalement dans le temps, sa demande dans les offres d'emploi est stable, et reste tout de même à une très solide cinquième place. Sur le plan salarial, la province française semble être plus généreuse que la capitale. Mais vous ne gagnez pas autant qu'avec les nouveaux langages à la mode.Le langage qui a commencé comme un simple "outil de page d'accueil personnelle" (Personal Home Page Tool), d'où le nom PHP, a fait un parcours incroyable depuis lors. Environ vingt-sept ans après sa création, l'analyse de DevJobsScanner indique que PHP demeure le cinquième langage le plus demandé. PHP est principalement utilisé pour le développement Web, en conjonction avec des frameworks comme Laravel et Symfony ou des systèmes de gestion de contenu (CMS) comme Wordpress et Joomla.En France, les données semblent indiquer que PHP n'est plus un langage à la mode, et souvent décrié, voire méprisé par une certaine partie des développeurs. Mais malgré tout, il reste incontournable et n'est absolument pas en voie d'extinction, bien au contraire. Il est également le 5e langage de programmation le recherché dans l'Hexagone, mais les salaires proposés en revanche n'ont rien d'exceptionnel, hélas.Cinquante ans se sont écoulés depuis la première version de C, et 37 ans depuis l'apparition de C++, qui s'appelait à l'origine "C with Classes". Au cours de cette longue période, le C/C++ a conservé sa popularité grâce à des ajouts et des améliorations réguliers du langage. Le C++ moderne comprend des fonctionnalités orientées objet, génériques et fonctionnelles. Il facilite également la manipulation de la mémoire à bas niveau.Son utilisation dans l'industrie est largement étendue, le C++ se retrouve dans les jeux vidéo, les serveurs, les bases de données, les sondes spatiales et bien d'autres encore. Le couple C/C++ est le 6e langage le plus demandé dans les offres d'emploi analysées par DevJobsScanner, mais aussi en France.Ruby occupe le septième rang des langages de programmation les plus demandés dans l'analyse de DevJobsScanner, avec 66 000 offres d'emploi (4,2 % de la demande totale d'emploi) qui le demande explicitement. Son utilisation la plus populaire est celle du framework Web Ruby on Rails. Même si ce classement ne semble pas très élevé, Ruby est utilisé par certaines des plus grandes entreprises technologiques actuelles, comme Twitter, Crunchbase ou GitHub. Cependant, Ruby ne figure pas dans le top 10 des langages les plus demandés en France. Il est classé comme 13e langage le plus populaire.Go est un jeune langage créé il y a seulement 12 ans par Google. Google a conçu Go pour améliorer la productivité de la programmation à l'ère du multicœur, des machines en réseau et des bases de code volumineuses. Comme le montre le graphique ci-dessous, la popularité de Go augmente lentement, et DevJobsScanner estime qu' en 2023, il pourrait figurer dans le top 5. Go est utilisé par des entreprises de premier plan comme Uber ou Twitch. Go est le 9e langage le plus recherché en France. Rust et Kotlin figurent dans le top 8 des langages les plus recherchés en France, mais pas dans celui de DevJobsScanner.Rust, le nouveau langage système créé par Mozilla, n'est pas encore très répandu en France, mais malgré sa spécialisation en tant que langage système, il semble promis à un brillant avenir dans sa branche, et cela se ressent dans les salaires proposés à l'embauche. Kotlin, le langage de JetBrains, inconnu encore en 2015, a fait une montée fulgurante. S'il ne domine pas encore les langages majeurs, il se montre comme une alternative très solide à Java avec lequel il est compatible. Au niveau des salaires, Kotlin est mieux rémunéré que Java. Si l'on tient compte de l'importance de Java, il semble que Kotlin pourrait très bien être le nouvel eldorado.En conclusion, DevJobsScanner note qu'il est clair que JavaScript et TypeScript dominent réellement le marché du travail des développeurs. JavaScript et TypeScript représentent un total de 32 % des offres d'emploi qui requièrent explicitement un langage de programmation. « C'est énorme, car une offre d'emploi sur trois requiert des connaissances en JavaScript ou en TypeScript », indique le rapport. Python et Java, les deuxième et troisième langages de programmation les plus demandés en 2022, comptent également un grand nombre d'offres d'emploi.Selon DevJobsScanner, Java a dépassé Python dans le nombre d'offres d'emploi au cours des deux derniers mois. Ainsi, toute personne qui pourrait dire que Java est un langage de programmation obsolète pourrait être amenée à reconsidérer sa position. C# est l'autre langage à regarder, au cours de ces 8 mois, il a augmenté lentement. Il en va de même pour GO, qui augmente régulièrement de mois en mois. Ces deux langages, en particulier le Go, pourraient jouer un rôle plus important et occuper une plus grande part du marché du travail à l'avenir.Source : DevJobsScanner Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du classement de DevJobsScanner des langages les plus demandés en 2022 ?Selon vous, ces données sont-elles représentatives des tendances actuelles dans l'industrie ?