Il a été révélé qu'Apple avait récemment augmenté d'un cran, de près de 18 %, le niveau de rémunération de ses travailleurs. Il s'agit d'une augmentation considérable, bien supérieure à celle de nombreuses autres entreprises de l'indice.L'étude a également montré en détail que les sociétés mères de Google et de Facebook étaient celles qui payaient le plus en termes de salaires moyens.L'objectif principal de cette recherche était de faire la lumière sur l'échelle salariale moyenne offerte par les principales entreprises mondiales.En moyenne, les employés d'Apple touchent aujourd'hui près de 68 500 dollars, soit une augmentation de près de 18 % si l'on se réfère aux chiffres de l'année 2020.La médiane a été le mode de calcul privilégié pour établir la moyenne, car le rapport estime que la moyenne des données pourrait fausser les résultats en termes de salaires élevés versés aux cadres dirigeants.Le rapport a également souligné que les chiffres d'Apple étaient faussés par les différences qui existent entre la vente au détail et les salaires obtenus dans le cadre de l'entreprise. Il ne serait donc pas surprenant de voir des échelles de rémunération plus basses dans le secteur de la vente au détail et plus élevées dans le monde de l'entreprise.En ce qui concerne une entreprise comme Alphabet, il est plus probable de voir des employés mal payés qui font baisser des calculs comme la médiane, puisque les tâches subalternes sont généralement confiées à d'autres.Malgré tout cela, on ne peut nier que la somme la plus élevée a été versée à la fois par Alphabet et par Meta de Facebook.Cette nouvelle intervient malgré l'économie florissante d'aujourd'hui et un marché du travail très réglementé. Le salaire médian a augmenté l'année dernière, comme l'indique la nouvelle analyse.En moyenne, le salaire médian des employés de Google et de Meta était de près de 300 000 dollars. Il est donc évident qu'elles font partie des quelques 100 entreprises qui versent des salaires supérieurs à 100 000 dollars.Une autre conclusion intéressante de ce rapport concerne le ratio de rémunération des PDG. Ce ratio est généralement utilisé pour évaluer l'équité de la structure de rémunération d'une entreprise. Et si l'on examine les choses sous cet angle, on peut être surpris d'apprendre qu'Apple fait très mauvaise figure.Toutefois, cela n'est pas surprenant pour certains lorsque l'on regarde les choses du point de vue des primes de performance de Tim Cook mises en balance avec l'énorme effectif de la vente au détail.Apple subit donc une pression immense pour améliorer la rémunération de ses travailleurs, y compris les avantages et la mise en place de meilleures conditions de travail. N'oubliez pas que l'entreprise est également critiquée pour son comportement agressif dans sa lutte contre différents syndicats, certains l'accusant même d'enfreindre la loi.Source : Wall Street JournalQu'en pensez-vous ?