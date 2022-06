", explique Stacey Raap, responsable marketing et recherche chez Foundry. "."Le changement a un effet sur les plans futurs, 69 % des décideurs informatiques s'accordent à dire que le passage au travail à domicile a un impact sur la façon dont ils planifient l'espace de bureau global, la dotation en personnel technique et la dotation globale en personnel. Lorsqu'on leur demande où ils s'attendent à ce que leur personnel se trouve dans un avenir prévisible, 41 % des personnes interrogées répondent "hybride", 29 % "bureau uniquement" et 30 % "à distance uniquement".En outre, 62 % reconnaissent que le passage au travail à domicile a forcé la création de nouveaux flux et processus de travail plus efficaces. Les initiatives technologiques durables citées comprennent le maintien d'une main-d'œuvre hybride (65 %), l'adoption de nouvelles solutions de sécurité pour le travail à distance (63 %), le maintien d'une main-d'œuvre à distance (53 %), un investissement accru dans la sécurité et la gestion des risques (53 %), le maintien d'une main-d'œuvre informatique à distance (50 %) et un investissement accru dans la technologie pour améliorer l'expérience des clients/employés (49 %).", ajoute M. Raap. "."En revanche, les préoccupations liées au changement concernent la garantie d'une collaboration efficace (51 %), le moral et l'épuisement professionnel (47 %) et la maintenance de la sécurité (38 %). En outre, 40 % des personnes interrogées reconnaissent que la création d'une expérience équitable et collaborative pour les équipes hybrides s'avère être un grand défi.Source : Foundry Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise a-t-elle pour projet de rendre le travail hybride permanent ?